    শাহরুখের ‘কাভি খুশি কাভি গম’ সানি দেওলের ‘বর্ডার’কে পিছনে ফেলে নতুন রেকর্ড গড়ল রণবীরের 'ধুরন্ধর'!

    রণবীর সিংয়ের ধুরন্ধর ভারতীয় সিনেমার অন্যতম বৃহত্তম ব্লকবাস্টার একটি ছবি। ছবিটি গত বছরের ৫ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছিল, কিন্তু এর আয় এখনও থেমে নেই। এটি একটি নতুন রেকর্ডও তৈরি করেছে। ধুরন্ধর ভারত জুড়ে ৪ কোটিরও বেশি দর্শকের কাছে পৌঁছে গিয়ে একটি দারুণ রেকর্ড করেছে।

    Published on: Feb 04, 2026 10:57 AM IST
    By Sayani Rana
    রণবীর সিংয়ের ধুরন্ধর ভারতীয় সিনেমার অন্যতম বৃহত্তম ব্লকবাস্টার একটি ছবি। ছবিটি গত বছরের ৫ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছিল, কিন্তু এর আয় এখনও থেমে নেই। এটি একটি নতুন রেকর্ডও তৈরি করেছে। ধুরন্ধর ভারত জুড়ে ৪ কোটিরও বেশি দর্শকের কাছে পৌঁছে গিয়ে একটি দারুণ রেকর্ড করেছে। ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে এই কৃতিত্ব অর্জনকারী মাত্র ১৯টি ছবির মধ্যে এখন এটিও একটি।

    শাহরুখের ‘কাভি খুশি কাভি গম’ কে পিছনে ফেলে নতুন রেকর্ড গড়ল রণবীরের 'ধুরন্ধর'!
    শাহরুখের 'কাভি খুশি কাভি গম' কে পিছনে ফেলে নতুন রেকর্ড গড়ল রণবীরের 'ধুরন্ধর'!

    'ধুরন্ধর ২'-এর টিজার যেদিন মুক্তি পায় অর্থাৎ মঙ্গলবার দিনই 'ধুরন্ধর' এই রেকর্ড গড়েছে। বাণিজ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, গড়ে প্রায় ২৫০ টাকা টিকিটের দাম নিয়ে ছবিটি এখন ৪ কোটি দর্শকের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। এর আগের রেকর্ডটি ছিল ২০০১ সালে 'গদর', যেখানে ৫ কোটি দর্শকের সংখ্যা রেকর্ড করা হয়েছিল।

    ধুরন্ধর এই সব ছবিগুলির রেকর্ড ভেঙেছেন

    ১৯তম ছবি হিসেবে 'ধুরন্ধর' দেশীয় বাজারে ৪ কোটি দর্শকের রেকর্ড ছুঁয়েছে। এই তালিকার শীর্ষে কাল্ট ভারতীয় চারটি ছবি রয়েছে। এগুলি হল 'শোলে', ‘বাহুবলী’ ২, ‘মুঘল-ই-আজম’ এবং ‘মাধব ইন্ডিয়া’। এই চারটি ছবির টিকিট ১০ কোটিরও বেশি মানুষ সংগ্রহ করেছিল। ধুরন্ধর হয়তো এই ছবিগুলিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি, তবে এটা আমির খানের ‘দঙ্গল’ (৩.৭ কোটি দর্শক), ‘পিকে’ (৩.৫ কোটি দর্শক), সানি দেওলের ‘বর্ডার’ (৩.৭ কোটি দর্শক), শাহরুখ খানের ‘কুছ কুছ হোতা হ্যায়’ (৩.৫ কোটি দর্শক) এবং ‘কাভি খুশি কাভি গম’ (৩.১ কোটি দর্শক) -এর রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। ছবিটি দেব আনন্দের ‘সিআইডি’ (৩.১ কোটি দর্শক) এবং রাজকুমারের ‘লায়লা মজনু’ (৩.৬ কোটি দর্শক) এর রেকর্ডও ভেঙে দিয়েছে।

    'ধুরন্ধর' এখন পর্যন্ত ভারতে ৮৩৬.৯৫ কোটি (নেট) আয় করেছে। বিশ্বব্যাপী ছবিটির আয় ১৩০৩ কোটিতে পৌঁছেছে। ভক্তরা এখন অধীর আগ্রহে ছবির পার্ট ২-এর জন্য অপেক্ষা করছেন। 'ধুরন্ধর ২' চলতি বছরের ১৯ মার্চ মুক্তি পাবে।

