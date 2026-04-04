‘খুব অদ্ভুত যুক্তি দিয়েছিলেন…’, রেহমানের চরিত্রে কেন অভিনয় করতে চাননি কেউ?

‘খুব অদ্ভুত যুক্তি দিয়েছিলেন…’, রেহমানের চরিত্রে কেন অভিনয় করতে চাননি কেউ?
ধুরন্ধর ছবিতে রেহমান ডাকাত চরিত্রে অভিনয় করেছেন অক্ষয় খান্না। তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে।
অভিনেতা অক্ষয় খান্না 'ধুরন্ধর' ছবিতে নির্মম রেহমান ডাকাত চরিত্রে অভিনয়ের জন্য নতুন করে প্রশংসা পাচ্ছেন। একজন কুখ্যাত লিয়ারি গ্যাং লিডার হিসেবে, গত ডিসেম্বরে ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই তাঁর ভয়ঙ্কর অভিনয় দর্শকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু আপনি কি জানেন যে এই চরিত্রের জন্য অক্ষয় প্রথম পছন্দ ছিলেন না? তিনজন অভিনেতা এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং অবশেষে কাস্টিং ডিরেক্টর মুকেশ ছাবড়া অক্ষয়কে এই চরিত্রের প্রস্তাব দেন, যিনি রাজি হন।
কাস্টিং ডিরেক্টর কী বললেন
বলিউড হাঙ্গামার সাথে একটি নতুন সাক্ষাৎকারে মুকেশ জানান যে ৩ জন অভিনেতা রেহমান ডাকাতের চরিত্রটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তিনি তাদের নাম বলতে চান না। তিনি যোগ করেন, 'একজন অভিনেতা দক্ষিণ থেকে ছিলেন, আর বাকি দুজন বলিউডের ছিলেন। তারা আমাকে খুব অদ্ভুত যুক্তি দিয়েছিলেন। তারা বলেছিল, ‘এটা একটা এনসেম্বল কাস্ট (ensemble cast)’। ‘এটা রণবীরের ছবি (Ranveer’s picture)’। আমি বলেছিলাম ঠিক আছে, এবং আদিত্য (ধর) একজন কুল লোক এবং তিনি বলেছিলেন যে এটা ঠিক আছে। তিনি তাঁর ছবি সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। আমার খারাপ লেগেছিল কারণ আমরা অনেক ভেবেচিন্তে একজন অভিনেতার কথা ভাবি।'
আরও পড়ুন: ‘রাহুল বলল ড্রোন শট দেব, আর…', সহকর্মীর প্রয়াণে চাঁচাছোলা মন্তব্য স্বস্তিকার
মুকেশ আরও জানান যে এরপর তিনি অক্ষয় খান্নার কথা বলেন। অভিনেতা কাহিনি শোনেন এবং বলেন যে এটি একটি অসাধারণ চিত্রনাট্য। একদিনের মধ্যে তিনি হ্যাঁ বলে দেন এবং এভাবেই রেহমান ডাকাতের কাস্টিং চূড়ান্ত হয়। উনি মন থেকে সিদ্ধান্ত নেন এবং তিনি চলচ্চিত্র করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় চারপাশের অন্য চারজনের দ্বারা প্রভাবিত হয় না।
আরও পড়ুন: 'নিনিকে বাবিন জেঠুকে চেনাতে তো হবেই...', রাহুলকে খোলা চিঠি লিখলেন অনিন্দিতা
ধুরন্ধর সম্পর্কে
ধুরন্ধর ছবিটি লিয়ারি, করাচিতে নির্মিত হয়েছিল, যা গ্যাং যুদ্ধ এবং হিংসাত্মক লড়াইয়ের জন্য পরিচিত। এটি কান্দাহার বিমান ছিনতাই, ২০০১ সালের সংসদ হামলা এবং ২৬/১১ মুম্বাই হামলার মতো ভূ-রাজনৈতিক ও সন্ত্রাসী ঘটনার পটভূমিতে গোপন গোয়েন্দা অভিযানকে কেন্দ্র করে তৈরি। এতে সারা অর্জুন, অর্জুন রামপাল, আর. মাধবন এবং রাকেশ বেদিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। সিক্যুয়েলটি ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। এটি রণবীর সিংয়ের চরিত্র হামজা ওরফে জসকিরাত সিং রাঙ্গির উৎস উন্মোচন করে, তাঁর মিশনের পেছনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। এটি গল্পটিকেও এগিয়ে নিয়ে যায়, যেখানে তিনি লিয়ারিতে ক্ষমতার গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করেন এবং পাকিস্তানের একটি সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক ধ্বংস করার চেষ্টা করেন যা ভারতকে হুমকি দেয়।