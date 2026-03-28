    পঙ্কজের সঙ্গে সুপ্রিয়ার বিয়ে মেনে নেননি দীনা পাঠক! বলেছিলেন মিথ্যে কথাও, কেন?

    সুপ্রিয়া তাঁর এক সাক্ষাৎকারে আরও বলেন যে, তাঁর মা দীনা পাঠক মিথ্যা বলে তাঁদের সম্পর্ক ভাঙার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। তবে, তাঁরা একসঙ্গে ৩৮ বছর পূর্ণ করেছেন। বিয়ের এত বছর পরেও তাঁদের মধ্যে ভালোবাসা ও যত্ন অটুট রয়েছে।

    Mar 28, 2026, 15:37:36 IST
    By Swati Das Banerjee
    বলিউড অভিনেতা পঙ্কজ কাপুর এবং অভিনেত্রী সুপ্রিয়া পাঠক চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম অভিজ্ঞ ও প্রেমময় দম্পতি। তাঁরা একসঙ্গে ৩৮ বছর পূর্ণ করেছেন। বিয়ের এত বছর পরেও তাঁদের মধ্যে ভালোবাসা ও যত্ন অটুট রয়েছে। কিন্তু আপনি কি জানেন যে তাঁদের সম্পর্কের শুরুতে সুপ্রিয়ার মা, কিংবদন্তী অভিনেত্রী দীনা পাঠক, পঙ্কজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন?

    পঙ্কজের সঙ্গে সুপ্রিয়ার বিয়ে মেনে নেননি দীনা পাঠক!

    সুপ্রিয়া তাঁর সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে এই বিষয়টি ফাঁস করেছেন। সম্প্রতি Hauterfly-কে একটি সাক্ষাৎকারে তাঁকে তাঁর মেয়ে সানা কাপুরের সঙ্গে দেখা যায়। তিনি মা-মেয়ের সম্পর্ক নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন, বিশেষ করে সুপ্রিয়ার তাঁর মা দীনার সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিল, এবং যখন দীনা পঙ্কজের সঙ্গে সুপ্রিয়ার সম্পর্কের কথা জানতে পারেন তখন পরিস্থিতি কতটা টানাপোড়েনপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, তাও জানিয়েছেন।

    সুপ্রিয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'আমার মা ওঁকে (পঙ্কজ) পছন্দ করতেন না। আমার মা মনে করতেন না যে এই সম্পর্ক টিকবে। কিন্তু এখন ৩৮ বছর হয়ে গিয়েছে আমরা একসঙ্গে আছি। কিন্তু যদি তিনি আজ বেঁচে থাকতেন, তাহলেও বলতেন যে ‘এই ছেলেটি তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে’ কেন? এর আসল কারণ আমি সত্যিই জানি না।'

    সুপ্রিয়া তাঁর সাক্ষাৎকারে আরও বলেন যে, তাঁর মা দীনা পাঠক মিথ্যা বলে তাঁদের সম্পর্ক ভাঙার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। তিনি বলেন, 'আমার মা আমাকে বোঝানোর জন্য সব চেষ্টা করেছিলেন যে পঙ্কজ সঠিক মানুষ নন। তিনি সম্ভবত তাঁর সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছিলেন এবং জানতে পেরেছিলেন যে 'ও খুব মদ্যপান করে'। কিন্তু ও ওর সারাজীবনে কখনও এক ফোঁটাও মদ খায়নি। কিন্তু এই বিষয় নিয়ে বারবার আমায় বোঝানোর চেষ্টা করা হত যাতে আমি বিয়ে না করি।'

    সবশেষে অভিনেত্রী বলেন, ‘কিন্তু যখন আমার মনে হল যে এটা খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে, তখন আমি তাঁদের একটি আল্টিমেটাম দিয়েছিলাম। আমি একদিন বলেছিলাম যে ‘এমন কিছু নয়’, আমি অমুক দিন বিয়ে করছি। তোমাদের আসতে হলে এসো, না হলে এসো না।’ তিনি আমাকে এমনভাবে দেখেছিলেন যেন এটা শেষ কথা... তিনি বলেছিলেন, ‘তোমার কি পনির পছন্দ?’ আমি বলেছিলাম আমার পনির পছন্দ। তিনি বলেছিলেন, ‘আচ্ছা, ও তো পাঞ্জাবি, তাই পনির...’। এটা তাঁর শেষ কথা ছিল, অর্থাৎ যদি তোমার পনির পছন্দ না হয়, তাহলে তুমি তার সঙ্গে বিয়ে করতে পারো না।'

    তবে সৌভাগ্যবশত মৃত্যুর কিছু সময় আগে সুপ্রিয়ার মায়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিরাট বড় পরিবর্তন আসে। তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে পঙ্কজ তাঁর মেয়ের জন্য একেবারে সঠিক ব্যক্তি। পঙ্কজও সেই সময় শাশুড়ি মায়ের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন।

