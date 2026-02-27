‘দিদি নম্বর ১’-এ রচনার জায়গা পাকাপাকিভাবে নিলেন শ্বেতা? মুখ খুললেন ‘শ্যামলী’

‘দিদি নম্বর ১’-এ রচনার জায়গা পাকাপাকিভাবে নিলেন শ্বেতা? মুখ খুললেন ‘শ্যামলী’
তবে কি ‘দিদি নম্বর ১’ থেকে সরে গেলেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়? এবার থেকে কি শ্বেতাই এই শোয়ের সঞ্চালিকা? বেশ কিছু দিন ধরেই অনেকের মনে এই প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছিল।
বিকেল পাঁচটা মানেই বাঙালির ড্রয়িংরুমে ‘দিদি নম্বর ১’। আর সেই মঞ্চের একচ্ছত্র অধিপতি রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে রচনা আর এই রিয়্যালিটি শো সমার্থক হয়ে উঠেছে। কিন্তু হঠাৎই স্টুডিয়োপাড়ায় জল্পনা— তবে কি সিংহাসন বদল হচ্ছে? রচনার জায়গায় কি এবার পাকাপাকিভাবে দেখা যাবে শ্বেতা ভট্টাচার্যকে? সম্প্রতি পর্দার ‘শ্যামলী’-কে সঞ্চালিকার আসনে দেখে এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে সামাজিক মাধ্যমে।
আসলে ‘কোন গোপনে মন ভেসেছে’ ধারাবাহিকটি শেষ হওয়ার পর বেশ কিছু দিন পর্দার আড়ালে ছিলেন শ্বেতা। হঠাৎই তাঁকে দেখা গেল জি বাংলার এই জনপ্রিয় গেম শো-এর মঞ্চে, তবে প্রতিযোগী হিসেবে নয়— সঞ্চালিকা হিসেবে। রচনার অনুপস্থিতিতে শ্বেতার এই আকস্মিক উপস্থিতি উসকে দিয়েছে হাজারো বিতর্ক। সত্যিই কি রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জুতোয় পা গলাতে চলেছেন তিনি?
আনন্দবাজার অনলাইনকে অভিনেত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই বদল একেবারেই সাময়িক। আসলে ব্যক্তিগত কারণে তিন দিনের জন্য শহরের বাইরে গিয়েছিলেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কয়েকটা দিনের জন্য শো-টি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার গুরুদায়িত্ব এসে পড়ে শ্বেতার কাঁধে। শ্বেতার কথায়, ‘সত্যি বলতে, আমার খুব ভয় করছিল। রচনাদি যে অভিজ্ঞতা আর দক্ষতায় এই অনুষ্ঠানটা বছরের পর বছর টেনে নিয়ে যাচ্ছেন, সেই ক্ষমতা আমার নেই। হঠাৎ করেই বলা হল, তাই ভাবলাম একবার অভিজ্ঞতাটা ঝালিয়ে নেওয়া যাক। সেই ভেবেই ‘হ্যাঁ’ করা।’
টলিউড মহলে গুঞ্জন, রচনার মতো একজন ‘আইকনিক’ ব্যক্তিত্বের জায়গা নেওয়া যে কোনও অভিনেত্রীর জন্যই বিরাট চ্যালেঞ্জ। শ্বেতা সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর মনেও ছিল একরাশ সংশয়। দর্শক কি তাঁকে রচনার বিকল্প হিসেবে মেনে নেবেন? শ্বেতা অবশ্য জানিয়েছেন, আপাতত সঞ্চালিকা হিসেবে কেরিয়ার গড়ার কোনও পরিকল্পনা তাঁর নেই।
ধারাবাহিক শেষ হওয়ার পর এখন তিনি চুটিয়ে সংসার করছেন। স্বামী রুবেল দাসের সঙ্গে অসম্পূর্ণ ভ্রমণের পরিকল্পনাগুলো সেরে ফেলাই এখন তাঁর মূল লক্ষ্য। তাই ‘দিদি নম্বর ১’-এর মঞ্চে শ্বেতাকে দেখা গেলেও, রচনা ভক্তদের আশঙ্কার কোনও কারণ নেই। ‘দিদি’ ফিরছেন তাঁর নিজের জায়গাতেই, আর শ্বেতা আপাতত মন দিয়েছেন বিরতি আর ব্যক্তিগত জীবনে।