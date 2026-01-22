এবার ঘরে বসে দেখুন রণবীরের ১৩০০ কোটির ধুরন্ধর, কবে-কোন OTT প্ল্য়াটফর্মে আসছে?

এবার ঘরে বসে দেখুন রণবীরের ১৩০০ কোটির ধুরন্ধর, কবে-কোন OTT প্ল্য়াটফর্মে আসছে?
আদিত্য ধর-এর পরিচালনায় রণবীর সিং এবং অক্ষয় খান্নার রসায়ন যে কেবল দর্শকদের মন জিতেছে তা নয়, বক্স অফিসেও আক্ষরিক অর্থেই আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। মুক্তির ৪৮ দিন পরও প্রেক্ষাগৃহে ছবিটির দাপট অব্যাহত। এর মাঝেই ওটিটি-তে আসছে এই ছবি।
বক্স অফিসের সমস্ত ব্যাকরণ উল্টেপাল্টে দিয়ে এখন আলোচনার তুঙ্গে আদিত্য ধর পরিচালিত ছবি ‘ধুরন্ধর’। রণবীর সিং, অক্ষয় খান্নার মতো হেভিওয়েট কাস্টিং নিয়ে তৈরি এই স্পাই থ্রিলারটি ভারতের বাজারে এখন সর্বোচ্চ আয়কারী হিন্দি ছবির তকমা ছিনিয়ে নিয়েছে। তবে এখানেই শেষ নয়, প্রেক্ষাগৃহ কাঁপানোর পর এবার ওটিটির আঙিনায় পা রাখছে এই মহাতারকা সমৃদ্ধ সিনেমা। মুক্তির দেড় মাসের মধ্যেই বাড়ি বসে আপনি দেখে ফেলতে পারবেন এই ব্লকবাস্টার ছবি।
কবে আসছে ওটিটিতে? দীর্ঘদিন প্রেক্ষাগৃহে দাপটের সঙ্গে চলার পর এবার ডিজিটাল পর্দায় আসছে ‘ধুরন্ধর’। স্যাকনিল্ক-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, আগামী ৩০ জানুয়ারি (শুক্রবার) থেকে স্ট্রিমিং জায়ান্ট নেটফ্লিক্স (Netflix)-এ দেখা যাবে এই ছবি। শোনা যাচ্ছে, ‘ধুরন্ধর’ এবং এর সিকুয়েলের ডিজিটাল স্বত্ব মিলিয়ে প্রায় ১৩০ কোটি টাকার একটি মেগা চুক্তি হয়েছে প্রযোজনা সংস্থা এবং নেটফ্লিক্সের, যা রণবীর সিংয়ের কেরিয়ারে একটি নতুন মাইলফলক।
বক্স অফিসের রাজকীয় পরিসংখ্যান: গত ৫ ডিসেম্বর মুক্তির পর থেকে ‘ধুরন্ধর’ এক অপ্রতিরোধ্য যাত্রা শুরু করেছে। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী ছবিটির আয় ছুঁয়ে ফেলেছে ১৩৩৯.৮০ কোটি টাকা। দেশের মাটিতেই এই ছবি ৪৮ দিনে প্রায় ৮৮৪ কোটি (নেট) এবং প্রায় ৯৯৫ কোটি (গ্রস) টাকা সংগ্রহ করে ফেলেছে।সানি দেওলের ‘গদর ২’ বা অল্লু অর্জুনের ‘পুষ্পা ২’-এর মতো দানবীয় হিটগুলোকেও পিছনে ফেলে এটিই এখন ভারতের এক নম্বর হিন্দি ছবি।
আসছে ‘ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জ’: প্রথম ভাগের আকাশছোঁয়া সাফল্যের রেশ কাটতে না কাটতেই পরিচালক আদিত্য ধর জানিয়ে দিয়েছেন, সিক্যুয়েল আসছে আগামী ১৯ মার্চ। অর্থাৎ দু-মাসেরও কম সময়ে ফের বক্স অফিস কাঁপাতে হাজির হবেন রণবীর সিং। ছবিতে রণবীরের অভিনীত চরিত্র ‘জসকিরত সিং রাঙ্গি’ কীভাবে লিয়াকতপুরীর ডন ‘হামজা আলি মাজারি’ হয়ে উঠবেন, সেই বিবর্তনের গল্পই থাকবে এই ছবিতে। এছাড়া অক্ষয় খান্নার চরিত্র ‘রহমান ডাকাত’-এর অতীত রহস্যও উন্মোচিত হবে এই সিক্যুয়েলে।
২০২৬-এর সবথেকে বড় সংঘর্ষ: আগামী ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে শুধু রণবীর ফিরছেন না, ওই একই দিনে মুক্তি পেতে চলেছে কন্নড় সুপারস্টার ইয়াশ-এর বহুল প্রতীক্ষিত ছবি ‘টক্সিক’ (Toxic)। দুই মেগাস্টারের এই বক্স অফিস লড়াইকে বিনোদন বিশেষজ্ঞরা বলছেন ‘ক্ল্যাশ অফ দ্য টাইটানস’।
‘ধুরন্ধর’ কেবল রণবীর সিংয়ের কেরিয়ারের ‘শাপমোচন’ করেনি, বরং ভারতীয় সিনেমাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। এখন দেখার, ৩০ জানুয়ারি নেটফ্লিক্সে এবং ১৯ মার্চ থিয়েটারে ‘ধুরন্ধর ২’ সেই একই উন্মাদনা ধরে রাখতে পারে কি না।