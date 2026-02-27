Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    অন্য নায়িকার সঙ্গে পরকীয়া! ২৭ বছরের বিয়ে ভাঙছে সুপারস্টারের? ডিভোর্স মামলা স্ত্রীর

    পর্দার ‘থালাপথি’র ঘরে কি তবে বিচ্ছেদের সানাই? দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার মেগাস্টার এবং রাজনৈতিক দল ‘তামিলগা ভেট্টি কাঝাগম’ (TVK)-এর প্রধান বিজয়ের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এখন তোলপাড় গোটা দেশ

    Published on: Feb 27, 2026 9:03 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    দক্ষিণী ছবির মেগাস্টার এবং রাজনৈতিক দল ‘তামিলগা ভেট্টি কাঝাগম’ (TVK)-এর প্রধান বিজয়ের ব্যক্তিগত জীবনে বড়সড় বিপর্যয়। রুপোলি পর্দার লড়াই কিংবা রাজনীতির ময়দান নয়, এবার খবরের শিরোনামে বিজয়ের অন্দরমহল। জানা যাচ্ছে, বিজয়ের স্ত্রী সঙ্গীতা ডিভোর্সের মামলা দায়ের করেছেন। তবে কেবল বিচ্ছেদ নয়, সুপাস্টার স্বামীর বিরুদ্ধে মারাত্মক ‘পরকীয়া’র অভিযোগ এনেছেন তিনি।

    অন্য নায়িকার সঙ্গে পরকীয়া! ২৭ বছরের বিয়ে ভাঙছে সুপারস্টারের?
    অন্য নায়িকার সঙ্গে পরকীয়া! ২৭ বছরের বিয়ে ভাঙছে সুপারস্টারের?

    (আরও পড়ুন: বিধায়ক হিসেবে ‘ফেল’ কাঞ্চন? উত্তরপাড়ায় তৃণমূলের টিকিট পাচ্ছেন না? এল জবাব)

    বিচ্ছেদের সুর ও পরকীয়ার অভিযোগ

    বিজয় এবং সঙ্গীতার দীর্ঘ কয়েক দশকের দাম্পত্য কি তবে খাদের কিনারায়?

    স্ত্রী তাঁর বিরুদ্ধে বিশ্বস্ততা ভঙ্গের (Infidelity) গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। দীর্ঘদিনের সঙ্গী সঙ্গীতা কেন হঠাৎ এমন চরম সিদ্ধান্ত নিলেন, তা নিয়ে দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এবং রাজনৈতিক মহলে তোলপাড় শুরু হয়েছে। জল্পনা ছিল অনেক দিন ধরেই, তবে আইনি পদক্ষেপের খবর সামনে আসতেই তা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে।

    (আরও পড়ুন: বিকিনিতে উষ্ণতা ছড়াচ্ছেন শাশ্বত-কন্যা, প্রথম ছবির ভরাডুবির ক্ষত মুছতেই কি হিয়ার এই সাহসী অবতার)

    রাজনীতির ময়দানে প্রভাব?

    সম্প্রতি বিজয় নিজের রাজনৈতিক দল TVK নিয়ে যথেষ্ট সক্রিয়। তামিলনাড়ুর আসন্ন নির্বাচনে তাঁর দল বড়সড় প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের এই বিতর্ক বিজয়ের ভাবমূর্তিতে কোনো প্রভাব ফেলবে কি না, তা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ। ঘরের কোন্দল যখন আদালতের দোরগোড়ায়, তখন আমজনতার সমর্থন কতটা তাঁর পাশে থাকবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

    (আরও পড়ুন: ‘দিদি নম্বর ১’-এ রচনার জায়গা পাকাপাকিভাবে নিলেন শ্বেতা? মুখ খুললেন ‘শ্যামলী’)

    উত্তরের অপেক্ষায় ভক্তকুল

    বিজয়ের অগণিত অনুরাগী এই খবরে স্তম্ভিত। থালাপথি বিজয়ের ‘ক্লিন ইমেজ’ ও পারিবারিক সখ্য নিয়ে এতদিন কোনো প্রশ্ন ছিল না। তবে এই ডিভোর্সের মামলার খবর বিজয়ের কেরিয়ারের অন্যতম কঠিন সময় হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

    এখনও পর্যন্ত বিজয়ের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। এটি একটি অতি সাম্প্রতিক খবর এবং পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকে নজর রাখছে তামিলনাড়ু থেকে কলকাতা— বিজয়ের সমস্ত অনুরাগীরাই।

    News/Entertainment/অন্য নায়িকার সঙ্গে পরকীয়া! ২৭ বছরের বিয়ে ভাঙছে সুপারস্টারের? ডিভোর্স মামলা স্ত্রীর
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes