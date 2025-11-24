Edit Profile
    Jeetu-Ditipriya: ঝুলে রইল চিরদিনই-র ভবিষ্যত, নতুন নায়িকার খোঁজ চলছে? দিতিপ্রিয়া সিদ্ধান্ত জানাননি

    জিতু বৈঠক শেষেই নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন। তবে আশ্চর্যজনকভাবে চুপ দিতিপ্রিয়া। 

    Published on: Nov 24, 2025 8:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    জিতুর সঙ্গে কাজ করতে চান না দিতিপ্রিয়া রায়? নায়ক ইউটার্ন নিয়ে সিরিয়ালে ফিরে এলেও ঝামেলা মিঠছে না কিছুতেই। এবার দিতিপ্রিয়া-জিতুর ঝামেলা গড়িয়েছে আর্টিস্ট ফোরাম পর্যন্ত। শনিবার নায়ক-নায়িকা এবং চ্যানেল ও প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে মিটিং করে শিল্পীদের এই সংগঠনের কর্তারা। দিতিপ্রিয়া নিজের অসুবিধার কথা জানিয়ে লম্বা মেল করেছেন।

    ঝুলে রইল চিরদিনই-র ভবিষ্যত, নতুন নায়িকার খোঁজ চলছে? দিতিপ্রিয়া সিদ্ধান্ত জানাননি
    ঝুলে রইল চিরদিনই-র ভবিষ্যত, নতুন নায়িকার খোঁজ চলছে? দিতিপ্রিয়া সিদ্ধান্ত জানাননি

    রবিবার গভীর রাত পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি। মধ্যরাত পার হওয়ার পর ফোরামের তরফে দিগন্ত বাগচি জানান, ‘এখনও কিছু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। দিতিপ্রিয়া কাল সকাল অবধি সময় চেয়েছে। কালই হয়ত সিদ্ধান্তে আসা যাবে’।

    শনিবারের বৈঠকের পরই নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন জিতু। চ্যানেল এবং প্রযোজনা সংস্থাও নিজেদের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে, চুপ শুধু দিতিপ্রিয়া। জিতুর ফিরে আসবার পরপরই এনওসি দিয়ে সিরয়াল ছাড়ার কথা জানান নায়িকা। সেই নিয়ে ফের শুরু হূলুস্থূলূ কাণ্ড। জানা গিয়েছে, সোমবার যদি দিতিপ্রিয়া কোনও সিদ্ধান্তের কথা না-জানান, তাহলে ইন্ডাস্ট্রির নিয়ম মতো তাঁর এনওসি দিয়ে সিরিয়াল ছাড়ার সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া হবে। দিতিপ্রিয়ার বদলি হিসাবে নতুন নায়িকার জন্য় ইতিমধ্যেই নাকি জনপ্রিয় অভিনেত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছে প্রযোজনা সংস্থা।

    তবে জিতু-দিতিপ্রিয়া দুজনের পুরোনো তিক্ততা, অভিমান, ইগো ভুলে একসঙ্গে কাজ করুক চাইছে সকলেই। কারণ একটা সিরিয়ালের সঙ্গে কয়েক শো মানুষের রুজিরুটি জড়িয়েছে। আজকাল যেখানে তিন-চার মাসেই মেগা সিরিয়াল বন্ধ হচ্ছে, সেখানে একটা প্রতিষ্ঠিত এবং টিআরপি তালিকায় সুবিধাজনকস্থানে থাকা সিরিয়াল এইভাবে নায়ক-নায়িকার ক্য়াচালের জন্য বন্ধ হবে তা কাম্য নয়।

