মুক্তির আগেই বক্সঅফিসে বাজিমাত রণবীরের 'ধুরন্ধর'-এর, কোটির ঘরে করল আয়! জানেন কত?

মুক্তির আগেই বক্সঅফিসে বাজিমাত রণবীরের 'ধুরন্ধর'-এর, কোটির ঘরে করল আয়! জানেন কত?
অ্যাডভান্স বুকিং কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে। সোমবার, প্রথম সপ্তাহান্তের জন্য প্রি-বুকিং দেশব্যাপী শুরু হয়েছিল, প্রাথমিক ভাবে প্রায় ১ কোটির বেশি আয় করেছে।
রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর' মুক্তির তিন দিন বাকি থাকলেও অ্যাডভান্স বুকিং কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে। সোমবার, প্রথম সপ্তাহান্তের জন্য প্রি-বুকিং দেশব্যাপী শুরু হয়েছিল, প্রাথমিক ভাবে ২০০০ শো এবং কিছুক্ষণ পয় থেকে আরও যোগ হতে শুরু করে। প্রথম কয়েক ঘন্টার মধ্যে ব্যপক ভাবে গ্রাফ উর্দ্ধমুখী হলেও সোমবার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা ধীরে ধীরে কমে।
‘ধুরন্ধর’-এর জন্য অগ্রিম বুকিং প্রথম কয়েক ঘন্টার মধ্যে ১ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে। সোমবার সন্ধ্যার মধ্যে, ছবিটি ১ কোটির বেশি আয় করেছিল। মঙ্গলবার বিকেলের মধ্যে, ছবিটি তার তুলনায় মাত্র ৩৫ লক্ষ টাকা আয় করেছে। এখনও পর্যন্ত প্রথম দিনের আয় প্রায় ১.৪ কোটি টাকা। শুরুর সপ্তাহান্তে ২ কোটি টাকার থেকে সামান্য বেশি টাকা আয় করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।
রণবীর সিং এবং ছবির টিমের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দিকটা হ'ল অনেক দাম সত্ত্বেও টিকিটের চাহিদা বেশি রয়েছে। মুম্বইয়ের বিকেসি-র আইনোক্স মাইসনে অনুরূপ প্রিমিয়াম শোগুলির টিকিটের দাম 1620 টাকা হওয়ার পরও ইতিমধ্যে শুক্রবারের সব টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। এমনকি গুরগাঁওয়ের মতো নন-মেট্রোসিটিগুলিতেও, অনেক প্রিমিয়াম টিকিটের দাম প্রায়1500 টাকার বেশি তবুও, শোয়ের টিকিট এখনও বিক্রি হচ্ছে।
রণবীরের এর আগের বড় রিলিজ ছিল ‘রকি অর রানি কি প্রেম কাহানি’। এর প্রি-বুকিংয়ের সংগ্রহকে সহজেই অতিক্রম করা উচিত, যা ২০২৩ সালে প্রি-বুকিংয়ের মাত্র ৪ কোটি টাকার কম আয় করেছিল। তবে চলতি বছর থেকে টেন্টপোল অ্যাকশন ফিল্ম ও স্পাই থ্রিলারের সঙ্গে ছবির আসল প্রতিযোগিতা হবে। ‘ওয়ার ২’ এই বছরের শুরুতে 20 কোটি টাকার বেশি অগ্রিম বুকিংয়ে সংগ্রহ করেছিল।
যাইহোক, এতে হৃতিক রোশন এবং জুনিয়র এনটিআর প্যান-ইন্ডিয়ায় একটা উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল। ধুরন্ধর প্রায় 10 কোটি টাকার সীমা অতিক্রম করতে চাইবে, তবে আপাতত, এটা আরোহণের জন্য খুব খাড়া একটি পর্বত বলে মনে হচ্ছে। তবুও, বাণিজ্য বিশ্লেষকরা বক্স অফিসে ছবিটির সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাবাদী।
'অল অ্যাবাউট ধুরন্ধর' ছবিটি পরিচালনা করেছেন আদিত্য ধর। ছবিতে রণবীর সিংকে একজন ভারতীয় গুপ্তচরের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে। যিনি পাকিস্তানের লিয়ারির গ্যাংয়ে অনুপ্রবেশ করছেন। চলচ্চিত্রটি বাস্তব ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত বলে অনেকে মনে করছেন। পাকিস্তানের আধুনিক ইতিহাসের অনেক বাস্তব ব্যক্তিকে প্রধান চরিত্র হিসাবে দেখানো হয়েছে। রণবীর ছাড়াও ছবিতে অভিনয় করেছেন অর্জুন রামপাল, সঞ্জয় দত্ত, আর মাধবন, অক্ষয় খান্না এবং সারা অর্জুন। ‘ধুরন্ধর’ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ৫ ডিসেম্বর।