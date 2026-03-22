Dhurandhar Day 3 BO Collection: ইদে বক্স অফিসে ধুরন্ধর সুনামি! ৩ দিনেই ৩৫০ কোটির গণ্ডি পার, শনিতে কত আয় রণবীরের?

Dhurandhar Day 3 BO Collection: ইদে বক্স অফিসে ধুরন্ধর সুনামি! ৩ দিনেই ৩৫০ কোটির গণ্ডি পার, শনিতে কত আয় রণবীরের?
Dhurandhar Day 3 BO Collection: বক্স অফিসে ধুরন্ধর সুনামি! ইদের দিন দেশ বুঁদ রণবীর সিং ম্যাজিকে। আদিত্য ধরের হাত ধরে নতুন দিশা পেল বলিউড।
থামার নাম নেই, বরং সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গতি! আদিত্য ধরের পরিচালনায় রণবীর সিং অভিনীত ‘ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জ’ এখন বক্স অফিসের নতুন ‘সুলতান’। মুক্তির মাত্র তিন দিনের মাথায় ভারতের বাজারে নেট ৩৫২.৫৪ কোটি টাকা আয় করে এক অবিশ্বাস্য রেকর্ড গড়েছে এই স্পাই-থ্রিলার। শনিবার ইদের দিন দেশজুড়ে ছিল ছুটির আমেজ। সেই ডবল ধামাকায় ভর করে এদিন বক্স অফিসে ১২৬ কোটির বেশি আয় করল ধুরন্ধর ২-দ্য রিভেঞ্জ।
৩ দিনের কালেকশন গ্রাফ:
ট্রেড অ্যানালিস্ট ‘স্যাকনিল্ক’-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ছবির আয়ের খতিয়ান রীতিমতো চোখ কপালে তোলার মতো।
১৮ মার্চ (প্রিমিয়ার, পেইড প্রিভিউ): ৪৩ কোটি টাকা।
১৯ মার্চ (প্রথম দিন): ১০২.৫৫ কোটি টাকা।
২০ মার্চ (শুক্রবার): ৮০.৭২ কোটি টাকা।
২১ মার্চ (শনিবার): ১২৬.২৭ কোটি টাকা।
মোট সংগ্রহ: ৩৫২.৫৪ কোটি টাকা (ভারত)।
যাদের রেকর্ড ভাঙল ‘ধুরন্ধর ২’:
মাত্র তিন দিনেই রণবীরের এই ছবি বলিউডের বেশ কিছু ব্লকবাস্টার ছবির ‘লাইফটাইম কালেকশন’ বা মোট আয়কে টপকে গেছে রণবীর-আদিত্য ধর জুটির ছবি। হৃতিক-সলমনরা পাত্তা পেলেন না রণবীরের কাছে।
১. ওয়ার (২০১৯): ৩১৮ কোটি টাকা।
২. টাইগার ৩ (২০২৩): ২৮২.৭৯ কোটি টাকা।
৩. ওয়ার ২ (২০২৫): ২৩৬ কোটি টাকা।
কেন এই অপ্রতিরোধ্য জয়?
শনিবার এই ছবির দর্শক সংখ্যা (Occupancy) ছিল প্রায় ৭৫.৬%, যা শুক্রবারের তুলনায় অনেক বেশি। আদিত্য ধরের সূক্ষ্ম পরিচালনা এবং জাসকিরাত সিং রঙ্গী ওরফে হামজা আলী মাজারির চরিত্রে রণবীরের দুর্ধর্ষ অভিনয় দর্শকদের হলমুখী করেছে। করাচির অপরাধ জগতে এক ভারতীয় স্পাইয়ের অনুপ্রবেশের গল্প এবং তার অম্লমধুর পরিণতি দর্শকদের আবেগপ্রবণ করে তুলেছে।
ছবিটি নিয়ে বিশেষ পর্যবেক্ষণ:
২০২৫-এর ব্লকবাস্টার ‘ধুরন্ধর’-এর এই সিক্যুয়েলটি সমালোচকদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেলেও দর্শকদের বিচারে এটি দশে দশ। যদিও গুঞ্জন ছিল যে এর তৃতীয় ভাগ আসবে, তবে পরিচালক আদিত্য ধর এই ছবিতেই জাসকিরাতের গল্পের এক পূর্ণাঙ্গ সমাপ্তি টেনেছেন। প্রথম পর্বটি বিশ্বজুড়ে ১৩০০ কোটি টাকা আয় করেছিল, বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন ‘ধুরন্ধর ২’ খুব দ্রুত সেই ম্যাজিক ফিগারকেও ছাপিয়ে যাবে।