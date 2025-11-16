Ditipriya on Jeetu: ‘জিতুর কোলে করে ঘুরেছি…’! ঝামেলার মাঝেই উস্কে দিল পুরনো স্মৃতি, কেন এমন বলেছিলেন দিতিপ্রিয়া?

Ditipriya on Jeetu: ‘জিতুর কোলে করে ঘুরেছি…’! ঝামেলার মাঝেই উস্কে দিল পুরনো স্মৃতি, কেন এমন বলেছিলেন দিতিপ্রিয়া?
জিতু আর দিতিপ্রিয়ার মধ্যে চলতে থকা সমস্যা নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। এমনকী, দারাবাহিক বন্ধ হওয়ার জল্পনাও শুরু হয়ে গিয়েছে। তারই মাঝে ভাইরাল, দিতিপ্রিয়ার এক পুরনো সাক্ষাৎকার, যেখানে তিনি জিতু কমলের কোলে ওঠার কথা বলেছিলেন।
এই মধ্যে বাংলার যে ধারাবাহিকটি নিয়ে চর্চা চরমে সেটি হল জি বাংলার ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ধারাবাহিক। এর কারণ হল, ধারাবাহিকের নায়িকার এক্কেবারে পছন্দ নয় নায়ককে। আর এতটাই অস্বস্তিতে তিনি যে ‘নো টাচ’ পলিসি জারি করেছেন। শোনা যাচ্ছে, নায়িকার ঘনিষ্ঠ হওয়ায় প্রযোজনা সংস্থাটির ক্রিয়েটিভ টিম নাকি চাইছেন নায়ক ধারাবাহিকের কাজ ছেড়ে দিন। চর্চা বাড়তে নায়ক অর্থাৎ জিতু কমল নিজেই সবটা জানিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে।
তবে এখন এই ঝামেলা এত হলেও, শুরুর দিকে কিন্তু তেমনটা ছিল না মোটেও। সিরিয়ালের শুরুর দিনগুলোতে দিতিপ্রিয়াকেই একবার বলতে শোনা গিয়েছিল, ‘ও (জিতু) একদিন আমাকে বলছে, 'তুমি জানো কি, ছোটবেলায় তুমি আমার কোলে উঠেছো?' আসলে তখন আমরা আগের বাড়িতে থাকতাম। বাবার বাড়ি যেটা। তার তিন-চারটে বাড়ি পরে ও থাকত। তখন সত্যি ছোট ছিলাম। ও নাকি আমাকে কোলে নিয়ে ঘুরেছে।’
বয়সে জিতুর থেকে ১৫ বছরের ছোট দিতিপ্রিয়া। আসলে এটাই ছিল এই গল্পের ইউএসপি। পূণর্জন্ম, অসম বয়সের প্রেম দেখানো হচ্ছে জিতু আর দিতিপ্রিয়া থুরি আর্য ও অপর্ণার মধ্যে।
এদিকে খবর মিলছে, বেশ থমথমে এখন চিরদিনই তুমি যে আমার সেটের পরিস্থিতি। শুক্রবারের হাই ভোল্টেজ ড্রমার পর, শনিবারও কাজ হয়েছে। কদিন আগেই হাসাপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল নায়ককে। তিনি এখনও পুরোপুরি সুস্থ নন, তবে তা নিয়েই চালিয়ে যাচ্ছেন কাজ। শনিবার সেটে কিছুটা দেরিতে পৌঁছন দিতিপ্রিয়া। তবে একসঙ্গে শট না দিলেও নির্বিঘ্নেই কাজ হয়েছে।
কী নিয়ে ঝামেলার শুরু?
সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি একদিন বোম ফাটান দিতিপ্রিয়া সোশ্যাল মিডিয়াতে। জানান তাঁকে কিছু অস্বস্তিকর ম্যাসেজ পাঠিয়েছেন জিতু। সেখানে AI দিয়ে বানানো জিতু-দিতিপ্রিয়ার চুমুর ভিডিয়োও আছে, তেমনি নাকি একবার তিনি হাসপাতাল যাচ্ছেন বলাতে জিতুর প্রশ্ন ছিল, ‘কেন প্রেগন্যান্ট’! আর এসব ‘ইয়ার্কির’ সঙ্গে অভ্যস্ত না থাকায় দিতিপ্রিয়া নাকি জিতুর সঙ্গে শট দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন না।
তখনকার মতো প্রযোজনা সংস্থার মধ্যস্ততায় ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়লেও, ফের মাথাচাড়া দেয় কদিন আগে। এর আগে নায়িকার অসুস্থতায় নায়ক, নায়কের অসুস্থতায় নায়িকা ‘সৌজন্য’ দেখিয়ে আরোগ্য কামনাও করেছিলেন সোশ্যাল মিডিয়াতে। সেটে ফের ঝামেলার খবর আসতেই, সাংবাদিকদের ফোনে সরাসরি জিতু কিছু না বললেও, ফেসবুকে লেখেন, তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ দিতিপ্রিয়ার--
‘আমি খুব খারাপ একজন মানুষ, মহিলা অভিনেতাদের সঙ্গে অভিনয় করার যোগ্য নই, শরীর খারাপের মিথ্যে নাটক করছি। তা নাহলে ১০ ঘণ্টা কাজ করছে কী করে হসপিটাল থেকে ফিরে।’ জিতু তাঁর পোস্টে আরও জানান যে, এইসব অভিযোগের কথা প্রযোজনা সংস্থার মারফত জানতে পেরেছেন। অভিনেতা লেখেন, 'ওপরের সবকটা অভিযোগই কিন্তু মৌখিক ভাবে আমাকে জানানো হয়েছে। এবার সত্যিই আমি নিজেই প্রশ্নের মুখে পড়েছি, আমার কি কোন আত্মসম্মান নেই?? তাই আমিও কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম। আমার কারুর প্রতি বিশেষ কোনও অভিযোগ নেই।'
