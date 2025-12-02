চূড়ান্ত হল নায়কের নাম, কার সঙ্গে জুটি বাঁধতে চলেছেন দীপান্বিতা?

কিছুদিন আগেই জানা গিয়েছিল, দীপান্বিতা রক্ষিত আবার ফিরতে চলেছেন ছোট পর্দায়। সান বাংলার একটি ধারাবাহিকের সর্বশেষ অভিনয় করেছিলেন তিনি। এবার স্টার জলসার নতুন ধারাবাহিকের নায়িকা হতে চলেছেন দীপান্বিতা।
এবার এখানেই প্রশ্ন হল, দীপান্বিতার বিপরীতে অভিনয় করবেন কে? প্রথমে তিনজন নায়ককে বেছে নেওয়া হয়েছিল। আদৃত রায়, রনজয় বিষ্ণু এবং শুভ্রজিৎ সাহা এই তিনজনের মধ্যে কোনও এক নায়কের সঙ্গে অভিনয় করার কথা ছিল নায়িকার।
এই নতুন ধারাবাহিক প্রসঙ্গে রনজয় বিষ্ণু এও জানিয়েছিলেন, ‘কোন গোপনে মন ভেসেছে’ ধারাবাহিকের পর আবার তিনি ফিরতে ইচ্ছুক ছোটপর্দায়। কথাবার্তা হয়েছে কিন্তু কিছু চূড়ান্ত হয়নি। ভালো গল্প পেলে অবশ্যই অভিনয় করবেন তিনি।
অবশেষে জানা গেল এই ধারাবাহিকে রনজয় বা আদৃত নন বরং অভিনয় করবেন শুভ্রজিৎ সাহা। ইতিমধ্যেই নাকি নায়ক-নায়িকার লুক সেট হয়ে গিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে প্রমো শ্যুটিং। যদিও রনজয় বিষ্ণুর লুক সেট হয়েছিল কিন্তু শুভ্রজিৎকেই সবশেষে বেছে নিয়েছে প্রযোজনা সংস্থা।
খুকুমণি হোম ডেলিভারি’ এবং ‘তুতে’ ধারাবাহিকের পর রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন অভিনেত্রী দীপান্বিতা রক্ষিত। সর্বশেষ তিনি অভিনয় করেছিলেন সান বাংলার একটি সিরিয়ালে। সান বাংলার ‘মঙ্গলময়ী মা শীতলা’ ধারাবাহিকে অভিনয় করেছিলেন তিনি।
তবে ‘মঙ্গলময়ী মা শীতলা’ ধারাবাহিকের অভিনয় করার পর তাঁকে আর দেখা যায়নি। মাঝে বেশ কয়েক বছর কেটে গেলেও পর্দা থেকে দূরেই ছিলেন তিনি। কিন্তু আবার নতুন রূপে ছোট পর্দায় ফিরতে চলেছেন দীপান্বিতা। তবে সিরিয়ালের নাম এখনও ঠিক হয়নি।
তবে দীপান্বিতার বিপরীতে কে নায়ক হবেন তা নিয়ে মানুষ যতটা না উত্তেজিত তার থেকেও বেশি খুশি প্রায় দু বছর বাদে দীপান্বিতাকে ছোটপর্দায় দেখা যাবে আবার। ঘরের মেয়ের ফেরার খবর শুনে খুশি ভক্তরা। তবে এই সিরিয়াল এলে আবার কোন সিরিয়ালের কপাল পুড়বে, সেটাই এখন দেখার।