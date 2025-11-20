Ditipriya-Ranojoy: জিতুর নাম শুনেই ‘পগারপার’ দিতিপ্রিয়া! মুখোমুখি রণজয়ের, টেলি অ্য়াকাডেমি-তে পেলেন কোন পুরস্কার?

বৃহস্পতিবার কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে বসেছিল টেলি অ্যাকাডেমি পুরস্কারের আসর। বাংলার বিনোদুনিয়ার তাবড় সেলিব্রিটিরা হাজির সেই মঞ্চে। উপস্থিত স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। টেলিপাড়ার রিল ও রিয়েল জুটিরা পৌঁছেছিলেন একসঙ্গে। সবার ভিড়ে এদিন বিশেষ নজর ছিল দিতিপ্রিয়া রায়ের উপর।
গত কয়েকদিন ধরে চিরদিনই তুমি যে আমারের নায়িকা সংবাদ শিরোনামে। নায়কের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় যে একসঙ্গে শট দিতে রাজি হননি তিনি। একটা সময় সিরিয়াল থেকে ‘বাদ পড়েন’ জিতু কমল। এই গোটা এপিসোডে আশ্চর্যজনকভাবে চুপ দিতিপ্রিয়া। জিতু সোশ্যালে লাগাতর পোস্ট করে চলেছেন। ফেসবুক-ইনস্টাগ্রামে ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা শেয়ার করেছেন, কিন্তু দিতিপ্রিয়া। জিতুর সঙ্গে ঝামেলার চর্চার মাঝে এদিন প্রথম মিডিয়ার মুখোমুখি হলেন তিনি।
পরনে হলুদ রঙের শিফন শাড়ি। স্মিত হাসি, উজ্বল সাজে মিষ্টি দেখাচ্ছিল দিতিপ্রিয়াকে। এদিন মিডিয়ার ক্য়ামেরা এড়িয়েই ভিতরে ঢোকেন দিতিপ্রিয়া। বেরানোর সময় অবশ্য সাংবাদিকুলের মুখোমুখি অপর্ণা। অ্যাওয়ার্ড হাতে পোজ দিলেন। এরপর জানান, ‘খুব ভালো লাগছে। ধন্যবাদ জানাবো আমার প্রোডাকশন হাউজকে, চ্যানেলকে। অদিতিদিকে, আমার বাবা-মা’কে আর অবশ্য়ই আমার লাভলি অডিয়েন্সকে'। কোন ক্যাটেগরিতে পুরস্কৃত তিনি লক্ষ্মী মেয়ে? সাংবাদিকের প্রশ্ন শুনে মুচকি হেসে বলেন-'লক্ষ্মী মেয়ে আমি নই, প্রিয় মেয়ের ক্যাটেগরি-তে'।
গোটা অ্যাওয়ার্ড শো-তে এই একটি মাত্রই পুরস্কার পেয়েছে চিরদিনই তুমি যে আমার। অপর্ণার চরিত্রের জন্য় প্রিয় মেয়ে হয়েছেন দিতিপ্রিয়া রায়। এরপর চলে আসে সেই কাঙ্খিত প্রশ্ন। বিতর্ক নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই দিতিপ্রিয়া নো-কমেন্টস বলে সেখান থেকে চলে যান। জিতুর নামটুকু শোনবার ফুরসৎ ছিল না তাঁর কাছে।
এদিনের অ্যাওয়ার্ড শো-তে মিডিয়ার ক্য়ামেরার সামনেই রণজয়ের মুখোমুখি হন দিতিপ্রিয়া। সেই ছবি রীতিমতো ভাইরাল। জিতুর বদলি হিসাবে শুরুতেই উঠে এসেছিল রণজয়ের নাম। যদিও তিনি আগেই স্পষ্ট জানিয়েছেন, তিনি আর্য সিংহ রায় হচ্ছেন না।
এদিন সেই একই প্রশ্নের মুখোমুখি রণজয়। তিনি স্পষ্ট জানান, ‘আমি চিরদিনই তুমি যে আমার করছি না’। তিনি আরও বলেন, ইন্ডাস্ট্রির কিছু আভ্য়ন্তরীণ ব্যাপার থাকে, তা ভিতরে মিটিয়ে নেওয়াই ভালো। এদিন মিডিয়ার ক্যামেরার সামনে তিনি এই প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যান, যে জিতুর বদলি হওয়ার অফার তাঁকে দেওয়া হয়েছিল কিনা। তবে সবকিছু মিটমাট হয়ে যাক, এটাই কামনা করেন রণজয়।
ওদিকে টেলিপাড়ার সূত্র বলছে, চিরদিনই তুমি যে আমার নিয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছ চ্যানেল। জিতু ছাড়া এই শো এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় না চ্যানেল। তাই প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করেছে তাঁরা, অন্যদিকে কথা বলেছে জিতু কমলের সঙ্গেও। সব ঠিক থাকলে স্বমহিমায় ফিরতে পারেন জিতু। সঙ্গে আরও কিছু বদল আসতে পারে চিরদিনই তুমি যে আমার-এ।
