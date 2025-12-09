Edit Profile
    সাত পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন দীপান্বিতা, হবু পাত্র কে?

    Published on: Dec 09, 2025 10:42 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    সাত পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন দীপান্বিতা
    সাত পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন দীপান্বিতা

    শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, ছোট পর্দার ‘খুকুমণি’ অর্থাৎ দীপান্বিতা রক্ষিত নাকি বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন। এই বছরই নতুন ধারাবাহিক শুরু হওয়ার কথা। তার মধ্যেই আবার নতুন জীবন শুরু করতে চলেছেন, এমনটাই গুঞ্জন স্টুডিও পাড়ায়।

    জানা গিয়েছে, ডিসেম্বর মাসেই নাকি আইনি দিয়ে সেরে ফেলবেন। পাত্রের নাম গৌরব দত্ত। গৌরব পেশায় একজন পশু চিকিৎসক। খুব তাড়াতাড়ি দীপান্বিতার আগামী সিরিয়ালের কাজ শুরু হয়ে যাবে তাই সোশ্যাল ম্যারেজ নয় আপাতত আইনি বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

    সূত্র অনুযায়ী আরও জানা গিয়েছে, দীপান্বিতা এবং হবু স্বামী দুজনেই নাকি বাঁকুড়ার বাসিন্দা। দীপান্বিতার বাড়িতে একাধিক সারমেয় রয়েছে, তাদের চিকিৎসার জন্যই গৌরবের কাছে নিয়মিত যাতায়াত ছিল অভিনেত্রীর। সেখান থেকেই শুরু হয় বন্ধুত্ব এবং পরবর্তীকালে ভালোবাসা।

    উল্লেখ্য, সান বাংলার একটি ধারাবাহিকের সর্বশেষ অভিনয় করেছিলেন তিনি। এবার স্টার জলসার নতুন ধারাবাহিকের নায়িকা হতে চলেছেন দীপান্বিতা। ধারাবাহিকের নাম ‘আমি শুধু চেয়েছি তোমায়’। এই সিরিয়ালে অভিনেত্রীর বিপরীতে শুভ্রজিৎ সাহা অভিনয় করবেন।

    প্রথমে তিনজন নায়ককে বেছে নেওয়া হয়েছিল। আদৃত রায়, রনজয় বিষ্ণু এবং শুভ্রজিৎ সাহা এই তিনজনের মধ্যে কোনও এক নায়কের সঙ্গে অভিনয় করার কথা ছিল নায়িকার। অবশেষে জানা যায় এই ধারাবাহিকে রনজয় বা আদৃত নন বরং অভিনয় করবেন শুভ্রজিৎ সাহা।

    ইতিমধ্যেই নাকি নায়ক-নায়িকার লুক সেট হয়ে গিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে প্রমো শ্যুটিং। যদিও রনজয় বিষ্ণুর লুক সেট হয়েছিল কিন্তু শুভ্রজিৎকেই সবশেষে বেছে নিয়েছে প্রযোজনা সংস্থা।

    অন্যদিকে খুকুমণি হোম ডেলিভারি’ এবং ‘তুতে’ ধারাবাহিকের পর রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন অভিনেত্রী। সর্বশেষ তিনি অভিনয় করেছিলেন সান বাংলার একটি সিরিয়ালে। সান বাংলার ‘মঙ্গলময়ী মা শীতলা’ ধারাবাহিকে অভিনয় করেছিলেন তিনি।

    তবে দীপান্বিতার বিপরীতে কে নায়ক হবেন তা নিয়ে মানুষ যতটা না উত্তেজিত তার থেকেও বেশি খুশি প্রায় দু বছর বাদে দীপান্বিতাকে ছোটপর্দায় দেখা যাবে আবার। ঘরের মেয়ের ফেরার খবর শুনে খুশি ভক্তরা। তবে এই সিরিয়াল এলে আবার কোন সিরিয়ালের কপাল পুড়বে, সেটাই এখন দেখার।

