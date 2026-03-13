Edit Profile
    Ditipriya Roy: ‘এভাবেই আমাকে ভালোবেসো..’, তাঁর টোটকায় সাফল্য, উপহার পেয়ে আহ্লাদে আটখানা দিতিপ্রয়া

    Ditipriya Roy:  মনোবিজ্ঞান নিয়ে অনার্সের পর মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেছেন দিতিপ্রিয়া। পর্দায় তাঁর অভিনয় যতটা তুখোড়, পড়াশোনাতেও ততটাই ভালো রানিমা। 

    Mar 13, 2026, 16:16:00 IST
    By Priyanka Mukherjee
    ছোটবেলার সেই দিনগুলো কার না মনে পড়ে? ভালো রেজাল্ট করলে মা-বাবার হাত থেকে পাওয়া নতুন গল্পের বই বা আঁকার খাতা— সেই আনন্দের কি কোনও তুলনা হয়? পর্দার প্রিয় ‘রানিমা’ দিতিপ্রিয়া রায়ের ক্ষেত্রেও সেই ম্যাজিকটা আজও কাজ করে। সম্প্রতি স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে সাফল্য পাওয়ার পর উপহার হিসেবে একগুচ্ছ বই পেয়ে উচ্ছ্বসিত অভিনেত্রী। তবে বাবা-মা নয়, এই উপহার এসেছে বিশেষ মানুষের কাছ থেকে।

    সাফল্যের নেপথ্যে লড়াই:

    শুটিংয়ের ব্যস্ত শেডিউলের মাঝে পড়াশোনা চালানো চাট্টিখানি কথা নয়। বিশেষ করে যখন হাতে থাকে রিসার্চ বা ডিসার্টেশন জমা দেওয়ার চাপ। দিতিপ্রিয়া অকপটে স্বীকার করেছেন, মাস্টার্স চলাকালীন তাঁর ডিসার্টেশন জমা দেওয়ার সময় তিনি তাঁর পরিচিতদের মধ্যে শ্রাবস্তী বসুকে বেশ ‘জ্বালিয়েছেন’। সেই শ্রাবস্তী, দিতিপ্রিয়ার সাফল্যে খুশি হয়ে তাঁর জন্য খুঁজে খুঁজে তিনটি সেরা বই পাঠিয়েছেন।

    শৈশবের অভ্যেস আর আবেগ:

    বাড়িতে ঢুকে পছন্দের বইগুলো দেখতে পেয়ে দিতিপ্রিয়া যেন সেই ছোট্টবেলায় ফিরে গিয়েছেন। সমাজমাধ্যমে বইয়ের ছবি শেয়ার করে তিনি লিখেছেন: ‘ছোটবেলায় মা-বাবা ভালো রেজাল্ট করলে বই, পেন বা আঁকার খাতা উপহার দিত—তাতে যে কী ভীষণ খুশি হতাম! সেই অভ্যেস এখনও রয়ে গেছে।’

    তিনি আরও জানান, শ্রাবস্তী দি যে যত্ন করে তাঁর জন্য এই উপহার পাঠিয়েছেন, সেই খুশি তিনি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবেন না। ধন্যবাদ নয়, বরং আবদারের সুরে অভিনেত্রী লিখেছেন— ‘শুধু বলব, এভাবেই আমাকে ভালোবেসো।’ শ্রাবস্তী টলিপাড়ার পরিচিত নাম। লেখালেখি করেন, বেলি ডান্সার হিসাবেও তাঁর সুখ্যাতি রয়েছে। উপহার হিসাবে দিতিপ্রিয়া পেয়েছেন, দ্য আউটসাইডার বাই অ্যালবার্ট ক্যামাস। The outsider by Albert Camus, বেলজারের মতো বই।

    পড়াশোনা ও কেরিয়ারের ভারসাম্য:

    অভিনয় জগতে জনপ্রিয়তা পাওয়ার পর অনেক সময় পড়াশোনা থেকে দূরে সরে যান অনেকে। কিন্তু দিতিপ্রিয়া প্রথম থেকেই ব্যতিক্রমী। অভিনয় এবং উচ্চশিক্ষা— দুই নৌকাতেই যে তিনি সফলভাবে পাড়ি দিতে পারেন, ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে মাস্টার্স কমপ্লিট করা তার আরও এক বড় প্রমাণ।

    করুণাময়ী রাণী রাসমণিতে অভিনয় করতে করতেই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন তিনি। এরপর আশুতোষ কলেজ থেকে পড়াশোনা করেছেন দিতিপ্রিয়া। পড়াশোনার ব্যাপারে বরাবরই ভীষণ সিরিয়াস তিনি।

    দিতিপ্রিয়াকে শেষ দেখা গিয়েছে চিরদিনই তুমি যে আমার ধারাবাহিকে। সহ-অভিনেতা জীতু কমলের সঙ্গে ঝামেলার জেরে মাঝপথে সিরিয়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসেন তিনি।

