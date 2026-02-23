ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করলেন দিতিপ্রিয়া! কোন সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করেছেন নায়িকা?

Edit Profile
    টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী দিতিপ্রিয়া রায়। শিশু শিল্পী হিসেবে কাজ শুরু করলেও বর্তমানে তিনি নায়িকা। মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনের সার্টিফিকেট অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন নায়িকা।

    Published on: Feb 23, 2026 11:22 AM IST
    By Sayani Rana
    টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী দিতিপ্রিয়া রায়। শিশু শিল্পী হিসেবে কাজ শুরু করলেও বর্তমানে তিনি নায়িকা। মেগা থেকে সিরিজ, সিনেমা বিনোদনের সব মাধ্যমেই দিতিপ্রিয়া দাপটের সঙ্গে কাজ করছেন। পাশাপাশি অডিয়ো স্টোরিতেও মাঝে মধ্যেই শোনা যায় নায়িকার কণ্ঠস্বর। তবে তাঁর এই কর্মজীবনে মাঝে ছন্দপতন হয়েছিল। 'চিরদিনই তুমি যে আমার…' মেগায় কাজ করার সময় অভিনেতা জীতু কমলের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন অভিনেত্রী। পরে অবশ্য মেগা ছেড়ে বেরিয়ে যান তিনি। তবে সেই সব বিতর্ক এখন অতীত। ফের নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত দিতিপ্রিয়া। আর তার মাঝেই মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনের সার্টিফিকেট অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন নায়িকা।

    যেহেতু খুব অল্প বয়স থেকে কাজ শুরু করেছিলেন নায়িকা তাই অভিনয়ের পাশাপাশি নিজের পড়াশোনাটাও চালিয়ে গিয়েছেন সমান তালে। অভিনয়ের প্রভাব কখনই পড়তে দেননি নিজের শিক্ষাজীবনে। সমান গুরুত্ব দিয়েই বোর্ডের পরীক্ষা থেকে স্নাতক, স্নাতকোত্তর সবটাই সামলেছেন।

    এবার মাস্টার্স ডিগ্রির সার্টিফিকেট সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন নায়িকা। তিনি সোমবার তাঁর বেশ কিছু ছবি তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে ভাগ করে নেন। সেখানে কমলা ও গোলাপি রঙের শাড়িতে ধরা দেন দিতিপ্রিয়া। তাঁর গলায় ছিল উত্তরীয় সঙ্গে কলেজের আই কার্ডও ঝোলানো ছিল গলায়। অভিনেত্রী হাতে ধরে ছিলেন তাঁর মাস্টার্স ডিগ্রির সার্টিফিকেট। তারপর তাঁকে তাঁর সহপাঠীদের সঙ্গেও দেখা যায়। তিনি একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেন সেখানে দেখা যায় নায়িকা মঞ্চে উঠে তাঁর শিক্ষকদের হাত থেকে সার্টিফিকেট নিচ্ছেন। নায়িকা তাঁর সার্টিফিকেটের ছবিও ভাগ করে নেন। সেখানেই দেখা যায় ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি। ছবি ও ভিডিয়ো শেয়ার করে নায়িকা ক্যাপশনে লেখেন, ‘সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রদান করা হল! স্মরণীয় একটা দিন, যত্ন করার মতো একটা অর্জন।’

    প্রসঙ্গত, গত বছরের মাঝামাঝি অভিনেত্রী তাঁর ইউনিভার্সিটি থেকে কিছু ছবি শেয়ার করে নিয়েছিলেন। সাদা টি-শার্ট ও ডেনিমে কলেজ পড়ুয়া দিতিপ্রিয়ার গলায় ঝোলানো ইউনিভার্সিটির কার্ড। অভিনেত্রী তাঁর বন্ধুদের সঙ্গেও ছবি তুলেছিলেন। অভিনেত্রীর হাতে ছিল তাঁর ডিসার্টেশন পেপার। এই ছবি শেয়ার করে দিতিপ্রিয়া লিখেছিলেন, ‘কত রাত ঠিক করে ঘুমাইনি, অসংখ্য ড্রাফট, সুপারভাইজরের সঙ্গে কথা বলা এবং আমার ডিসার্টেশনের এই সফর অবশেষে শেষ হল। আমি গতকাল আমার পেপার জমা দিলাম, সঙ্গে শেষ হল আমার মাস্টার্স ডিগ্রি।’

