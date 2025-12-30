Edit Profile
    ‘ধুরন্ধর’ ঝড়ে তোলপাড় বক্সঅফিস! বিশ্বব্যাপী প্রায় ১১০০ কোটির কাছাকাছি আয় রণবীরের ছবির?

    Published on: Dec 30, 2025 10:49 AM IST
    By Sayani Rana
    ‘ধুরন্ধর’ বক্স অফিসে ৭০০ কোটি আয় করা প্রথম বলিউড ছবি। বিশ্বব্যাপী আয়ের দিক থেকে রণবীর সিংয়ের এই ছবি শাহরুখের ‘জওয়ান’-এর কাছাকাছি। ২৫তম দিনে, 'ধুরন্ধর' ভারতে সমস্ত ভাষা মিলিয়ে ১০.৫০ কোটি আয় করেছে। মুক্তির পর এই প্রথমবারের মতো একদিনে ছবিটি ১৫ কোটি টাকারও কম আয় করেছে। এখানে দেখুন কোন রেকর্ডধারী ছবিটির ট্রেইল এবং কোন সিনেমার রেকর্ড ভেঙেছে।

    ‘ধুরন্ধর’ ঝড় বক্সঅফিসে! বিশ্বব্যাপী প্রায় ১১০০ কোটির কাছাকাছি আয় রণবীরের ছবির?
    ‘ধুরন্ধর’ ঝড় বক্সঅফিসে! বিশ্বব্যাপী প্রায় ১১০০ কোটির কাছাকাছি আয় রণবীরের ছবির?

    'ধুরন্ধর' চতুর্থ সপ্তাহান্তে ভারতে প্রায় ৬০ কোটি টাকা আয় করেছে। চতুর্থ সোমবার, এর নেট কালেকশন ছিল মাত্র ১০.৫০ কোটি টাকা। ২৫ দিনে, এর ঘরোয়া কালেকশন ৭০১.২৫ কোটি টাকা আয় করেছে। এর ফলে, ‘ধুরন্ধর’ প্রথম বলিউড ছবি হিসেবে ৭০০ কোটি টাকা আয় করেছে। এর বাইরে, দক্ষিণের চারটি ছবি প্রচুর আয় করেছিল। এই সিনেমাগুলি হল ‘বাহুবলী ২’, ‘আরআরআর’, ‘কেজিএফ চ্যাপ্টার ২’ এবং 'পুষ্পা ২'।

    বিশ্বব্যাপী আয়ের দিক থেকে, ধুরন্ধর ১১ বিলিয়নের কাছাকাছি পৌঁছেছে এবং ১০৮১ কোটি আয় করেছে। এই সপ্তাহান্তে, ‘ধুরন্ধর’ 'কল্কি ২৮৯৮এডি' এবং 'পাঠান' কে ছাড়িয়ে সর্বাধিক আয়কারী চলচ্চিত্রের তালিকায় সপ্তম স্থান অধিকার করেছে। আশা করা হচ্ছে এটি 'জওয়ান' কে ছাড়িয়ে শীঘ্রই ষষ্ঠ স্থানে পৌঁছাবে। 'জওয়ান' ২০২৩ সালে ১১৬০ কোটি টাকা আয় করে।

    চতুর্থ সপ্তাহান্ত

    চতুর্থ শুক্রবার- ১৫ কোটি টাকা

    চতুর্থ শনিবার- ২০.৫ কোটি টাকা

    চতুর্থ রবিবার- ২২.৫ কোটি টাকা

    কেজিএফ চ্যাপ্টার ১২১৫ কোটি টাকা আয় করেছিল। আরআরআর- ১২৩০ কোটি টাকা আয় করেছিল। জওয়ান ১১৬০ কোটি টাকা আয় করে।

    এই ছবি কোন কোন সিনেমাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে?

    কল্কি ২৮৯৮ এডি- ১০০০ কোটি টাকা

    পাঠান- ১০৬৯.৮৫ কোটি টাকা

    বজরঙ্গি ভাইজান- ৯১৫ কোটি টাকা

    News/Entertainment/‘ধুরন্ধর’ ঝড়ে তোলপাড় বক্সঅফিস! বিশ্বব্যাপী প্রায় ১১০০ কোটির কাছাকাছি আয় রণবীরের ছবির?
