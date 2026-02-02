Edit Profile
    গুরুতর অসুস্থ রাজা সেন, ভর্তি হাসপাতালে, কী হয়েছে পরিচালকের? কেমন আছেন তিনি?

    বেশ কিছুদিন ধরেই শারীরিকভাবে অসুস্থ টলিউডের অন্যতম পরিচালক রাজা সেন। দীর্ঘদিন আগে একটি ছবির শুটিং ফ্লোরে বড়সড় দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন তিনি। সেই সমস্যাই আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অবস্থা এতটাই সংকটজনক যে একটি বড়সড় অস্ত্রোপচার করতে হল পরিচালকের শরীরে।

    Published on: Feb 02, 2026 10:10 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    বেশ কিছুদিন ধরেই শারীরিকভাবে অসুস্থ টলিউডের অন্যতম পরিচালক রাজা সেন। দীর্ঘদিন আগে একটি ছবির শুটিং ফ্লোরে বড়সড় দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন তিনি। সেই সমস্যাই আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অবস্থা এতটাই সংকটজনক যে একটি বড়সড় অস্ত্রোপচার করতে হল পরিচালকের শরীরে।

    গুরুতর অসুস্থ রাজা সেন, ভর্তি হাসপাতালে

    গুরুতর অসুস্থ রাজা সেন, ভর্তি হাসপাতালে
    গুরুতর অসুস্থ রাজা সেন, ভর্তি হাসপাতালে

    জানা গিয়েছে, ‘মায়া মৃদঙ্গ’ ছবির শুটিং চলাকালীন কোমরে চোট পেয়েছিলেন তিনি। ১০ বছর পর সেই সমস্যাই এতটা গুরুতর আকার ধারণ করল যে অবশেষে অপারেশন করতে হল। তবে এখন অনেকটাই সুস্থ আছেন তিনি।


    শারীরিক সুস্থতা নিয়ে আনন্দবাজার ডট কমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পরিচালক বলেন, ‘গত সাত বছর ধরে হাটতে গেলেই কষ্ট হত। কিন্তু তেমনভাবে ব্যাপারটাকে দেখিনি কোনদিন। কিন্তু ১৫ জানুয়ারি থেকে আচমকাই শরীরের নিচের অংশ অবশ হয়ে যায়। এরপরেই জানতে পারি স্নায়ুগঠিত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।’

    পরিচালক আরও বলেন, ‘অনেক আগেই অপারেশন করে নেওয়া দরকার ছিল। দেরি হয়ে গিয়েছে অনেকটা। শিরদাঁড়া এবং কোমরের সংযোগস্থলে অপারেশন হয়েছে। তিন চারদিন বাদেই ছেড়ে দেওয়া হবে। তবে এখন নিয়মিত ফিজিওথেরাপি করতে হবে।’

    প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই রাজা সেনের স্ত্রী পাপিয়া সেন জানিয়েছিলেন তিনি স্বামীর শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে ভীষণ চিন্তিত। তবে যেহেতু কাজ করতেই হবে তাই সেই চিন্তাকে দূরে সরিয়ে রেখেই তিনি সবসময় নিজেকে ব্যস্ত রাখেন কাজে।

    পাপিয়া সেন নিজেও একজন ক্যান্সারজয়ী মানুষ। নিজেকে সামলে আবার ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। এই মুহূর্তে জি বাংলার ‘কনে দেখা আলো’ ধারাবাহিককে অভিনয় করছেন পাপিয়া দেবী।

