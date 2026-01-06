'অক্ষয়-ববি রাজি হলেই হবে...', ‘হামরাজ ২’ নিয়ে মনের ইচ্ছা প্রকাশ রতন জৈনের

গত কয়েক বছরে বলিউড ফিরিয়ে এনেছে এমন কিছু অভিনেতাদের যারা একটা সময় হারিয়ে গিয়েছিলেন লাইমলাইট থেকে। অ্যানিমেল ছবিতে ববি দেওলের অসাধারণ অভিনয় এবং সম্প্রতি ধুরন্ধর ছবিতে অক্ষয় খান্নার অভিনয় মুগ্ধ করেছে সকলকে।
অক্ষয় এবং ববি ২০০২ সালে ‘হামরাজ’ সিনেমায় একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। সেই সময় ছবিটি কেমন ভাবে সাফল্য অর্জন না করলেও ছবিটির গল্প কিন্তু ছিল মারাত্মক। তাই এবার যখন ববি এবং অক্ষয় দুজনেই আবার নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পেয়েছেন তাহলে কি হামরাজ ছবির দ্বিতীয় পর্ব তৈরি করা যেতে পারে?
সম্প্রতি বলিউড হাঙ্গামা সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে ‘হামরাজ’ ছবির প্রযোজক রতন জৈন বলেন, ‘যদি সঠিক চিত্রনাট্য তৈরি করতে পারি তাহলে অবশ্যই আমি সিকুয়েল তৈরি করতে রাজি আছি। তবে এমন একটি স্ক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে যেখানে এই দুই অভিনেতারা নিজেদের মানানসই চরিত্র পান তাদের বয়স অনুযায়ী।’
প্রযোজক আরও বলেন, ‘ববি এবং অক্ষয় দুজনের সঙ্গেই কাজ করা ভীষণ আনন্দের। অক্ষয় আমার খুব ভালো বন্ধু। এমন একটি বিশাল সাফল্য ও ডিজার্ভ করে। তবে অক্ষয় সবসময় নিজের চরিত্র নিয়ে সব সময় খুঁতখুঁতে। যদি স্ক্রিপ্ট ভালো না হয় তাহলে ও ছবি প্রত্যাখ্যান করতে একবারও ভাববে না। ওর কাছে টাকার থেকেও বড় হল ভালো চরিত্র।’
প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে অক্ষয় ‘মহাকালী’ ছবির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই অক্ষয়ের নতুন লুক প্রকাশে এসেছে যা দেখে আবারও অভিনেতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন সকলে। অন্যদিকে ববি আলিয়া ভাটের ‘আলফা’ ছবিতে অভিনয় করতে চলেছেন।