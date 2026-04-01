‘ধুরন্ধর’-এর সাড়ে ৭ ঘণ্টার এক্সটেন্ডেড কাট মুক্তি পাবে? ৩বার বিরতিও থাকবে?

‘ধুরন্ধর’-এর সাড়ে ৭ ঘণ্টার এক্সটেন্ডেড কাট মুক্তি পাবে? ৩বার বিরতিও থাকবে?
'ধুরন্ধর ২' বক্স অফিসে দাপট দেখিয়ে চলেছে। কিন্তু এরই মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন একটি খবর ছড়িয়ে পড়েছে যা ভক্তদের উত্তেজনা দ্বিগুণ করে দিয়েছে। শোনা যাচ্ছে যে, পরিচালক আদিত্য ধর ছবিটির একটি বর্ধিত সংস্করণ বা এক্সটেন্ডেড কাট মুক্তি দেওয়ার জন্য নাকি প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
ভাইরাল হওয়া প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই এক্সটেন্ডেড কাটটি ৭ ঘণ্টা ৩০ মিনিট দীর্ঘ হবে। ভাইরাল হওয়া পোস্টটি অনুসারে, ছবিটির দুটি অংশকে একত্রিত করে একটি ছবি হিসেবে উপস্থাপন করা হবে। উল্লেখ্য যে, ‘বাহুবলী’-র নির্মাতারা এর আগেও এমনটা করেছেন এবং এই বিষয়টি দর্শকরাও দারুণ ভাবে গ্রহণ করেছিলেন।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া এই পোস্টে দাবি করা হয়েছে যে, সিনেমাটি শুধুমাত্র আইম্যাক্স, ডলবি সিনেমা এবং এপিক-এর মতো প্রিমিয়াম ফরম্যাটে দেখানো হবে। এছাড়াও, দর্শকদের সুবিধার জন্য প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর মোট তিনটি বিরতি থাকবে। শোনা যাচ্ছে, এই কম্বো শো-এর টিকিটের দাম প্রায় ১,১০০ টাকা হতে পারে। এই খবরে ভক্তরা একই সঙ্গে উত্তেজিত এবং বিভ্রান্ত। কেউ কেউ এটাকে ডিরেক্টরস কাটও বলছেন।
এই খবরটি প্রকাশ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গেই নেটদুনিয়ায় বিতর্ক শুরু হয়েছে। অনেক নেটিজেন মনে করছেন এটা নিছকই একটা এপ্রিল ফুল প্র্যাঙ্ক। আবার অনেকে বলছেন, এনগেজমেন্ট বাড়ানোর জন্যই পোস্টটি শেয়ার করা হয়েছে। ভাইরাল হওয়া সেন্সর সার্টিফিকেটটিও ডিজিটালি তৈরি করা হয়েছে বলে অনেকেই মনে করছেন। কিছু ভক্ত উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, একটানা সাড়ে সাত ঘণ্টা ছবিটি দেখলে চোখ জ্বালা এবং মাথাব্যথা হতে পারে। এই বিষয়ে আদিত্য ধরের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি আসেনি।
এমনটা হলে, তা হবে ‘বাহুবলী: দ্য এপিক’-এর মতো, যেখানে এস এস রাজামৌলি দুটি ছবিকে একত্রিত করে ছবির দশম বার্ষিকীতে একটি বিশেষ সংস্করণ মুক্তি দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, এই ছবির প্রথম পর্বটি ৩ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট এবং দ্বিতীয় পর্বটি ৩ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট দীর্ঘ। দুটিকে একত্রিত করে একটি ছবি বানানো হলেও, প্রেক্ষাগৃহে একই সঙ্গে এত দীর্ঘ সময়ের একটি ছবি দেখা বলিউড দর্শকদের জন্য একটি নতুন এবং চ্যালেঞ্জিং অভিজ্ঞতা হবে। তবে, আপাতত দর্শকরা এই খবরের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষায় রয়েছেন।
