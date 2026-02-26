Edit Profile
    Ditipriya Roy: দিতিপ্রিয়ার বাড়িতে বিয়ের জশন! বাবা-মা'র একসঙ্গে পথচলার ২৭ বছর, পাশে থাকলেন নায়িকার প্রেমিক?

    টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দিতিপ্রিয়া রায়ের ঘরে আজ উৎসবের আমেজ। বাবা-মায়ের বিবাহবার্ষিকীতে আবেগে ভাসলেন অভিনেত্রী। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের একটি বিশেষ মুহূর্তের ছবি শেয়ার করে ভালবাসা উজাড় করে দিলেন তিনি।

    Published on: Feb 26, 2026 2:11 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    পর্দার ‘রানি রাসমণি’ হোক কিংবা বাস্তবের দিতিপ্রিয়া— তাঁর জীবনের সবথেকে বড় শক্তির জায়গা হলো তাঁর পরিবার। আজ সেই পরিবারের দুই স্তম্ভ অর্থাৎ দিতিপ্রিয়ার বাবা ও মায়ের বিয়ের ২৭ বছর পূর্ণ হলো। এই বিশেষ দিনে বাবা-মায়ের সঙ্গে একটি মিষ্টি ছবি ভাগ করে নিলেন অভিনেত্রী। ২৭ বছরের এই দীর্ঘ পথচলাকে কুর্নিশ জানালেন তিনি।

    গত কয়েক মাসে অযাচিত কারণে আলোচনার কেন্দ্রে থেকেছেন অভিনেত্রী। চিরদিনই তুমি যে আমার সহ-অভিনেতা জীতু কমলের সঙ্গে তাঁর ঝামেলা, সিরিয়াল থেকে সরে দাঁড়ানো সব নিয়ে কম নেতিবাচকতার মুখোমুখি হননি দিতিপ্রিয়া। সে-সব ভুলতে বেশ খানিকটা সময় লাইমলাইট থেকে দূরে ছিলেন রানিমা। সোশ্যাল মিডিয়াতেও তাঁর উপস্থিতি চোখে পড়েনি সেইরকমভাবে। বিতর্কের আঁচ কমতেই চেনা মেজাজে পাওয়া গেল তাঁকে।

    দিতিপ্রিয়া বাবা-মা'র বিবাহবার্ষিকীর সেলিব্রেশনের একাধিক ছবি শেয়ার করেছেন। একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বাবা ও মায়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দিতিপ্রিয়া। মায়ের পরনে মেরুন রঙের কারুকাজ করা শাড়ি, আর বাবার পরনেও লালচে খয়েরি রঙের পাঞ্জাবি। হাসিমুখে বাবা-মায়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন অভিনেত্রী। ছবির ক্যাপশনে দিতিপ্রিয়া লিখেছেন, 'মা ও বাবার ২৭ বছরের ভালবাসা, শক্তি এবং অটল বন্ধুত্বের উদযাপন।' তাঁর এই ছোট বার্তার প্রতিটি শব্দে বাবা-মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা স্পষ্ট।

    বাবা-মায়ের ২৭তম বিবাহবার্ষিকীর সন্ধ্যায় অভিনেত্রী ধরা দিলেন এক অনন্য লুকে। তাঁর আউটফিট থেকে হেয়ারস্টাইল— সবটাই ছিল পারফেক্ট। দিতিপ্রিয়া এদিন বেছে নিয়েছিলেন একটি বোর্দো রেড (Bordeaux Red) রঙের ফর্মাল অথচ স্টাইলিশ জাম্পস্যুট স্টাইলের পোশাক।

    পোশাকের কলারের দু’পাশে এবং কোমরের অংশে রূপালি সুতোর লতা-পাতার কাজ করা নকশা এক আলাদা মাত্রা যোগ করেছিল। এই এমব্রয়ডারি পোশাকে এনে দিয়েছিল এক রাজকীয় ছোঁয়া। ব্লেজার কাট কলার এবং ফুল স্লিভ এই পোশাকে তাঁকে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী এবং স্মার্ট দেখাচ্ছিল।

    মেকআপ ও হেয়ারস্টাইল:

    চুলে খুব বেশি কারিকুরি না করে তিনি বেছে নিয়েছিলেন একটি পরিপাটি লো-বান। সামনের দিকের কয়েকটি চুল আলগা করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, যা তাঁর লুকে যোগ করেছিল বাড়তি লাবণ্য।

    মেকআপ: দিতিপ্রিয়া বরাবরই ন্যাচারাল মেকআপ পছন্দ করেন। এদিনও তাঁর মেকআপ ছিল ডিউই (Dewy) এবং ন্যুড টোনের। চোখের পাতায় সামান্য কাজ এবং ঠোঁটে পোশাকের সাথে মানানসই ম্যাট লিপস্টিক তাঁকে আরও গ্ল্যামারাস করে তুলেছিল।

    ভারী কোনও গয়না নয়, কানের জন্য দিতিপ্রিয়া বেছে নিয়েছিলেন খুব ছোট কিন্তু উজ্জ্বল ডায়মন্ড ড্রপ ইয়াররিংস। পোশাকের কাজ যেহেতু ভারী ছিল, তাই গয়নার এই পরিমিত ব্যবহার তাঁর আভিজাত্যকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।

    আদর আর শুভেচ্ছার জোয়ার:

    দিতিপ্রিয়ার এই পোস্ট প্রকাশ্যে আসতেই অনুরাগীরা শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন। অনেকেই লিখেছেন, ‘এমন সুন্দর পরিবার সবসময় হাসি-খুশিতে ভরে থাকুক।’ টলিউডের অনেক সহকর্মীও দিতিপ্রিয়ার বাবা-মাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ছোট থেকেই দিতিপ্রিয়ার কেরিয়ারে তাঁর বাবা-মায়ের অবদান অনস্বীকার্য। শত ব্যস্ততার মাঝেও জীবনের এই বিশেষ দিনটি পরিবারের সঙ্গেই কাটাতে ভালবাসেন তিনি।

    ২৭ বছরের এই দাম্পত্যের রসায়নই যে তাঁর জীবনের অন্যতম অনুপ্রেরণা, তা দিতিপ্রিয়ার হাসি দেখলেই বোঝা যায়। দিতিপ্রিয়ার শেয়ার করা ছবিতে অবশ্য তাঁর মনের মানুষের দেখা মেলেনি। নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে একদম আড়ালে রাখাই পছন্দ তাঁর। এই মুহূর্তে ফুটবলার শমীক মিত্রর সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন অভিনেত্রী।

