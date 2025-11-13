Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    সত্যি কি এত মহিলাকে মেসেজ করেছিলেন ঋজু? 'এটাকে নোংরামি করে…', যা বললেন অভিনেতা

    সম্প্রতি এক মডেল অভিনেতা ঋজু বিশ্বাসের নামে গুরুত্বর অভিযোগ এনেছিলেন। তিনি জানিয়ে ছিলেন অভিনেতা নাকি তাঁকে নানা অশালীন মেসেজ করে উতক্ত্য করেছেন। তারপর থেকেই দেখা যায় বহু মহিলা ঋজুর সঙ্গে তাঁদের চ্যাটের স্ক্রিনশট শেয়ার করছেন। তবে অভিনেতার দাবি এর অনেকটাই নাকি ভুয়ো।

    Published on: Nov 13, 2025 8:55 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সম্প্রতি এক মডেল অভিনেতা ঋজু বিশ্বাসের নামে গুরুত্বর অভিযোগ এনেছিলেন। তিনি জানিয়ে ছিলেন অভিনেতা নাকি তাঁকে নানা অশালীন মেসেজ করে উতক্ত্য করেছেন। বিশেষ করে তিনি একটি মেসেজের কথা উল্লেখ্য করেন। সেটা হল, 'BTW you are look good in saree'. আর তারপর থেকেই দেখা যায় বহু মহিলা ঋজুর সঙ্গে তাঁদের চ্যাটের স্ক্রিনশট শেয়ার করছেন। সেখানে এই লাইনটি লেখা। তবে অভিনেতার দাবি এর অনেকটাই নাকি ভুয়ো।

    সত্যি কি এত মহিলাকে মেসেজ করেছিলেন ঋজু? ‘নিজেকে সন্দেহ করতে…’, যা বললেন অভিনেতা
    সত্যি কি এত মহিলাকে মেসেজ করেছিলেন ঋজু? ‘নিজেকে সন্দেহ করতে…’, যা বললেন অভিনেতা

    আরও পড়ুন: ওটিটিতে মুক্তি পাচ্ছে অক্ষয়-আরশাদের ‘জলি এলএলবি ৩’! কোথায়, কবে থেকে স্ট্রিমিং হবে?

    সম্প্রতি শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের দিদি স্মিতা চট্টোপাধ্যায় ঘোষের পডকাস্ট শো ‘বেওন্ড পডকাস্ট’-এ গিয়েছিলেন ঋজু। সেখানে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় এত মহিলা তাঁর চ্যাটের স্ক্রিনশট পোস্ট করেছেন। সত্যি কি তিনি এত জনকে মেসেজ করেছেন? এই প্রশ্নে ঋজু বলেন, ‘আমরা ফেসবুকটাকে ব্যবহার করছি ১৫ বছর হয়ে গিয়েছে প্রায়। আমি নিজে যখন বিষয়টা দেখছি তখন কিছুদিন পর থেকে আমি নিজে নিজেকে সন্দেহ করতে শুরু করেছিলাম। এত জনকে কখন মেসেজ করলাম। হ্যাঁ আমি অনেককেই মেসেজ করেছি। তাই বলে হাজার হাজার লোকজনকে মেসেজ পাঠাইনি। বেশ কিছু লোকজন স্ক্রিনশট নিয়ে পোস্ট করেছে। আমরা (তারকারা) সব থেকে বড় সফট টার্গেট। অন্য লোকজন তাঁদের অ্যাকাউন্টে অনেক বাজে বাজে কমেন্ট করেছেন, কই সেগুলো নিয়ে তো কেউ কিছু বলল না, বা স্ক্রিনশট দিল না।'

    নায়কের কথায়, 'এটাকে নোংরামি করে উপস্থাপনা করা হয়েছে। অথচ তখন তাঁরা সেই সময় চ্যাটে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু এখন তো সকলে আমার মেসেজের অংশটুকুকে স্ক্রিনশট দিয়ে শেয়ার করছে। কিন্তু তাঁদের রিপ্লাইগুলো কোথায়?'

    আরও পড়ুন: ভিডিয়ো দেখে শোরগোল, বাগদান সেরেছেন সাহেব-সুস্মিতা? ‘এ সব কথা…’, মুখ খুললেন নায়িকা

    ঋজুর আরও বলেন,' আমি মানছি এটা ফ্রি মিডিয়াম। তাহলে তো এটা নতুন ডিপির (প্রোফাইল পিকচার) সঙ্গে যাওয়া উচিত। কিন্তু শেষ দিকে যত স্ক্রিনশট গিয়েছে সবই কিন্তু পুরানো ডিপির সঙ্গেই গিয়েছে। আবার তিন দিন পড়ে কিন্তু সেটা বদলে দেওয়া হয়েছিল। তাহলে একই স্ক্রিনশট কীভাবে যাচ্ছে। যদি আমি ডিপি বদলে দিই তাহলে কি তাঁরা আগে থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে বসেছিলেন? যে কবে এটা পোস্ট করবে।’

    তাঁর কথায়, ‘লোকে মজা নেওয়ার জন্য, খিল্লি করার জন্য করছে। কিন্তু সেটার জন্য আর একটা মানুষ কীভাবে সাফার করছে? তাঁর পরিবার, তাঁর মা যে অসুস্থ তিনি কীভাবে সাফার করছেন? আমাকে বলা হয়েছিল, আমার নাকি উদ্দেশ্য খারাপ ছিল। এটা নাকি অশালীন, নোংরা প্রস্তাব, আরও অনেক কিছু বলা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা যখন গালাগাল দিচ্ছেন, আমার মায়ের অ্যাকাউন্টে গিয়েও গালাগাল দিচ্ছেন, এমনকী মেয়েরাও সেটা করছেন, সেটা কি শালীন?’

    News/Entertainment/সত্যি কি এত মহিলাকে মেসেজ করেছিলেন ঋজু? 'এটাকে নোংরামি করে…', যা বললেন অভিনেতা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes