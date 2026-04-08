Smriti-Palash: প্রতারণা ভুলে ফের কি পলাশের কাছে ফিরছেন স্মৃতি? ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে

Smriti-Palash: প্রতারণা ভুলে ফের কি পলাশের কাছে ফিরছেন স্মৃতি? ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে
Palash Muchhal-Smriti Mandhana: কয়েক মাস আগে স্মৃতি মন্ধানা ও পলাশ মুচ্ছলের বিয়ে ভেঙে যায়। পলাশের বিরুদ্ধে স্মৃতির সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ আনা হয়। এখন একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হচ্ছে, যার ফলে দুজনের প্যাচআপের জল্পনা ছড়িয়েছে।
Palak Muchhal spotted with Smriti Mandhana's Father: ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের তারকা ওপেনার স্মৃতি মন্দনা এবং সংগীতশিল্পী পলাশ মুচ্ছলের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে। তাঁদের প্রি-ওয়েডিং উদযাপন সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক চর্চার জন্ম দিয়েছিল এবং ভক্তরা এই জুটির জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। তবে বিয়ের একদিন আগে হঠাৎ করেই ছন্দপতন। প্রথমে জানা যায়, স্মৃতির বাবা শ্রীনিবাস মন্ধানার অসুস্থতার কারণে বিয়ে স্থগিত করা হয়েছে। পরে পালাশের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ ওঠে, যার জেরে স্মৃতি এই সম্পর্ক ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন বলে খবর ছড়ায়। যদিও এখন আবার তাদের পুনর্মিলনের জল্পনা শুরু হয়েছে।
ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে চাঞ্চল্য
সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে, যেখানে পালাশের বোন গায়িকা পলক মুচ্ছলকে মুম্বইয়ের একটি রেস্তোরাঁর বাইরে স্মৃতির বাবার সঙ্গে দেখা যায়। পলক তাঁকে প্রণাম করেন এবং তিনি আশীর্বাদ দেন। পলকের সঙ্গে তাঁর স্বামী মিঠুনও উপস্থিত ছিলেন। এই ভিডিয়ো দেখে ভক্তরা অবাক হয়ে গেছেন এবং নানা প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন। কেউ প্রশ্ন তুলছেন, দুই পরিবারের মধ্যে কি সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি মিটে গিয়েছে? আবার অনেকেই মনে করছেন, স্মৃতি ও পালাশ আবার এক হতে পারেন। যদিও কিছু ব্যবহারকারীর মতে, ভিডিয়োটি পুরনোও হতে পারে। এটি সাম্প্রতিক নাকি পুরনো—এ নিয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ নেই।
পুনর্মিলনের আশা
এদিকে অভিনেত্রী ডেইজি শাহ সম্প্রতি আশা প্রকাশ করেছেন যে, স্মৃতি ও পালাশের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনি পালাশের একটি ডিরেকশন প্রজেক্টে কাজ করছেন। মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ডেজি বলেন, ‘আমার আশা, দু’জনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে এবং তারা আবার একসঙ্গে হবে, কারণ তারা সত্যিই খুব সুন্দর জুটি।’
পালাশের পরিবার সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘আমি তাঁদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছি। খুব ভালো এবং মাটির মানুষ ওঁরা। ভগবানের ওপর তাঁদের গভীর বিশ্বাস আছে, আর এটাই তাঁদের বিশেষত্ব।’
খেলায় ফোকাস স্মৃতির
ব্যক্তিগত জীবনে এত টানাপোড়েনের মধ্যেও স্মৃতি মন্ধানার ফোকাস তাঁর খেলায়। তাঁর নেতৃত্বে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু জিতেছে ওম্যানস প্রিমিয়ার লিগ ২০২৬, যা তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম এক বড় সাফল্য।
