    বক্সঅফিসে বাজিমাত 'ধুরন্ধর'-এর! অষ্টম দিনে কত আয় করল রণবীরের ছবি?

    আদিত্য ধর পরিচালিত 'ধুরন্ধর' তার অসাধারণ সাফল্য অব্যাহত রেখেছে। ছবিটি মুক্তির এক সপ্তাহ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আয় ক্রমশ বাড়ছে। অষ্টম দিনে ছবিটির বক্স অফিসের রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে। শুক্রবার ছবিটি যা আয় করেছে তা বেশ অবাক করা।

    Published on: Dec 13, 2025 8:53 AM IST
    By Sayani Rana
    আদিত্য ধর পরিচালিত 'ধুরন্ধর' তার অসাধারণ সাফল্য অব্যাহত রেখেছে। ছবিটি মুক্তির এক সপ্তাহ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আয় ক্রমশ বাড়ছে। অষ্টম দিনে ছবিটির বক্স অফিসের রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে। শুক্রবার ছবিটি যা আয় করেছে তা বেশ অবাক করা।

Published on: Dec 13, 2025 8:53 AM IST

By Sayani Rana

    বক্সঅফিসে বাজিমাত 'ধুরন্ধর'-এর! অষ্টম দিনে কত আয় করল রণবীরের ছবি?
    বক্সঅফিসে বাজিমাত 'ধুরন্ধর'-এর! অষ্টম দিনে কত আয় করল রণবীরের ছবি?

    অষ্টম দিনে কত আয় হয়েছে?

    সায়েন্টিফিক আমেরিকানের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, শুক্রবার ছবিটি ৩২ কোটি টাকা আয় করেছে। এটি ছবিটির দ্বিতীয় দিনের আয়ের সমান। শুক্রবারের আয় সহ, ছবিটি এখনও পর্যন্ত ২৩৯.২৫ কোটি টাকা আয় করেছে।

    সায়েন্টিস্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুক্রবারের আয়ের ফলে ছবিটি দ্বিতীয় শুক্রবারে সর্বোচ্চ আয়কারী ছবি হিসেবে স্থান পেয়েছে। এটা আল্লু অর্জুনের ‘পুষ্পা ২’-কে ছাড়িয়ে গিয়েছে, ‘পুষ্পা ২’ দ্বিতীয় শুক্রবারে মাত্র ২৭ কোটি টাকা আয় করেছিল।'

    মোট সংগ্রহ কত?

    ছবিটি প্রথম দিনে ২৮ কোটি টাকা, দ্বিতীয় দিনে ৩২ কোটি টাকা, তৃতীয় দিনে ৪৩ কোটি টাকা, চতুর্থ দিনে ২৩.২৫ কোটি টাকা, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম দিনে ২৭ কোটি টাকা আয় করেছে, সব মিলিয়ে ছবিটির এক সপ্তাহের সংগ্রহ ছিল ২০৭.২৬ কোটি টাকা এবং এখন শুক্রবারের সংগ্রহ যোগ করার পর, ‘ধুরন্ধর’ ৮ দিনে আয় করেছে ২৩৯.২৫ কোটি টাকা।

    রণবীর সিংয়ের এই ছবিটি ভারতে তাঁর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়কারী ছবি হওয়ার থেকে মাত্র ১ কোটি দূরত্বে রয়েছে। বর্তমানে ধুরন্ধর তৃতীয় স্থানে রয়েছে। শনিবার এই ছবিটি ‘সিম্বা’র আয়কেও ছাড়িয়ে যাবে। আসলে, রণবীরের সর্বোচ্চ আয়কারী ছবির তালিকায় রয়েছে ‘পদ্মাবত’ যা ৩০২.১৫ কোটি টাকা আয় করে ১ নম্বরে রয়েছে। সিম্বা ২৪০.৩ কোটি টাকা আয় করে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। 'ধুরন্ধর' ২৩৯.২৫ কোটি টাকা আয় করে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এর পরে ‘বাজিরাও মাস্তানি’ ১৮৪.৩ কোটি টাকা আয় নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে এবং রকি অর রানি কি প্রেম কাহানি ১৫২.৫৫ কোটি টাকা আয় করে পঞ্চম স্থানে রয়েছে।

