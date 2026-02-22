‘গার্লফ্রেন্ড জোগাড় করা ওর পক্ষে সম্ভবই নয়’, দিব্যজ্যোতির প্রেমজীবনের গোপন সত্যি ফাঁস করলেন নায়কের মা?

‘গার্লফ্রেন্ড জোগাড় করা ওর পক্ষে সম্ভবই নয়’, দিব্যজ্যোতির প্রেমজীবনের গোপন সত্যি ফাঁস করলেন নায়কের মা?
টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা দিব্যজ্যোতি দত্ত। পর্দায় রোম্যান্টিক হিরো হলেও বাস্তব জীবনে নায়ক নাকি প্রেমের ক্ষেত্রে কাঁচা! এমনটাই দাবি করলেন দিব্যজ্যোতির মা।
টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা দিব্যজ্যোতি দত্ত। ছোট পর্দায় পর পর হিট মেগা উপহার দেওয়া পর বর্তমানে তিনি বড় পর্দাতেও পা রেখেছেন। প্রথম ছবিতেই সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের পরিচানায় কাজ করেছেন। কিছুদিন আগেই প্রেম দিবসে ফের নায়কের নতুন ছবির ঘোষণা করা হয়েছে। সেই ছবিটিও প্রেমের ছবি। পর্দায় রোম্যান্টিক হিরো হয়ে তাঁকে বারবার ধরা দিতে দেখা গেলেও, বাস্তব জীবনে নায়ক নাকি প্রেমের ক্ষেত্রে কাঁচা! এমনটাই দাবি করলেন দিব্যজ্যোতির মা।
রচনা বন্দোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় রিয়্যালিটি গেম শো দিদি নম্বর ওয়ানে এবার মা-এর সঙ্গে দেখা মিলবে দিব্যজ্যোতির। মঙ্গলবার জি বাংলার পর্দায় সম্প্রচারিত হবে এই বিশেষ এপিসোড। রবিবার প্রকাশ্যে এসেছে ট্রেলার। সেখানেই নায়কের মাকে বলতে শোনা গিয়েছে, ‘ওঁর মধ্যে কোনও ম্যাচিওরিটি আসেনি। কোনও গার্লফ্রেন্ড জোগাড় করা ওঁর পক্ষে সম্ভবই নয়। এত বছরেও যখন পারেনি, পারবেও না।’ তা শুনে দিব্যজ্যোতি বলেন, ‘সব কথা বলতে নেই সব জায়গায়।’ মা-ছেলের এই কথপোকথন শুনে সঞ্চালিকা রচনা হাসিতে ফেটে পড়েন।
প্রসঙ্গত, দিব্যজ্যোতির কাজের পাশাপাশি তাঁর প্রেম জীবনও বারবার উঠে এসেছে চর্চায়। একসময় শোনা যেত তিনি নাকি তাঁর প্রথম ধারাবাহিকের নায়িকা দেবাদৃতা বসুর সঙ্গে প্রেম করছেন। তারপর অনন্যা দাসের সঙ্গে নায়কের ছবি ঘিরেও নানা জল্পনা-কল্পনা তৈরি হয়। তাছাড়াও তাঁর জনপ্রিয় মেগা 'অনুরাগের ছোঁয়া'র নায়িকা স্বস্তিকা দত্তর সঙ্গেও দিব্যজ্যোতির নাম জড়িয়ে নানা রটনা শুরু হয়। যদিও পরে জানা যায় তাঁদের মধ্যে নাকি সমস্যা দেখা দিয়েছে। এরপর 'অনুরাগের ছোঁয়া' ধারাবাহিকের আর এক অভিনেত্রী সৌমিলি চক্রবর্তীকে নিয়ে নানা গুঞ্জন শোনা যায়। তবে সব ক্ষেত্রেই দিব্যজ্যোতি জানিয়েছিলেন সবটাই গুজব, তিনি কারুর সঙ্গেই প্রেম করছেন না। এখনও নায়ক নিজেকে সিঙ্গল বলেই দাবি করেন। আর তারপর দিদি নম্বর ওয়ানের মঞ্চে নায়কের মা এমন মন্তব্য করলেন।
কাজের সূত্রে, দিব্যজ্যোতিকে সর্ব শেষ ছোট পর্দায় দেখা গিয়েছে 'অনুরাগের ছোঁয়া' ধারাবাহিকে। তার আগে 'জয়ী', ‘চুনি পান্না’, 'দেশের মাটি' ধারাবাহিকে তাঁকে দেখেছেন দর্শক। তাছাড়াও গত বছরের শেষের দিকে সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে…'তে তিনি গৌরাঙ্গের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এছাড়াও তিনি 'গুন গুন করে মহুয়া' ছবিতে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করতে চলেছেন। পাশাপাশি প্রেম দিবসেই প্রকাশ্যে আনা হয়েছিল নায়ক নতুন ছবি ‘রেড ফ্ল্যাগ- ভালোবাসা বেশি’তে দিব্যাণী মন্ডলের বিপরীতে ধরা দেবেন।