    'রাহি' দীপান্বিতার মন ভাঙল পর্দার ‘রাহুল’ শুভ্রজিৎ! 'শুধু তোমারিই জন্য'র প্রথম প্রোমোয় বড় চমক

    কিছুদিন আগেই জানা গিয়েছিল, দীপান্বিতা রক্ষিত আবার ফিরতে চলেছেন ছোট পর্দায়। জানা গিয়েছিল এবার স্টার জলসার নতুন ধারাবাহিকের নায়িকা হতে চলেছেন দীপান্বিতা। আর তাঁর বিপরীতে নায়কের ভূমিকায় দেখা মিলবে শুভ্রজিৎ সাহার। আর এবার প্রকাশ্যে এল মেগার প্রথম প্রোমো।

    Published on: Jan 08, 2026 7:16 PM IST
    By Sayani Rana
    প্রোমোর শুরুতেই দেখা মিলেছে শুভ্রজিতের। ধারাবাহিকে তাঁর চরিত্রের নাম 'রাহুল'। দেখা যায় রাহুল সমুদ্রে ওয়াটার বাইক চালাচ্ছে। তারপর সমুদ্র সৈকতে দেখা মেলে তার।তারপরই আবহে একটি কন্ঠে শোনা যায়, ‘রাহুল, মেয়েদের ক্রাশ।’ এরপরই দেখা যায় এক ঝাঁক সুন্দরী ঘিরে ধরেছে তাকে, আর তার সঙ্গে সেলফি তোলার চেষ্টা করছে কিন্তু তার চোখ তার ক্রাশের দিকে। আর তারপরই ফের আবহে শোনা যায়, ‘কিন্তু ওর ক্রাশ ওর ভালোবাসা তিতলি। তিতলি যেতে যায় আমেরিকা, ল্যাণ্ড অফ ড্রিমস। আর সেই স্বপ্নই ওর ভালোবাসা।’

    এরপরই লাল চুড়িদারে দেখা মেলে দীপান্বিতার। তাঁর চরিত্রের নাম রাহি। প্রোমোয় রাহিকে বলতে শোনা যায়, ‘না স্যার পিএচডিটা আমি দেশে থেকেই করতে চাই।’ তারপর ফের আবহে শোনা যায়, ‘ও আমাদের রাহি। ভালোবাসে নিজের দেশ আর তার থেকেও বেশি ভালোবাসে রাহুলকে।’ অন্যদিকে, প্রোমোয় তখন দেখা যায়, বল লেগে কাচ ভেঙে তা রাহুলের হাতে ঢুকে গিয়েছে। আর তা দেখে ছুটে এসে তার শুশ্রুষা করছে রাহি।

    কিন্তু তার উদ্বেগ দেখেও রাহুল তা এড়িয়ে গিয়ে বলে, ‘ও ঠিক আছে, তিতলিকে আজ আমার মনের কথাটা বলে দিই রাহি?’ এরপর রাহি বলে, ‘বোন যদি না বলে দেয় তাহলে সহ্য করতে পারবে তো?’ তা শুনে রাহুল হাতে ধুলো ঝেড়ে খানিক তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে, ‘পারব, তোমার মনের জন্য আমি সব সহ্য করতে পারব।’ এরপর রাহুল তিতলিকে আংটি দিয়ে তার মনের কথা জানালে তিতলি জানায়, সে তাকেই বিয়ে করবে যে তাঁকে আমেরিকায় নিয়ে যাবে। তা শুনে খানিক মুষড়ে পড়লেও শেষে রাহুল বলে, ‘পারব, তোমার জন্য আমি সব পারব।’ তারপরই জানা যায় মেগার নাম 'শুধু তোমারিই জন্য'।

