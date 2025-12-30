Edit Profile
    ‘আমি পারিনি, আমার ব্যর্থতা…’, কোন হতাশায় ভুগছেন পর্দার ’চৈতন্য' দিব্যজ্যোতি?

    অনুরাগের ছোঁয়া ধারাবাহিকে অভিনয় করে জনপ্রিয় হওয়ার পাশাপাশি সম্প্রতি লহ গৌরাঙ্গের নাম রে সিনেমায় শ্রীচৈতন্যের ভূমিকায় অভিনয় করে যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন দিব্যজ্যোতি, সেটা খুব কম মানুষই পারেন।

    By Swati Das Banerjee
    ‘অনুরাগের ছোঁয়া’ ধারাবাহিকে অভিনয় করে জনপ্রিয় হওয়ার পাশাপাশি সম্প্রতি ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’ সিনেমায় শ্রীচৈতন্যের ভূমিকায় অভিনয় করে যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন দিব্যজ্যোতি, সেটা খুব কম মানুষই পারেন। বড়পর্দায় অভিনয় করার স্বপ্ন সকলের থাকে, কিন্তু প্রথম ছবিতেই শ্রী চৈতন্যের ভূমিকায় অভিনয় করা এবং তার ওপর পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে অভিনয় করার সুযোগ সকলের ভাগ্যে থাকে না।

    কোন হতাশায় ভুগছেন পর্দার ’চৈতন্য' দিব্যজ্যোতি?
    কোন হতাশায় ভুগছেন পর্দার ’চৈতন্য' দিব্যজ্যোতি?

    কিন্তু এত বড় সুযোগ পাওয়ার পরেও কেন অভিনেতার মুখে শোনা গেল হতাশার কথা। কেন অভিনেতা বললেন, আমি পারিনি সেটা আমার ব্যর্থতা। তাহলে কি সেই চৈতন্যের ভূমিকায় নিজেকে উজাড় করে দিয়েও মনে কোনও খামতি থেকে গিয়েছে তাঁর? কেন এ কথা বললেন তিনি?

    সম্প্রতি আনন্দবাজার সোশালকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে দিব্যজ্যোতি নিজের পড়াশোনা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেন, ‘অনেকেই আছেন যারা কাজের পাশাপাশি পড়াশোনা করেছেন। আমি কলেজে থাকতে থাকতে আর পড়াশোনা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারিনি সেটা আমার ব্যর্থতা। আমি কখনওই কাজকে এর জন্য দায়ী করতে পারি না।’

    অভিনেতা আরও বলেন, ‘আমার মনে হয় পড়াশুনা একটা একাগ্রতার ব্যাপার। কাজের পাশাপাশি পড়াশোনা করা যায় না। অনেকেই বলেছিলেন ডিসটেন্সে পড়াশোনা করতে কিন্তু আমার মনে হয়েছে ওটাকে পড়াশোনা বলে না। প্রত্যেকদিন পড়াশোনা করে কলেজে গিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার যে চাপ সেটাকে পড়াশোনা বলে।’

    দিব্যজ্যোতি বলেন, ‘আমি কাজের পাশাপাশি ওইভাবে পড়াশোনা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারিনি। একটা সময় মাকে আমি বললাম যে আমার পক্ষে পড়াশোনা করা সম্ভব নয়। আমার মাও সেকেন্ড ইয়ার চলাকালীন পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিলেন কারণ তখন মা আমাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। তাই মা পড়াশোনা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। আমিও চাইনি ওইভাবে পড়াশোনা করতে তাই মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছি।’


    প্রসঙ্গত, বলিউড থেকে টলিউড অনেক অভিনেতা অভিনেত্রী এমন রয়েছে কলেজ পার হতে পারেনি আবার অনেকেই আছেন যারা স্কুলের গণ্ডি পার হন নি। তবে এমনও আবার অনেকেই আছেন যারা প্রচুর পড়াশোনা করেছেন আবার কাজের পাশাপাশি পড়াশোনা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাই পড়াশোনা করা বা না করা পুরোপুরি সেই ব্যক্তির উপর নির্ভর করে।

