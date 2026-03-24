    'তাতেরি' বিতর্কের মাঝেই বিয়ে সারলেন বাদশা? জানেন কনের আসল পরিচয়?

    Mar 24, 2026, 17:44:08 IST
    By Sayani Rana
    র‍্যাপার তথা গায়ক বাদশা তাঁর 'তাতেরি' গান নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই চর্চায় ছিলেন। এই গান নিয়ে ব্যপক বিতর্ক হয়েছিল। কিন্তু এর মাঝেই তাঁর কিছু ছবি ও ভিডিয়ো ভাইরাল। আর তা দেখে বাদশার ভক্তরাও রীতিমতো হতবাক। ছবি ও ভিডিয়োগুলো দেখে অনেকেই মনে করছেন বাদশা চুপিচুপি বিয়ে করে ফেলেছেন। ছবিতে তাঁর সঙ্গে অভিনেত্রী ইশা রিখিকে দেখা গিয়েছে। তাহলে তাঁর সঙ্গেই কি বিয়ে সারলেন তিনি। এই ছবিগুলো শেয়ার করেছেন তাঁর মা। উল্লেখ্য, এর আগেও ইশা ও বাদশার সম্পর্কের গুঞ্জন ছড়িয়ে ছিল। তবে, বাদশা বা ইশা কেউই এখনও মুখ খোলেননি।

    ইশা রিখির মা পুনম রিখির ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট করেন। তা দেখে বাদশার ভক্তরা রীতিমতো হতবাক। তিনি বাদশা ও ইশার বর-কনের সাজের ছবি শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।’ পোস্টটি অভিনন্দন বার্তায় ভরে উঠেছে। তিনি বাদশা ও ইশার শপথ গ্রহণের সময় একজন পুরোহিতের মন্ত্র পাঠের একটি ক্লিপও শেয়ার করেছেন। ছবিগুলোতে পরিবারের সদস্যদের আশীর্বাদ করতে দেখা গিয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রায় পাঁচ বছর ধরে তাঁদের সম্পর্কের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল।

    ইশার মায়ের পোস্ট করা ক্লিপগুলোতে বাদশা ও ইশাকে একে অপরকে মালা পরাতে দেখা যায়। খেলার ছলে বাদশা ইশার গলা টিপে ধরার ভান করেন। এরপর পরিবারের সঙ্গে তোলা বেশ কয়েকটি ছবি রয়েছে। ছবিগুলোতে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান করতেও দেখা যায়, যার মধ্যে পরিবারের সদস্যদের আশীর্বাদ জানানোর দৃশ্যও রয়েছে। ইশার মা আলাদা ভাবে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন। এই সমস্ত পোস্টগুলো ২৪ মার্চ সামনে আসে।

    এর আগেও বৈবাহিক সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলেন বাদশা। তবে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ হয়। প্রাক্তন স্ত্রীর নাম জেসমিন মাসিহ। দু'জনের পরিচয় হয় ফেসবুকে এবং এরপর তারা প্রেমে পড়েন। ২০১২ সালে তাঁরা বিয়ে করেন। ২০১৭ সালে বাদশা ও জেসমিনের একটি কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। ২০২২ সালে বাদশা ও ইশার প্রেমের সম্পর্কের খবর প্রকাশ্যে আসে। এ বিষয়ে তাদের কেউই কোনো বিবৃতি দেননি।

