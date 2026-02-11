‘গুন গুন করে মহুয়া’-তে থাকবেন দিব্যজ্যোতি, দেখা যাবে কোন ভূমিকায়?

‘গুন গুন করে মহুয়া’-তে থাকবেন দিব্যজ্যোতি, দেখা যাবে কোন ভূমিকায়?
গতবছর সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত লহ গৌরাঙ্গের নাম রে ছবিতে অভিনয় করার মাধ্যমে প্রথম বড়পর্দায় পদার্পণ করেন অভিনেতা দিব্যজ্যোতি দত্ত। এই সিনেমায় শ্রী চৈতন্যের ভূমিকায় অভিনয় করে সকলের মন জয় করে নিয়েছিলেন অভিনেতা। প্রথম ছবিতে অসাধারণ অভিনয় করার পর আবার বড় পর্দায় কাজ করতে চলেছেন তিনি।
গতবছর সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’ ছবিতে অভিনয় করার মাধ্যমে প্রথম বড়পর্দায় পদার্পণ করেন অভিনেতা দিব্যজ্যোতি দত্ত। এই সিনেমায় শ্রী চৈতন্যের ভূমিকায় অভিনয় করে সকলের মন জয় করে নিয়েছিলেন অভিনেতা। প্রথম ছবিতে অসাধারণ অভিনয় করার পর আবার বড় পর্দায় কাজ করতে চলেছেন তিনি।
খুব শীঘ্রই মুক্তি পেতে চলেছে মহুয়া চৌধুরীর বায়োপিক ‘গুনগুন করে মহুয়া’। এই সিনেমাতেই নাকি দেখা যাবে দিব্যজ্যোতি দত্তকে। যদিও ছবিতে অভিনয় করবেন না তিনি। ক্যামেরার সামনে নয় বরং ক্যামেরার পিছনে থাকবেন অভিনেতা।
সোহিনী ভৌমিক পরিচালিত এই সিনেমায় দিব্যজ্যোতি কাজ করবেন একজন অবজার্ভার হিসাবে। ক্যামেরার সামনে কাজ করার পাশাপাশি ক্যামেরার পেছনের দুনিয়াকেও বেশ ভালো মতো চিনে নিতে চান অভিনেতা। একজন অবজার্ভার হিসেবে কাজ করলে তিনি আগামী দিনে আরও ভালো কাজ করতে পারবেন বলে মনে করেছেন অভিনেতা।
এই সময় অনলাইনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দিব্যজ্যোতি জানান, রানা সরকারকে তিনি নিজের মনের কথা জানাতেই রাজি হয়ে যান প্রযোজক। পরের দিন থেকেই তিনি শুরু করে দেন নিজের কাজ। লুক সেট থেকে শুরু করে প্রি প্রোডাকশন সবকিছুই ফুটিয়ে লক্ষ্য করছেন তিনি। আগামী দিনে থাকবেন শ্যুটিং ফ্লোরেও।
পরিচালক হিসাবে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ না করলেও একজন অবজার্ভার হিসেবে তিনি যদি কাজ করেন তাহলে আগামী দিনে নিজেকে আরও বেশি উন্নত করতে পারবেন বলেই মনে করেছেন অভিনেতা আর তাই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তিনি।
প্রসঙ্গত, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে সিনেমায় শ্রীচৈতন্যের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন দিব্যজ্যোতি। ২৭ কেজি ওজন কমানো থেকে শুরু করে নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন সবকিছুই করেছিলেন তিনি, যার স্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল ছবির পর্দায়।