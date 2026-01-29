Edit Profile
    ভারতেই আয় ১০০০ কোটি! এলিট ক্লাবে তৃতীয় স্থানে রণবীরের সিনেমা, ধুরন্ধরের আগে তালিকায় কোন ২টি ছবি রয়েছে?

    রণবীর সিং অভিনীত ধুরন্ধর দেশীয় বাজারে ১০০০ কোটি টাকার সীমা অতিক্রম করার পরে ভারতের তৃতীয় সর্বোচ্চ উপার্জনকারী সিনেমা হয়ে উঠেছে।

    Published on: Jan 29, 2026 8:00 AM IST
    By Tulika Samadder
    মুক্তির প্রায় দুই মাস পরেও প্রেক্ষাগৃহে চলছে ধুরন্ধর। আদিত্য ধর পরিচালিত সিনেমাটি প্রথম ছয় সপ্তাহে একের পর এক নতুন রেকর্ড তৈরি করেছে। এবার, অষ্টম সপ্তাহে ছবিটি এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে - এটি ভারতীয় বাজারে ১০০০ কোটি টাকা গ্রস আয় করা চতুর্থ ছবিতে পরিণত হয়েছে। এই তালিকায় থাকা অন্য সব ছবিই দক্ষিণ ভারতীয়, তাই 'ধুরন্ধর'ই একমাত্র বলিউড ছবি যা এই মাইলফলক ছুঁয়েছে।

    ১০০০ কোটির ক্লাবে ধুরন্ধর।
    ভারতে ১০০০ কোটির ঘরে পৌঁছল ধুরন্ধর

    অষ্টম সপ্তাহে ছবির আয় ছিল দেশে ২.৯ কোটি টাকা। প্রজাতন্ত্র দিবসে আরও ১.২৫ কোটি টাকা যোগ হয়েছে। প্রেক্ষাগৃহে ছবিটির ৫৩তম দিনে অর্থাৎ ২৬ জানুয়ারি, ১০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। ছবিটি ভারতে এখন পর্যন্ত মোট ১০০০২ কোটি টাকা গ্রস আয় করেছে (৮৩৫ কোটি টাকা নেট)। এর আগে, শাহরুখ খানের 'জাওয়ান' ছবিটি ভারতে ৭৬০ কোটি টাকা গ্রস আয় করে হিন্দি ছবির ক্ষেত্রে এই রেকর্ডটি ধরে রেখেছিল। ১০০০ কোটি টাকার এলিট ক্লাবে, রণবীর সিং-এর ‘ধুরন্ধর’-সহ এখন মাত্র চারটি ছবি রয়েছে। আর তিনটিই দক্ষিণের, বলিউড থেকে একমাত্র ধুরন্ধর।

    তালিকার শীর্ষে রয়েছে আল্লু অর্জুনের 'পুষ্পা ২: দ্য রুল', যা ভারতে ১,৪৭৯ কোটি টাকা গ্রস আয় করেছে। 'পুষ্পা ২' ২০১৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এস এস রাজামৌলির 'বাহুবলী ২: দ্য কনক্লুশন'-এর রেকর্ড ভেঙেছে, যা ১৪১৭ কোটি টাকা আয় করেছিল। তালিকার তৃতীয় ছবিটি হল সর্বকালের সর্বোচ্চ আয়কারী কন্নড় ছবি - যশ অভিনীত 'কেজিএফ চ্যাপ্টার ২', যা ভারতে ১০০১ কোটি টাকা আয় করেছে।

    সর্বাধিক আয় করা ছবি ভারতে
    ক্রমিক নম্বরসিনেমার নামদেশের বাজারে আয় (গ্রস)
    পুষ্পা ২১৪৭১ কোটি টাকা
    বাহুবলী ২১৪১৭ কোটি টাকা
    ধুরন্ধর১০০২ কোটি টাকা
    কেজিএফ চ্যাপ্টার ২১০০১ কোটি টাকা
    আরআরআর৯১৬ কোটি টাকা
    কল্কি ২৮৯৮ এডি৭৬৭ কোটি টাকা
    জাওয়ান৭৬০ কোটি টাকা
    কান্তারা চ্যাপ্টার ১৭৪১ কোটি টাকা
    ছাবা ৭১৬ কোটি টাকা
    ১০স্ত্রী ২ ৭১৩ কোটি টাকা

    মধ্যপ্রাচ্যে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক বাজারে ৩৩ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি আয় করে ধুরন্ধর বিদেশেও দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করেছে। ২৮ জানুয়ারী পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী এর মোট আয় প্রায় ১৩০০ কোটি টাকা। স্পাই থ্রিলার ছবিটি পরিচালনা করেছেন আদিত্য ধর এবং রণবীর সিং ছাড়াও প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অক্ষয় খান্না, সঞ্জয় দত্ত, আর মাধবন এবং অর্জুন রামপাল। মার্চ মাসে মুক্তি পাবে সিক্যুয়াল ধুরন্ধর ২।

