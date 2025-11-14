Ditipriya-Jeetu: জিতুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে আপত্তি দিতিপ্রিয়ার! ‘অপমানিত’ নায়ক, বন্ধ হবে চিরদিনই তুমি যে আমার?

ফের বিতর্কের কেন্দ্রে জি বাংলার বহুচর্চিত মেগা চিরদিনই তুমি যে আমার! শুরুর পর থেকে টিআরপি তালিকায় যেমন ভালো করেছে এই মেগা, তেমনই নায়ক-নায়িকার অফস্ক্রিন বিবাদ থেকেছে চরমে। পর্দায় প্রেম মানেই বাস্তবেও ভালো সম্পর্ক থাকবে নায়ক-নায়িকার তেমনটা নয়। এর আগে মিঠাই ধারাবাহিকের হিট জুটি আদৃত-সৌমিতৃষার মনোমালিন্যের খবরও বারবার সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছে। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে যাচ্ছে জিতু-দিতিপ্রিয়ার ‘বাওয়াল’।
সদ্য অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন জিতু কামাল। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠবার আগেই কাজে যোগ দিয়েছেন, কারণ চিরদিনই তুমি যে আমারের গল্প থেকে আর্য সিং রায়কে বেশিদিন দূরে রাখতে পারবেন না ক্রিয়েটিভরা। এর মাঝেই কেন নায়িকার সঙ্গে জামেলা? জিতুর ঘনিষ্ঠ সূত্র বলছে, শটের জন্য নাকি নায়ককে অকারণে ১০-১৫ মিনিট দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন নায়িকা। প্রযোজনা সংস্থাকে জানিয়েও লাভ হয়নি। বলা যাচ্ছে, দরকারে আলাদা আলাদা শট নেওয়া হবে দুজনের। সেই থেকেই নতুন করে ফের বাঁধে গণ্ডোগোল।
শুধু তাই নয়, জিতুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করতে আপত্তি জানিয়েছেন দিতিপ্রিয়া। সাফ জানিয়েছেন, রোম্যান্টিক দৃশ্যে নায়ক ছুঁতে পারবেন না নায়িকাকে। তাতেই ‘অপমানিত’ জিতু। এমন হলে তিনি নাকি সিরিয়াল থেকে সরে দাঁড়ানোর কথাও জানিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে দিতিপ্রিয়ার মুখে কুলুপ। তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলাকে স্পষ্ট বলেন, ‘আমি এই নিয়ে কিছু মন্তব্য করতে পারব না। ক্ষমা করবেন’। ওদিকে ফোনে অধরা জিতু।
ওদিকে সূত্রের খবর, আগামি সপ্তাহে নাকি নায়ক-নায়িকাকে নিয়ে বৈঠকে বসবেন প্রযোজকরা। সেখানে সমাধান সূত্র বার করার চেষ্টা চলবে। সেখানে সমাধান সূত্র না মিললে জিতু কি আদেও এই সিরিয়ালের অংশ থাকবেন তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।
অগস্টের মাসের গোড়ায় সহ-অভিনেতা জিতুর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছিলেন দিতিপ্রিয়া। জানিয়েছিলেন, জিতু তাঁকে অশালীন বার্তা পাঠিয়েছেন। এরপর তাঁদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের স্ক্রিনশট সোশ্যালে শেয়ার করেন জিতু। সেইসময়ও সিরিয়াল বন্ধের উপক্রম হয়েছিল। পরে প্রযোজনা সংস্থার হস্তক্ষেপে মিটমাট হয়। কয়েকমাস যেতে না যেতে ফের একই পরিস্থিতি তৈরি হল সেটে।
