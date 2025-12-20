তৃতীয় শুক্রবারেও 'ধুরন্ধর' ঝড় অব্যহত! রণবীরের ছবি ঘরে তুলল ৪০০ কোটির বেশি?

আদিত্য ধরের ছবি 'ধুরন্ধর' একের পর এক রেকর্ড ভাঙছে। ছবিটি মুক্তির পর দু সপ্তাহেরও বেশি সময় হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এর আয় গ্রাফ এখনও নজরকাড়া। তৃতীয় শুক্রবারের বক্স অফিসের সংগ্রহ প্রকাশ্যে এসেছে এবং তা বেশ নজর কাড়া। এখনও ঘরে কত তুলল 'ধুরন্ধর'?
তৃতীয় শুক্রবারেও 'ধুরন্ধর' ঝড় অব্যহত! রণবীরের ছবি ঘরে তুলল ৪০০ কোটির বেশি?
সায়েন্টিফিক আমেরিকানের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, শুক্রবার ছবিটি ২২.৫ কোটি টাকা আয় করেছে, ফলে এর মোট আয় ৪৮৩ কোটি টাকা হয়েছে।
ধুরন্ধর' ছবিটির আয়
শুক্রবার: ২৮ কোটি
শনিবার: ৩২ কোটি
রবিবার: ৪৩ কোটি
সোমবার: ২৩.২৫ কোটি
মঙ্গলবার: ২৭ কোটি
বুধবার: ২৭ কোটি
বৃহস্পতিবার: ২৭ কোটি
প্রথম সপ্তাহে এর মোট সংগ্রহ: ২০৭.২৫ কোটি
দ্বিতীয় শুক্রবার: ৩২.৫ কোটি
দ্বিতীয় শনিবার: ৫৩ কোটি
দ্বিতীয় রবিবার: ৫৮ কোটি
দ্বিতীয় সোমবার: ৩০.৫ কোটি
দ্বিতীয় মঙ্গলবার: ৩০.৫ কোটি
দ্বিতীয় বুধবার: ২৫.৫ কোটি
দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার: ২৩.২৫ কোটি
দ্বিতীয় সপ্তাহের মোট সংগ্রহ: ২৫৩.২৫ কোটি
তৃতীয় শুক্রবার: ২২.৫০ কোটি
অর্থাৎ ছবিটির এখনও পর্যন্ত মোট আয় ৪৮৩ কোটি টাকা
ধুরন্ধরের ঝড়ের মধ্যে, কপিল শর্মার ছবি ‘কিস কিসকো প্যার করু ২’ এবং কৃতি শ্যানন এবং ধনুশের ছবি ‘তেরে ইশক মে’ মুক্তি পেয়েছিল, কিন্তু সেগুলি ভালো ব্যবসা করতে পারেনি।
বর্তমানে, ছবিটি হলিউড ছবি 'অবতার'-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও, ছবিটির আয়ের কোনও পার্থক্য নেই।
ধুরন্ধর সম্পর্কে
ধুরন্ধর হল একটি স্পাই থ্রিলার ফিল্ম যেখানে রণবীর সিং একজন ভারতীয় গুপ্তচর চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন অক্ষয় খান্না, অর্জুন রামপাল, আর. মাধবন এবং সারা অর্জুন।
এটি ছবির দ্বিতীয় অংশ আগামী বছরের ১৯ মার্চ মুক্তি পাবে।
