সৌরভের মা-কে আগলে শুভস্মিতা, করলেন ‘মা’ সম্বোধন! পর্দা নয়, বাস্তবে বাজছে ঝাঁপির বিয়ের সানাই?

সৌরভের মা-কে আগলে শুভস্মিতা, করলেন ‘মা’ সম্বোধন! পর্দা নয়, বাস্তবে বাজছে ঝাঁপির বিয়ের সানাই?
সৌরভ-শুভস্মিতার সম্পর্ক এখন আর প্রেমের গণ্ডিতে আটকে নেই। জল গড়িয়েছে অনেকদূর। শীঘ্রই বাজবে বিয়ের সানাই? চর্চা টেলিপাড়ায়।
দীর্ঘদিনের প্রেম, তারপর বিয়ে এবং শেষে বিচ্ছেদ। মধুমিতা সরকার এবং সৌরভ চক্রবর্তীর সম্পর্কের রসায়ন এক সময় অনুরাগী মহলে ‘কাপল গোলস’ তৈরি করত। তবে ২০১৯ সালে আইনত আলাদা হয়ে যান তাঁরা। মধুমিতা বর্তমানে নতুন সংসার গোছাতে ব্যস্ত, কিন্তু সৌরভের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সম্প্রতি দানা বেঁধেছে নতুন জল্পনা। স্টুডিও পাড়ার অন্দরে প্রশ্ন উঠছে— সৌরভ কি তবে ফের ঘর বাঁধতে চলেছেন?
মাস কয়েক ধরেই চর্চা, দীপ আর ঝাঁপির প্রেম নাকি শুধু পর্দায় আটকে নেই। হ্যাঁ, লক্ষ্মী ঝাঁপি জুটি বাস্তবেই প্রেম করছে। সেই জল্পনাতেই কার্যত সিলমোহর পড়ল রবিবার। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে শুভস্মিতার পোস্ট জলের মতো স্পষ্ট করে দিল সবটা। সৌরভের সঙ্গে তাঁর প্রেম শুধুই যে ‘অ্যাফেয়ার’ নয়, তার প্রমাণও মিলল। এদিন নিজের মা এবং সৌরভের মায়ের সঙ্গে আদুরে ছবি পোস্ট করেন শুভস্মিতা।
ছবিতে দেখা গেল সৌরভের মা-কে আগলে রয়েছেন নায়িকা। সঙ্গে লেখেন, ‘একজন আমাকে জীবন এবং ভালোবাসা দিয়েছেন, অন্যজন আমার জন্য তাঁর হৃদয়ের দুয়ার এবং ঘরের আশ্রয় খুলে দিয়েছেন। এই দুই সুন্দর মায়ের কাছে আমি চিরঋণী।’ হ্যাঁ, এখন সৌরভের মা-ও শুভস্মিতার আরেক মা। বোঝাই যাচ্ছে, হবু শাশুড়িমার সঙ্গে জম্পেশ রসায়ন তাঁর।
নেটপাড়ার নজর এড়ায়নি শুভস্মিতার পোস্ট। একজন লেখেন, ‘উনি তো সৌরভের মা। ওহ আচ্ছা, তাহলে খুব শীঘ্রই গুজ নিউজ আসছে’।
স্টার জলসার হরগৌরী পাইস হোটেলের সুবাদে চর্চায় উঠে আসেন শুভস্মিতা। পরবর্তীতে লক্ষ্মী ঝাঁপিতে দর্শক দেখছে তাঁকে। সৌরভের সঙ্গে গত কয়েক মাস ধরেই শুভস্মিতার প্রেম চর্চা তুঙ্গে। দুজনেই জানিয়েছেন, সিরিয়ালের সেট থেকেই তাঁদের বন্ধুত্বের শুরু। শুভস্মিতার কথায়, ‘সৌরভ আমার খুব ভালো বন্ধু। আমরা একসঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসি।’ সৌরভও একই সুরে জানিয়েছেন যে, শুভস্মিতা তাঁর খুব কাছের মানুষ এবং তাঁদের মধ্যে একটা সুন্দর বোঝাপড়া রয়েছে।
বিয়েতে বিশ্বাস করেন সৌরভ। মনের মতো মানুষ পেলে ফের বিয়ে করবেন তিনি, জানিয়েছেন অভিনেতা। আরও আনন্দকে সৌরভ জানান, ‘একসঙ্গে চলতে হলে বিয়ের চেয়ে বড় বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান আর কিছু নেই। বিয়ে করার মতো মানুষ পেলে, আবার করব। পথ চলতে গেলে আশপাশ দেখে চলতে হয়। জীবনের রাস্তাতেও গাড়িঘোড়া দেখে পার হওয়ার চেষ্টা করব। তবে অভিজ্ঞতা মানুষকে সব দিক থেকেই একটু সতর্ক করে দেয়, পরিণত করে।’ সত্যিই কি প্রেমে পড়েননি সৌরভ? শুভস্মিতার তরফে এই প্রশ্নবাণ এলে বন্ধুত্বর দোহাই দিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা নায়কের। তবে নায়িকা নাছোড়বান্দা। তিনি বলেই দিলেন, ‘আমি তো বিয়ে করতে চাইছি। আমার একটা ছোট্ট পরিবার আছে। চাই সেটা আরও বড় হোক। জীবনটা রূপকথার গল্পের মতো করে শেষ হোক। যদিও বিয়েটা শেষ না, একটা নতুন শুরু। তবে সবটা তো আমার একার হাতে না... বন্ধুদের হাতেও তো রয়েছে’।