    কবে আসবে শাহরখ খানের জওয়ান ২? ছবি নিয় আপডেট দিলেন অ্যাটলি, তবে রয়েছে বড় শর্ত

    শাহরুখ খানের ছবি 'জওয়ান' রেকর্ড হিট হয়েছিল, লম্বা বিরতির পর ২০২৪ সালে ঝড় তোলেন কিং খান পাঠান আর জওয়ান দিয়েই। তা কবে আসবে জয়ানের সিক্যুয়াল? প্রশ্নের উত্তর দিলেন পরিচালক অ্যাটলি।

    Published on: Jan 29, 2026 9:00 AM IST
    By Tulika Samadder
    বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খানের ২০২৩ সালের ছবি 'জওয়ান' ব্লকবাস্টার হিট হয় দীর্ঘদিন রুপালি পর্দা থেকে দূরে থাকা শাহরুখ খান 'পাঠান' এবং 'জওয়ান'-এর মতো ব্লকবাস্টার হিট দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে তাঁর স্টারডম হারিয়ে যায়নি। ছবিতে শাহরুখ খান দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন এবং প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই ছবিটি বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে ১১৪৮ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল। সিনেমাটি এতটাই মনে ধরে দর্শকদের যে বারবার প্রশ্ন উঠতে থাকে, কবে আসবে ছবির পার্ট ২।

    কবে আসছে জওয়ান ২?
    কবে আসছে জওয়ান ২?

    এখন অ্যাটলি অবশেষে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। ছবির পরিচালক অ্যাটলি কুমারকে যখন ছবির পার্ট ২ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন যে সম্ভবত কয়েক বছর পরে তিনি এটি নিয়ে কাজ শুরু করবেন। স্পষ্টতই এটি এখনই তাঁর পরবর্তী কোনো প্রকল্প হচ্ছে না। একইসঙ্গে অ্যাটলি এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ছবির পরবর্তী অংশটি তখনই তৈরি করবেন যখন তার কাছে নতুন কোনো ধারণা আসবে এবং ছবির প্রথম অংশের গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ, এটি স্পষ্ট যে ছবির পার্ট ২ দর্শকরা তখনই পাবেন, যখন কোনো গল্প মনে ধরবে অ্যাটলির।

    তবে অ্যাটলি পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, তিনি শাহরুখ খানের সঙ্গে অন্য একটি প্রকল্পে যোগ দেবেন। দুজনের একসঙ্গে আসার খবর ছড়ানোর পর থেকেই আলোচনা শুরু হয়েছিল যে, সম্ভবত ২০২৬ সালের শেষের দিকে, জাওয়ান ২-এর কাজ শুরু করবেন অ্যাটলি। তবে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে এই ব্যাপারে এখনই কোনো আপডেট আসছে না।

    জওয়ান-এর কথা বললে, শাহরুখ খান এতে দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, বাবা এবং ছেলের চরিত্রে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। এই ছবিতে বিজয় সেতুপতিকে নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যায়। ছবির আইএমডিবি রেটিং ৬.৯ এবং বর্তমানে বাড়িতে বসে নেটফ্লিক্সেই এই সিনেমাটি দেখা সম্ভব।

    শাহরুখ খানের আসন্ন ছবি নিয়ে কথা বলতে গেলে খুব শীঘ্রই তাঁকে 'কিং' ছবিতে দেখা যাবে। ছবিটির টিজার ইতিমধ্যে মুক্তি পেয়েছে এবং এখন ভক্তরা এর ট্রেলারের জন্য অপেক্ষা করছেন। এই সিনেমা দিয়েই বড় পর্দায় আত্মপ্রকাশ করবেন শাহরুখ-কন্যা সুহানা খান।

