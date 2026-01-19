Sourav-Dona: বিয়ের প্রথম রাত, ডোনাকে এই বিশেষ উপহার দেন সৌরভ, রয়েছে লর্ডস কানেকশন! জানেন কী?

Sourav-Dona: বিয়ের প্রথম রাত, ডোনাকে এই বিশেষ উপহার দেন সৌরভ, রয়েছে লর্ডস কানেকশন! জানেন কী?
ভালোবেসে ডোনার হাত ধরেছিলেন। বিয়ের তিন দশক পরেও সেই ভালোবাসা অটুট। জানেন বিয়ের প্রথম রাতে ডোনাকে এমন এক উপহার দিয়েছিলেন দাদা, যা আজও স্ত্রীর মনের খুব কাছের।
সিনেমার গল্প হার মানাবে সৌরভ-ডোনার প্রেম কাহিনিতে। মহারাজের কিশোর বয়সের প্রেম ডোনা, পরস্পরের প্রতিবেশী ছিলেন তাঁরা তবে বেহালার গাঙ্গুলি আর রায় পরিবারের মধ্যেকার সম্পর্ক একেবারেই মধুর ছিল না। পরিবারের কাছে লুকিয়ে ১৯৯৬ সালের অগস্ট মাসেই আইনি বিয়েটা সেরে ফেলেছিলেন দুজনে। এক বছর পর সবটা জানাজানি হতে পরের বছর (ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭) সামাজিক রীতি মেনে চারহাত এক হয় দুজনের।
দেখতে দেখতে একসঙ্গে পথচলার আড়াই দশক পার করে ফেলেছেন দুজনে। তাঁদের একমাত্র কন্যা সানা গঙ্গোপাধ্যায় এখন লন্ডনে চাকরিরতা। স্ত্রী ডোনা এবং পরিবারের বাকি সদস্য়দের নিয়েই সময় কাটে সৌরভের। ক্রিকেটের বাইশের গজের বাইরেও সৌরভের ক্যারিশ্মা অন্তহীন। দাদাগিরির মঞ্চে বারবার সে কথা প্রমাণ করেছেন মহারাজ।
জি বাংলার এই জনপ্রিয় গেম শো-এর মঞ্চে বহুবার সৌরভের ব্যক্তিগত জীবনের নানান অধ্যায় উঠে এসেছে। ডোনার সঙ্গে তাঁর প্রেম, বিয়ে নিয়েও নানান অজানা কথা ফাঁস করেছেন অভিনেতা। একবার দাদাগিরির মঞ্চে অতিথি হিসাবে হাজির ছিলেন গায়ক সিধু। তিনিই ডোনার পুরোনো সাক্ষাৎকার সামনে আনেন।
ডোনা জানিয়েছেন, ‘বিয়ের দিন রাতে সৌরভ আমার জন্য এক সারপ্রাইজ রেখেছিল। লর্ডসে খেলতে গিয়ে ‘ম্যান অফ দ্য ম্যাচ’ হয়ে সে যে সোনার ব্রিটিশ মুদ্রাটি পায় তাকে লকটে করে একটা মোটা সোনার চেন দিয়ে সুন্দর ডিজাইন করে রাতে সেটি আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিল'।
মাঠের লড়াকু এই ক্রিকেটার বাস্তব জীবনে আদ্যোপান্ত প্রেমিক মানুষ ছিলেন তা বেশ স্পষ্ট। ‘ম্যাডাম’ (ডোনাকে প্রকাশ্যে এই বলেই সম্বোধন করেন সৌরভ) এর বিবৃতি ফাঁস করে দিল দাদার কীর্তি! স্বভাবতই লজ্জায় লাল সৌরভ। হাসি মুখে তিনি বলে উঠেন, ‘সবটা পুনরুজ্জীবিত করছি, অনেক দিন হয়ে গেল তো’। হাততালিতে ফেটে পড়েছিল গোটা মঞ্চ।
সৌরভ-পত্নী ডোনা দেশের অন্যতম প্রথিত যশা ওডিসি নৃত্যশিল্পী। কেলুচরণ মহাপাত্রের এই শিষ্যার নাচের ট্রুপ রয়েছে। নাম ‘দীক্ষা মঞ্জরি’। সৌরভের সঙ্গে ডোনার রসায়ন হামেশাই নজর কাড়ে দর্শকদের। সৌরভের জীবনের সবচেয়ে লম্বা পার্টনারশিপ তাঁর দাম্পত্য জীবন। একসঙ্গে জীবনের প্রায় তিন দশক কাটিয়ে ফেলেছেন তাঁরা। অটুট থাকুক তাঁদের এই ভালোবাসা প্রার্থনা অনুরাগীদের।