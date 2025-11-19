ফের স্টার জলসায় ফিরছেন দীপান্বিতা, কার বিপরীতে করবেন অভিনয়?

Edit Profile
    Nov 19, 2025 10:58 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ‘খুকুমণি হোম ডেলিভারি’ এবং ‘তুতে’ ধারাবাহিকের পর রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন অভিনেত্রী দীপান্বিতা রক্ষিত। সর্বশেষ তিনি অভিনয় করেছিলেন সান বাংলার একটি সিরিয়ালে। সান বাংলার ‘মঙ্গলময়ী মা শীতলা’ ধারাবাহিকে অভিনয় করেছিলেন তিনি।

    তবে এই ধারাবাহিকের অভিনয় করার পর তাঁকে আর দেখা যায়নি। মাঝে বেশ কয়েক বছর কেটে গেলেও পর্দা থেকে দূরেই ছিলেন তিনি। কিন্তু আবার নতুন রূপে ছোট পর্দায় ফিরতে চলেছেন দীপান্বিতা। কোন সিরিয়াল? সিরিয়ালের নাম এখনও ঠিক হয়নি।

    শুনতে পাওয়া গিয়েছে, স্টার জলসার নতুন একটি ধারাবাহিকের মাধ্যমে ফিরতে চলেছেন দীপান্বিতা। এসফিএফ ধারাবাহিকের হাত ধরেই ফিরবেন তিনি। তবে সব থেকে বড় ব্যাপার হল, এই ধারাবাহিকে খুব সম্ভবত আদৃত রায়, রনজয় বিষ্নু এবং শুভ্রজিৎ সাহা এই তিনজনের মধ্যে কোনও একজন নায়কের সঙ্গে অভিনয় করবেন দীপান্বিতা।

    যদিও কিছুদিন আগে এই বিষয় নিয়ে রনজয় বিষ্নু জানিয়েছিলেন, তিনিও এমনই কিছু কথা শুনেছেন কিন্তু এখনও কিছু চূড়ান্ত হয়নি। তবে ‘কোন গোপনে মন ভেসেছে’ ধারাবাহিকের পর আবার তিনি ছোট পর্দায় ফিরতে ইচ্ছুক। ভালো গল্প হলে অভিনয় করবেন তিনি।

    যদিও রনজয় কাজের ইচ্ছা প্রকাশ করলেও শেষমেষ কে অভিনয় করবেন সেটা এখনও জানা যায়নি। ইতিমধ্যেই লুক সেট হয়ে গেলেও ফাইনাল কে অভিনয় করবেন সেটা এখনও নির্বাচন হয়নি। প্রমো শুটিংও হয়নি। লুক সেট হয়ে গেলেও চূড়ান্ত নির্বাচনে অনেকেই বাদ পড়ে যান, তাই দীপান্বিতার নায়ক কে হতে চলেছেন সেটা এখনই নিশ্চিত ভাবে বলা যাচ্ছে না।

    তবে দীপান্বিতার বিপরীতে কে নায়ক হবেন তা নিয়ে মানুষ যতটা না উত্তেজিত তার থেকেও বেশি খুশি প্রায় দু বছর বাদে দীপান্বিতাকে ছোটপর্দায় দেখা যাবে আবার। ঘরের মেয়ের ফেরার খবর শুনে খুশি ভক্তরা। তবে এই সিরিয়াল এলে আবার কোন সিরিয়ালের কপাল পুড়বে, সেটাই এখন দেখার।

