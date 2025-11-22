Edit Profile
    Ditipriya-Jeetu: মহিলা কমিশন-আর্টিস্ট ফোরামে অভিযোগ দিতিপ্রিয়ার? জিতুর সঙ্গে ঝামেলা মিটেও মিটছে না?

    শনিবারের আপডেট মোটেও সব মেটেনি চিরদিনই তুমি যে আমার-এর সেটে। কারণ, মহিলা কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন দিতিপ্রিয়া রায়। এমনকী আর্টিস্ট ফোরামেও লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন ‘অপর্ণা’।

    Published on: Nov 22, 2025 1:30 PM IST
    By Tulika Samadder
    গোটা সপ্তাহ ধরে চলা হাইভোল্টেড ড্রামর পর, শুক্রবার বেশ সুষ্ঠভাবেই হয়েছে চিরদিনই তুমি যে আমার-এর শ্যুট। এমনকী, সেদিন সেট থেকে ফিরে খোশমেজাজে ফেসবুক লাইভেও আসেন জিতু। এদিকে, শনিবারের আপডেট মোটেও সব মেটেনি। কারণ, মহিলা কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন দিতিপ্রিয়া রায়। এমনকী আর্টিস্ট ফোরামেও লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন ‘অপর্ণা’।

    জিতুর নামে মহিলা কমিশনে অভিযোগ দিতিপ্রিয়ার?
    জিতুর নামে মহিলা কমিশনে অভিযোগ দিতিপ্রিয়ার?

    সংবাদমাধ্যমের তরফে যোগাযোগ করা হলেও, দিতিপ্রিয়া অধরা। তোলেননি ফোন। এদিকে মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান লীনা গঙ্গোপাধ্যায় আনন্দবাজারকে জানিয়েছেন যে, দিতিপ্রিয়া তাঁর কাছে পরামর্শ চেয়ে ফোন করেছিল। যাতে তিনি পরামর্শ দেন, যদি দিতিপ্রিয়া চায়, তাহলে আর্টিস্ট ফোরাম বা মহিলা কমিশনে লিখিত ভাবে জানাতে পারে।

    আর সেটাই করেছেন দিতিপ্রিয়া। আর্টিস্ট ফোরামে লিখিত ভাবে নিজের সমস্যার কথা জানিয়েছেন। এদিকে, সংগঠনের সম্পাদক শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, দিতিপ্রিয়ার কাছ থেকে মেইল এসেছে। তবে বিস্তারে জানেন না তিনি, কারণ সেই মেইল পড়া হয়নি তাঁর। আপাতত কেউই বেশি কিছু বলতে নারাজ।

    সঙ্গে মানসিকভাবেও বিপর্যস্ত নায়িকা। কারণ জিতু-ভক্তরা ক্রমাগত কটাক্ষ করে চলেছে তাঁকে সোশ্যাল মিডিয়াতে। কটূক্তিতে তিনি মানসিকভাবে এতটাই ভেঙে পড়েছেন যে কাজে মন বসাতে পারছেন না। তিনি এখন চাইছেন তাই চিরদিনই তুমি যে আমার ছেড়ে দিতে।

    বৃহস্পতিবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে সেটে ফেরার খবর জানান জিতু। পোস্ট করেন, ‘জি বাংলা এবং এস ভি এফ এর প্রযোজনায় এবং অমিত সেনগুপ্তর পরিচালনায় ‘আর্য সিংহ রয়’ এই চরিত্রটি বহুদিন বাদে পুরুষ চরিত্র হিসেবে দারুণ ভাবে জায়গা করে নিয়েছে মানুষের মনে। এর পুরো ক্রেডিটতো লেখক, প্রযোজক, পরিচালকের আর সর্বোপরি আমার ভগবান দর্শক এর। যাইহোক ভনিতা না করে বলি, শুধুমাত্র আমার টেকনিশিয়ানস এবং আমার ভগবান দর্শকদের কথা মাথায় রেখে আমি আবারও 'চিরদিনই তুমি যে আমার' প্রজেক্টটিতে জয়েন করতে বাধ্য হলাম। আশা রাখি আর কোনও অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটবে না। একই ভাবে আবারও সুন্দরভাবে আপনাদের মনোরঞ্জন করবো বলে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হলাম।’

    সেই অনুযায়ী শুক্রবার একদম যথাযথ সময়ে সেটে পৌঁছন জিতু। তারপর কাজও হয় ঠিকমতো বলে জানা গিয়েছে। সেটের পরিবেশও ছিল স্বাভাবিক। তবে এবার দিতিপ্রিয়ার এই মহিলা কমিশন ও আর্টিস্ট ফোরামের দ্বারস্থ হওয়ার খবর ফের প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে, ধারাবাহিকের ভবিষ্যৎ নিয়ে!

