Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ভোটের প্রচারে ব্যস্ত রচনা! ‘দিদি নাম্বার ওয়ান’ সামলাতে আসছেন কোন বিখ্যাত সঞ্চালক?

    দিদি নাম্বার ওয়ান মানেই রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। রচনা ছাড়া এই অনুষ্ঠান যেন ভাবাই যায় না। মাঝে অন্য সঞ্চালিকা অনুষ্ঠানের দায়ভার নিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু অনুষ্ঠানটি সেই ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি তিনি। ফলস্বরূপ আবার ফিরে আসতে হয়েছিল রচনাকে।

    Published on: Nov 12, 2025 11:11 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ‘দিদি নাম্বার ওয়ান’ মানেই রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। রচনা ছাড়া এই অনুষ্ঠান যেন ভাবাই যায় না। মাঝে অন্য সঞ্চালিকা অনুষ্ঠানের দায়ভার নিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু অনুষ্ঠানটি সেই ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি তিনি। ফলস্বরূপ আবার ফিরে আসতে হয়েছিল রচনাকে।

    দিদি নাম্বার ওয়ান সামলাতে আসছেন কোন বিখ্যাত সঞ্চালক?
    দিদি নাম্বার ওয়ান সামলাতে আসছেন কোন বিখ্যাত সঞ্চালক?

    তবে এখন শুধুমাত্র একজন অভিনেত্রী বা সঞ্চালিকা নন, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন একজন রাজনীতিবিদ। বিধানসভা ভোটের আগে তিনি মাঝেমধ্যেই ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে। যদিও বেশ কয়েকদিনের শ্যুটিং আগে থেকেই করা থাকে, তাই খুব একটা সমস্যা হয় না।

    আরও পড়ুন: ছবি নয়, এবার সঙ্গীত পরিচালনা করবেন সৃজিত, কোন ছবিতে?

    তবে এবার ব্যক্তিগত কারণ অথবা রাজনৈতিক কারণ যাই হোক না কেন, ‘দিদি নাম্বার ওয়ান’ ছেড়ে দিতে হল রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। রচনার পরিবর্তে তাহলে কাকে দেখা যাবে সঞ্চালনার ভূমিকায়? রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি না থাকেন তাহলে কি আগের মত টিআরপি বজায় রাখতে পারবে এই অনুষ্ঠানটি?

    না, এত চিন্তা করার কিছু নেই কারণ ‘দিদি নাম্বার ওয়ান’ চিরকালের জন্য ছেড়ে যাচ্ছেন না রচনা। মাত্র তিন দিনের জন্য রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জায়গায় সঞ্চালনার দায়িত্ব সামলাবেন অন্যতম বিখ্যাত সঞ্চালক মীর। মীর যে কত ভালো সঞ্চালনা করতে পারেন সে কথা তো আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

    আরও পড়ুন: 'কি যে ভুল করেছি... ', সাত সকালে কি ঘটে গেল অহনার বাড়িতে?

    ‘দিদি নাম্বার ওয়ান’-এর যে নতুন প্রমো প্রকাশ্যে এসেছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, আগামী ১৩ থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত দিদি নাম্বার ওয়ানের মঞ্চ মাতাতে আসছেন মীর। শিশু দিবস উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের যে বিশেষ পর্ব সম্প্রচারিত হবে, সেই বিশেষ পর্বের বিশেষ সঞ্চালক হয়ে আসছেন মীর।

    ছোট ছোট খুদেদের নিয়ে হাসি ঠাট্টা মজায় মেতে উঠবেন মীর। মাঝে মাঝে এমন স্বাদবদল হলে বেশ মন্দ হয় না। জি বাংলার তরফ থেকে এই নতুন ঘোষণা করার পর কেউ কেউ যেমন বহুদিন বাদে ‘ক্যাপ্টেন’-কে সঞ্চালনার দায়িত্ব সামলাতে দেখে বেশ খুশি হয়েছেন তেমন অনেকে আবার রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মিস করেছেন।

    News/Entertainment/ভোটের প্রচারে ব্যস্ত রচনা! ‘দিদি নাম্বার ওয়ান’ সামলাতে আসছেন কোন বিখ্যাত সঞ্চালক?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes