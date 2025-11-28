Edit Profile
    Deol Family: বউ হিসাবে আইনি স্বীকৃতি নেই, সতীনের জন্য় ধর্মেন্দ্রর প্রার্থনাসভায় গেলেন না হেমা?

    ৪৫ বছরের দাম্পত্য জীবনে কোনওদিন সতীনের মুখোমুখি হননি। স্বামীর মৃত্যুর পরও একে অপরের সামনে এসে দাঁড়ালেন না হেমা-প্রকাশ। 

    Published on: Nov 28, 2025 11:36 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    রাজার মতো জীবন কাটিয়েছেন, রাজার মতোই প্রস্থান করেছেন বলিউডের হি-ম্য়ান। ধর্মেন্দ্র প্রয়াণে মনভার ভক্তদের। বিশেষ করে, ৮৯ বছর বয়সী অভিনেতার শেষকৃত্য় হয়েছে নিঃশব্দে। তাঁকে শেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য় জানানোর সুযোগ পায়নি ভক্তরা।

    বউ হিসাবে আইনি স্বীকৃতি নেই,সতীনের জন্য় ধর্মেন্দ্রর প্রার্থনাসভায় গেলেন না হেমা?
    ধর্মেন্দ্রর ‘জীবনের উদযাপন’ করল তাঁর দুই পুত্র সানি দেওল ও ববি দেওল। অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর স্মরণে মুম্বইয়ের এক পাঁচতারা হোটেলে একটি প্রার্থনা সভার আয়োজন করেছিলেন। সেখানে ধর্মেন্দ্রর দ্বিতীয় স্ত্রী হেমা মালিনী এবং তাঁদের মেয়ে এশা দেওল এবং আহানা দেওলের অনুপস্থিতি সবার চোখে লেগেছে।

    অনেকেই ভ্রু কুঁচকেছেন। ওদিকে হেমা মালিনী ধর্মেন্দ্রকে সম্মান জানাতে তাঁর নিজের বাসভবনে আলাদা করে প্রার্থনাসভার আয়োজন করেছিলেন। বৃহস্পতিবার ধর্মেন্দ্রর প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌর, তাঁদের ছেলে সানি দেওল এবং ববি দেওলকে নিয়ে প্রার্থনা সভায় পৌঁছেছিলেন। পুরো প্রার্থনাসভা চলাকালীন হেমা মালিনী বা তাঁর মেয়েদের কেউ সেখানে দেখেনি। পরিবর্তে, প্রায় একই সময়ে, এক পণ্ডিতকে হেমা মালিনীর বাসভবনে প্রবেশ করতে দেখা যায়।

    পরে মহিমা চৌধুরী, সুনীতা আহুজা ও তাঁর ছেলে যশবর্ধনসহ বেশ কয়েকজন সেলিব্রিটিকে হেমা মালিনীর বাড়িতে আসতে দেখা যায়। এশা দেওলের প্রাক্তন স্বামী ভরত তাখতানিকেও হেমা মালিনীর বাড়ির বাইরে ফ্রেমবন্দি করে পাপারাৎজিরা।

    পরে সুনীতা স্ক্রীনের সাথে কথা বলার সময় জনান, হেমা মালিনী তাঁর বাড়িতে স্বামীর আত্মার শান্তি কামনা করে পুজো করেন এবং ভজন সন্ধ্যায় আয়োজন করা হয়েছে সেখানে। সুনীতা বলেন, ‘হেমাজি ভগবত গীতা পাঠ এবং ভজনের আয়োজন করেছিলেন। হেমাজির সামনে কান্না থামাতে পারছিলাম না।’

    হেমা ধর্মেন্দ্রর দ্বিতীয় স্ত্রী। প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌরকে ডিভোর্স না দিয়ে হেমাকে বিয়ে করেছিলেন ধর্মেন্দ্র। তখন সানির বয়স ২৪ বছর! চার সন্তানের বাবা তিনি। হেমাকে বিয়ের আগেই ধর্মেন্দ্র স্পষ্ট জানিয়েছিলেন,কোনওদিনই নিজের পরিবার এবং স্ত্রীকে দূর সরাবেন না তিনি। ভালোবাসার মানুষের সব শর্ত মেনে নিয়েছিলেন হেমা। জানলে অবাক হবেন ৪৫ বছরের দাম্পত্য় জীবনে ধর্মেন্দ্র কিন্তু কখনই হেমা এবং তাঁর মেয়েদের সঙ্গে থাকেননি। প্রয়োজনে পাশে থেকেছেন কিন্তু প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌরের সঙ্গেই এক ছাদের তলায় থাকতেন ধর্মেন্দ্র। যে প্রকাশকে মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি বিয়ে করেছিলেন।

    কেন কোনওদিন ধর্মেন্দ্রর বাড়িতে পা দেননি হেমা। মুখোমুখি হননি সতীন প্রকাশ কৌরের। ধর্মেন্দ্র মৃত্যুর পরও সতীনের মুখোমুখি হওয়া এড়িয়ে গেলেন তিনি।

    বৃহস্পতিবার হেমা মালিনী সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর প্রয়াত স্বামীর প্রতি আবেগঘন শ্রদ্ধা জানান। লেখেন, ‘ধরম জি... তিনি আমার কাছে অনেক কিছু ছিলেন। স্নেহময় স্বামী, আমাদের দুই মেয়ের আদরের পিতা, আমার বন্ধু, দার্শনিক, পথপ্রদর্শক, কবি, আমার মুশকিল আসান - আসলে তিনি আমার কাছে সবকিছু ছিলেন।’

    ধর্মেন্দ্রর প্রার্থনা সভায় ধর্মেন্দ্রর প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌরের সন্তান সানি দেওল, ববি দেওল, অজিতা ও বিজেতার পাশাপাশি তাঁর নাতি করণ ও রাজবীরের উপস্থিতি দেখা যায়। অভিনেতা অভয় দেওলও পরিবারের সঙ্গে ছিলেন। প্রার্থনা সভা চলাকালীন, সানি এবং ববি প্রার্থনা সভার মধ্য দিয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। উপস্থিত ছিলেন ঐশ্বর্য রাই, সলমন খান, মাধুরী দীক্ষিত, বিদ্যা বালান, শাবানা আজমি, জ্যাকি শ্রফ, সিদ্ধার্থ মালহোত্রা, সুনীল শেঠি, আমিশা প্যাটেল, ফারদিন খান, নিমরত কৌর, সোনু সুদ, অনু মালিক, সুভাষ ঘাই, আব্বাস-মাস্তান, অনিল শর্মা।

