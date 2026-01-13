Edit Profile
    Ankita Mullick: 'যা হচ্ছে ভাল হচ্ছে', মহুয়ার বায়োপিক থেকে বাদ অঙ্কিতা? দেবের ছবিও হাতছাড়া? জবাব জগদ্ধাত্রীর

    Ankita Mullick: জগদ্ধাত্রীর সাফল্য়ের মাঝেই বড়পর্দায় শিকে ছেঁড়ে অঙ্কিতার। কিন্তু আচমকাই চর্চায় নায়িকার ভবিষ্য়ত। জোড়া ছবি থেকে বাদ পড়েছেন তিনি?

    Published on: Jan 13, 2026 8:04 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    টলিপাড়ার পছন্দের নায়িকা অঙ্কিতা মল্লিক। ‘জগদ্ধাত্রী’ ধারাবাহিকের আকাশছোঁয়া সাফল্যের পর তিনি এখন বাংলার ঘরের মেয়ে। টিআরপি তালিকায় সেরা পাঁচে থেকে শেষ হয়েছে জগদ্ধাত্রীর সফর। সিরিয়াল শেষ হওয়ার আগেই বড়পর্দায় সুযোগ পান অঙ্কিতা। মহুয়া রায়চৌধুরীর বহুচর্চিত বায়োপিকে লিডিং লেডি তিনি, জানিয়েছিলেন খোদ প্রযোজক। এরপরই দেবের আগামি ছবির নায়িকা হিসাবেও ভেসে আসে অঙ্কিতার নাম।

    সম্প্রতি গুঞ্জন উঠেছে এই চর্চিত প্রোজেক্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে অঙ্কিতাকে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে চুপ থাকেননি অঙ্কিতা; বরং অত্যন্ত পরিণত ভঙ্গিতে নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তিনি।

    অঙ্কিতা আনন্দবাজারকে জানান, তাঁকে নিয়ে যে ধরণের গুঞ্জন ছড়ানো হচ্ছে, তার সবটা সত্যি নয়। তিনি নিজের পরবর্তী কাজের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং খুব শীঘ্রই দর্শকদের চমক দেবেন। মহুয়ার প্রোজক্টের ওয়ার্কশপ চলছে স্পষ্ট করেন অভিনেত্রী। তাঁর কথায়, ‘যা হচ্ছে ভাল হচ্ছে।’ দেবের সঙ্গে ছবি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি তিনি। খবর, দেবের অগস্ট রিলিজ বাইক অ্য়াম্বুলেন্স দাদা করিমূল হকের জীবনীচিত্রের নায়িকা অঙ্কিতা।

    প্রযোজক রানা সরকারও জানিয়েছেন অঙ্কিতাই থাকবেন নায়িকা। তবে জল্পনা দেবের ছবির কাজ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। মহুয়া হিসাবে অঙ্কিতাকে লঞ্চ করার আগে, তাঁর অন্য় ছবিতে কাজ নিয়ে খানিক মনোক্ষুন্ন প্রযোজক। তাই নাকি অঙ্কিতার বদলি হিসাবে দিব্যাণী মণ্ডলের কথাও ভাবা হচ্ছে। তবে এখনই সেই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চান না কেউ। ছবির পরিচালকও নাকি বদল হবে। সোহিনী ভৌমিকের জায়গায় অন্য় কাউকে দেখা যাবে পরিচালকের আসনে।

    ওদিকে দেব নিজের বেশ কিছু প্রোজেক্টে ছোটপর্দার নায়িকাদের কাস্ট করছেন। সেই সূত্র ধরেই অঙ্কিতাকে নির্বাচন। তবে সেই পরিকল্পনাতেও নাকি বদল আসতে পারে, বলে খবর।

