Serial Heroine: বাহা থেকে কেকা- রাতারাতি পালটেছে গল্পের নায়িকা, চিরদিনই-র দিতিপ্রিয়াই প্রথম নন!

দিনের শেষে গল্পই শেষ কথা নাকি ‘স্টার পাওয়ার’ও সমান জরুরি কোনও সিনেমা বা সিরিয়ালের সাফল্যের পিছনে? এই বিতর্ক দীর্ঘদিনের। সম্প্রতি বাংলা সিরিয়ালের জগতে নজিরবিহীন ঘটনা ঘটেছে। হিরো-হিরোইনের ব্যক্তিগত ঝামেলা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সিরিয়াল কার্যত বন্ধ হওয়ার উপক্রম।
জিতু-দিতিপ্রিয়ার সমস্য়া নিয়ে গত কয়েকদিনে সোশ্য়ালে কম লেখালেখি হয়নি। জিতু ভক্তদের আক্রমণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত দিতিপ্রিয়া। সোমবার তিনি জানিয়ে দিয়েছেন কোনওভাবেই আর এই মেগার অংশ হবেন না তিনি। সমঝোতার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আর্টিস্ট ফোরামের তরফে এদিন বেলা গড়াতেই সেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়। দিতিপ্রিয়ার সিদ্ধান্তের পর গোটা মামলায় আর্টিস্ট ফোরাম হস্তক্ষেপ না করার কথা জানিয়েছে।
পরিচিত চরিত্রে নিজেকে খাপ খাওয়ানো যথেষ্ট চাপের। কিন্তু বহুবার সেই কাজটাই সাফল্য়ের সঙ্গে করে দেখিয়েছেন অনেকে। বাংলা সিরিয়ালের ইতিহাসের অন্যতম কাল্ট মেগা ইষ্টিকুটুম। এই মেগা বিপুল পরিচিতি দিয়েছে রণিতা দাসকে। তবে মাঝপথে এই মেগা ছেড়েছিলেন অভিনেত্রী। সেই জায়গা নেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী।
বাহা চরিত্রের সঙ্গে সুবিচার করেছিলেন সুদীপ্তা। মাঝপথে বন্ধ হয়নি মেগা। অন্যদিকে স্টার জলসারই বিজয়িনী সিরিয়ালে তো রাতারাতি হিরো-হিরোইন বদল হয়েছিল। কেকা চরিত্রে লেখাকে রিপ্লেস করেছিলেন স্বস্তিকা দত্ত। চোখের তারা তুই মেগা থেকেও ঋতাভরী সরে যান, সেই জায়গা নেন ইপ্সিতা মুখোপাধ্যায়। অন্যদিকে সাম্প্রতিক সময়ে রোশনাই সিরিয়াল থেকে অসুস্থতার জন্য সরে দাঁড়ান অনুষ্কা গোস্বামী। সেই শূন্য়তা ভরেন তিয়াসা লেপজা।
এর আগে চোখের তারা তুই খ্য়াত অভিনেতা জয় মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছিলেন প্রয়াত অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলা শর্মা। শ্য়ুটিং সেটে দুর্ব্যবহার করেছিলেন জয়, নায়িকাকে ধাক্কা মারেন রেগে গিয়ে। এরপরই ওই সিরিয়াল থেকে হঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল জয়কে। তবে সিরিয়াল বন্ধ হয়নি।
দিতিপ্রিয়া এই মেগা থেকে সরে গিয়েছেন, গল্পে দেখানো হচ্ছে হারিয়ে গিয়েছে অপর্ণা। আর্য খুঁজছে তাঁর মনের মানুষকে। ওদিকে হন্যে হয়ে ক্রিয়েটিভরা খুঁজছেন নতুন নায়িকা। দিতিপ্রিয়ার রিপ্লেসমেন্ট হিসাবে উঠে আসছে বেশকিছু পরিচিত মুখের নাম। কে হবেন নতুন অপর্ণা? আপাতত সেই নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি।
