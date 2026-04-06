দিব্যাকে চুমু খেতে নারাজ! লুকিয়ে থাকেন ছাদে, নার্ভাস ইরফানকে রাজি করান পরিচালক

দিব্যাকে চুমু খেতে নারাজ! লুকিয়ে থাকেন ছাদে, নার্ভাস ইরফানকে রাজি করান পরিচালক
অভিনেত্রী দিব্যা দত্ত ২০১০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'হিস' ছবির একটি ঘটনা শোনালেন। তিনি বলেন, কীভাবে ওই ছবিতে দিব্যা এবং ইমরানের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ দৃশ্য শুট হওয়ার কথা ছিল এবং ইমরান খান খুবই নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন।
বলিউডের সেরা অভিনেতাদের কথা উঠলে ইরফান খানের নাম অবশ্যই নেওয়া হয়। ইরফান খান বলিউডের অন্যতম প্রিয় অভিনেতা ছিলেন। শুধু দর্শকরাই নন, বলিউডের তারকারাও ইরফান খানের প্রশংসা করতেন। এবার ২০১০ সালে 'হিস' ছবিতে ইরফান খানের সহ-অভিনেত্রী দিব্যা দত্ত সেই ছবি থেকে একটি ঘটনা শেয়ার করেছেন।
দিব্যা জানিয়েছেন, কীভাবে ইরফান খান একবার তাঁর সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ দৃশ্য করতে ভয় পেয়েছিলেন। চুমু খাওয়ার দৃশ্যের আগে নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন ইরফান খান। শুভঙ্কর মিশ্রের সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে দিব্যা দত্ত এই বিষয়ে কথা বলেন। দিব্যা দত্তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ইরফান খান এবং আপ নার একটি চুমু খাওয়ার দৃশ্য ছিল, সেই দৃশ্যে ইরফান খান নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন, এই কথা কি সত্যি? এর উত্তরে দিব্যা দত্ত বলেন যে দৃশ্যটি নিয়ে নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন।
দিব্যা দত্ত জানিয়েছেন, তাঁদের দুজনের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ দৃশ্য শুট হওয়ার কথা ছিল। সেই দৃশ্যটি আবেগপূর্ণও ছিল। তাই দৃশ্যের আগে তিনি নার্ভাস হয়ে পড়ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করছিলেন যে কীভাবে কী হবে। তখনই তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি ইরফান খানের সঙ্গেও কথা বলবেন। তাই তিনি সেটে উপস্থিত লোকেদের জিজ্ঞাসা করেন যে ইরফান খান কোথায় আছেন? দিব্যা জানান, তখন তাঁকে কেউ জানায় যে ইরফান খান তাঁর থেকেও বেশি নার্ভাস এবং তিনি ছাদে বসে আছেন। ডিরেক্টর তাঁকে বোঝাচ্ছেন।
দিব্যা জানিয়েছেন ইরফান খান খুব লাজুক মানুষ ছিলেন। দিব্যা বলেন যে এরপর তিনি যান এবং ইরফানকে বোঝান যে দৃশ্যটি ভালোভাবে হয়ে যাবে। দিব্যা দত্তকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে ইরফান কি চুমু খেতে নার্ভাস হচ্ছিলেন নাকি তিনি দিব্যা দত্তকে চুমু খেতে নার্ভাস হচ্ছিলেন? এর উত্তরে দিব্যা বলেন যে তিনি এই প্রশ্নের উত্তর কীভাবে দেবেন। কিন্তু ইরফান তাঁর ভালো বন্ধু ছিলেন। তিনি খুবই লাজুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তাই সেই কারণে নার্ভাস ছিলেন।
২০২০ সালে ইরফান খানের মৃত্যু হয়। ইরফান খানের কথা বলতে গেলে, ২০২০ সালে অভিনেতা ৫৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইরফান খানকে আজও অনেক অভিনেতা এবং পরিচালক স্মরণ করেন। ইরফান খান টেলিভিশন থেকে শুরু করে সিনেমায় কাজ করেছেন। ইরফান খানের ডেবিউয়ের কথা বলতে গেলে, তিনি প্রথমবার ১৯৮৮ সালে মীরা নায়ারের অস্কার-মনোনীত ছবি 'সালাম বম্বে!' তে একটি ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।