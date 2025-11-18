Edit Profile
    এই ৬ সুপারস্টার রণবীরের মুখোমুখি, ২টি পার্টে মুক্তি, ধুরন্ধরে একগুচ্ছ চমক

    রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর' ছবিতে কারা আছেন, চলুন তা জানা যাক। ছবিটি কবে মুক্তি পাবে? এই ছবিতে কয়টি অংশ রয়েছে এবং কে এটি পরিচালনা করেছেন?

    Published on: Nov 18, 2025 5:04 PM IST
    By Tulika Samadder
    রণবীর সিংয়ের বহুল প্রতীক্ষিত ছবি 'ধুরন্ধর'-এর ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ইয়ামি গৌতমের স্বামী আদিত্য ধর। এই ছবিতে রণবীর সিং ছাড়াও দেখা যাবে সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় খান্না, সারা অর্জুন, অর্জুন রামপাল ও আর মাধবনকে।

    বড় চমক ধুরন্ধর-এ।
    মুক্তির তারিখ সম্পর্কে কথা বললে, ছবিটি ৫ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। কে কার চরিত্রে অভিনয় করছে? ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে ছবির গল্প। ট্রেলার অনুযায়ী, মেজর ইকবালের চরিত্রে অভিনয় করেছেন অর্জুন রামপাল। অজয় সান্যাল নামের এক ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তার চরিত্রে অভিনয় করেছেন আর মাধবন, খলনায়ক 'রেহমান ডাকাত'-এর চরিত্রে অভিনয় করেছেন অক্ষয় খান্না এবং চৌধুরী আসলামের চরিত্রে সঞ্জয় দত্ত।

    ধোঁয়াটে অ্যাকশন, অতুলনীয় সংলাপ ও অসাধারণ দৃশ্য দেখা যাবে। নির্মাতারা জানিয়েছেন যে 'ধুরন্ধর' ২টি ভাগে মুক্তি পাবে। প্রথম পর্বটি ৫ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে এবং এটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ ঘন্টা ৫ মিনিট হবে। দ্বিতীয় পর্ব মুক্তি পেতে পারে আগামী বছর।

