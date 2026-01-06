'অক্ষয়-ববি রাজি হলেই হবে...', ‘হামরাজ ২’ নিয়ে মনের ইচ্ছা প্রকাশ রতন জৈনের

Edit Profile
    গত কয়েক বছরে বলিউড ফিরিয়ে এনেছে এমন কিছু অভিনেতাদের যারা একটা সময় হারিয়ে গিয়েছিলেন লাইমলাইট থেকে। অ্যানিমেল ছবিতে ববি দেওলের অসাধারণ অভিনয় এবং সম্প্রতি ধুরন্ধর ছবিতে অক্ষয় খান্নার অভিনয় মুগ্ধ করেছে সকলকে।

    Published on: Jan 06, 2026 5:04 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    গত কয়েক বছরে বলিউড ফিরিয়ে এনেছে এমন কিছু অভিনেতাদের যারা একটা সময় হারিয়ে গিয়েছিলেন লাইমলাইট থেকে। ‘অ্যানিমেল’ ছবিতে ববি দেওলের অসাধারণ অভিনয় এবং সম্প্রতি ‘ধুরন্ধর’ ছবিতে অক্ষয় খান্নার অভিনয় মুগ্ধ করেছে সকলকে। এই অভিনেতারা যে আক্ষরিক অর্থেই এক একজন মহারথী, সেটা আবারও তারা প্রমাণ করেছেন অভিনয়ের মাধ্যমে।

    ‘হামরাজ ২’ নিয়ে মনের ইচ্ছা প্রকাশ রতন জৈনের

    অক্ষয় এবং ববি ২০০২ সালে ‘হামরাজ’ সিনেমায় একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। সেই সময় ছবিটি কেমন ভাবে সাফল্য অর্জন না করলেও ছবিটির গল্প কিন্তু ছিল মারাত্মক। তাই এবার যখন ববি এবং অক্ষয় দুজনেই আবার নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পেয়েছেন তাহলে কি হামরাজ ছবির দ্বিতীয় পর্ব তৈরি করা যেতে পারে?

    আরও পড়ুন: 'ছেলের জন্য কিছু বলিনি... ', সত্যিই কী আলাদা হয়ে গেল জয়জিৎ-শ্রেয়ার পথ?

    সম্প্রতি বলিউড হাঙ্গামা সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে ‘হামরাজ’ ছবির প্রযোজক রতন জৈন বলেন, ‘যদি সঠিক চিত্রনাট্য তৈরি করতে পারি তাহলে অবশ্যই আমি সিকুয়েল তৈরি করতে রাজি আছি। তবে এমন একটি স্ক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে যেখানে এই দুই অভিনেতারা নিজেদের মানানসই চরিত্র পান তাদের বয়স অনুযায়ী।’

    আরও পড়ুন: ‘বড়মা আমার নাম গোত্র জানে, আজ তাড়াতাড়ি করুন... ‘,সকলের সুবিধার্থে তড়িঘড়ি পুজো সারলেন ’মানবিক’ দেব

    প্রযোজক আরও বলেন, ‘ববি এবং অক্ষয় দুজনের সঙ্গেই কাজ করা ভীষণ আনন্দের। অক্ষয় আমার খুব ভালো বন্ধু। এমন একটি বিশাল সাফল্য ও ডিজার্ভ করে। তবে অক্ষয় সবসময় নিজের চরিত্র নিয়ে সব সময় খুঁতখুঁতে। যদি স্ক্রিপ্ট ভালো না হয় তাহলে ও ছবি প্রত্যাখ্যান করতে একবারও ভাববে না। ওর কাছে টাকার থেকেও বড় হল ভালো চরিত্র।’

    প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে অক্ষয় ‘মহাকালী’ ছবির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই অক্ষয়ের নতুন লুক প্রকাশে এসেছে যা দেখে আবারও অভিনেতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন সকলে। অন্যদিকে ববি আলিয়া ভাটের ‘আলফা’ ছবিতে অভিনয় করতে চলেছেন।

