Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    পর্দার নতুন ‘অপর্ণা’ শিরিনের প্রেমিক জিতের সঙ্গে সিনেমা করেছিলেন দিতিপ্রিয়া! জানেন কোন ছবি?

    'চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিক থেকে দিতিপ্রিয়া রায় সরে যাওয়ার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চায় শিরিন পাল। আর তাঁর সঙ্গেই এখন চর্চায় তাঁর প্রেমিক জিৎ সুন্দর। কিন্তু জানেন কি এই জিতের সঙ্গেই একসময় একই ছবিতে কাজ করেছিলেন দিতিপ্রিয়া!

    Published on: Dec 03, 2025 8:00 AM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    'চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিক থেকে দিতিপ্রিয়া রায় সরে যাওয়ার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চায় শিরিন পাল। দু-দিন আগেও এই নামটার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিল না কেউ। কিন্তু একটা সিরিয়াল রাতারাতি ভাগ্য বদলে দিয়েছে ঝাড়গ্রামের মেয়ে শিরিনের। আর তাঁর সঙ্গেই এখন চর্চায় তাঁর প্রেমিক জিৎ সুন্দর। কিন্তু জানেন কি এই জিতের সঙ্গেই একসময় একই ছবিতে কাজ করেছিলেন দিতিপ্রিয়া!

    পর্দার নতুন ‘অপর্ণা’ শিরিনের প্রেমিক জিতের সঙ্গে সিনেমা করেছিলেন দিতিপ্রিয়া! জানেন কোন ছবি?
    পর্দার নতুন ‘অপর্ণা’ শিরিনের প্রেমিক জিতের সঙ্গে সিনেমা করেছিলেন দিতিপ্রিয়া! জানেন কোন ছবি?

    আরও পড়ুন: অমিতাভের জীবনের সব থেকে বড় ভুল তাঁর বিয়ে! কেন এমন বললেন জয়া?

    শুনতে খুব অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। দিতিপ্রিয়া আর জিৎ এক সঙ্গে এক ছবিতে কাজ করেছেন। কিন্তু জানেন কোন ছবি? বেশ তবে একটু আভাস দেওয়া যাক। এই ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন খরাজ মুখোপাধ্যায়। কী ভাবছেন? সেখানে দিতিপ্রিয়া আর জিৎ একে অপরের বিপরীতে ছিলেন? না না তা একেবারেই নয়। তাঁরা একে অপরের বিপরীতে কাজ করেননি।

    আরও পড়ুন: প্রাক্তন স্ত্রীর বন্ধুর ভয়ঙ্কর অভিযোগ! শ্যামলী সঙ্গে ডিভোর্স না করেই সামান্থাকে বিয়ে করেছেন রাজ?

    এবার বুঝতে পারলেন কোন ছবি? 'বগলা মামা যুগ যুগ জিও'। এই ছবিটি ২০২৩ সালে মুক্তি পায়। এটি রাজকুমার মৈত্রর লেখা কাহিনি অবলম্বনে তৈরি হয়। পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায় ছবিটি পরিচালনা করেন। জিও স্টুডিওস এবং এসভিএফ -এর যৌথ প্রযোজনা ছবিটি আসে।

    আরও পড়ুন: মেগায় ফিরছেন দেবাদৃতা বসু? 'আমি একটা…', নতুন কাজের খরব দিয়ে যা বললেন নায়িকা

    ছবিতে দিতিপ্রিয়া রায়কে ‘মধুজা’র চরিত্রে দেখা যায়। অন্যদিকে জিৎ সুন্দরকে 'ধনু'র চরিত্রে দেখা গিয়েছিল। আটের দশকের ফ্যাশন, হাসি, মজা, প্রেম, ভালোবাসা আর সেই সময়ের জনপ্রিয় সঙ্গীত ঘরনায় ছবিটি বানানো হয়। ২০২৩-এর ২৪ নভেম্বর মুক্তি পায় ছবিটি।

    প্রসঙ্গত, জিৎ মঞ্চ, ছোটপর্দা থেকে ওটিটি সব প্ল্য়াটফর্মেই সমান তালে কাজ করে চলেছেন। ক্লিক প্ল্য়াটফর্মের ‘প্রফেসর সেনগুপ্ত’ হোক কিংবা হইচইয়ের ‘বিজয়া’য় দাগ কেটেছে জিৎ-এর অভিনয়।

    তাছাড়াও স্টার জলসার জনপ্রিয় মেগা 'কম্পাস'-এ তাঁকে দেখা যাচ্ছে। সেখানেও তাঁর চরিত্রের নাম জিৎ। পাশাপাশি জি বাংলার ‘কে প্রথম কাছে এসেছি’ ধারাবাহিকেও কাজ করেছিলেন জিৎ সুন্দর।

    ঝাড়গ্রাম ‘কথাকৃতি’ নাট্যদলের সদস্যা শিরিন। তিনি পড়াশোনা করেছেন পাঠভবন, কলকাতা থেকে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্য়ালয় থেকে কম্পারেটিভ লিটারেচর বা তুলনামূলক সাহিত্য় নিয়ে পড়াশোনা করছেন। প্রথম দৃশ্য়েই দর্শক মনে ছাপ ফেলতে সফল শিরিন।

    News/Entertainment/পর্দার নতুন ‘অপর্ণা’ শিরিনের প্রেমিক জিতের সঙ্গে সিনেমা করেছিলেন দিতিপ্রিয়া! জানেন কোন ছবি?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes