'আমি চাইলেই যে অন্য কেউ...', দীপিকার ৮ ঘন্টা শিফট বিতর্কে মুখ খুললেন দিব্যা দত্ত
বলিউডে বেশিরভাগ সময় পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করলেও দিব্যা দত্ত এমন একজন অভিনেত্রী যিনি সমস্ত চরিত্রকেই নিজের আঙ্গিকে গড়ে তুলতে পারেন। সম্প্রতি নতুন ওয়েব সিরিজ ‘চিরাইয়া’ মুক্তির আগে অভিনেত্রী দিল্লি সফরে গিয়েছিলেন যেখানে হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে দীপিকা পাড়ুকোনের ৮ ঘন্টা বিতর্কে মুখ খোলেন তিনি।
এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, গতবছর সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা পরিচালিত ‘স্পিরিট’ ছবি ছেড়ে দীপিকার বেরিয়ে যাওয়ার বিষয় নিয়ে তৈরি হয়েছিল তুমুল বিতর্ক। দীপিকা ৮ ঘন্টা শিফটের দাবি তুলেছিলেন, যা মানতে নারাজ ছিলেন পরিচালক। টলিউড থেকে বলিউড একাধিক নামিদামি ব্যক্তিত্বরা এই বিষয় নিয়ে নিজেদের মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন সেই সময়।
এবার দীপিকার ৮ ঘন্টা শিফট নিয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করলেন অভিনেত্রী দিব্যা দত্ত। অভিনেত্রীর কথায়, জীবনে আসা প্রতিটি সুযোগের জন্য নিজেকে তৈরি করে রাখতে হবে সব সময়। কেউ যদি নিজের কাজকে সত্যিই ভালোবাসেন, তাহলে এর থেকে বেশি আর কিছু চাওয়ার থাকে না। গোটা ইন্ডাস্ট্রিতে বহু পরিচালক, প্রযোজনা সংস্থা, অভিনেতা অভিনেত্রী রয়েছেন। কাজ করার অনেক সুযোগ আসে, সেক্ষেত্রে নিজেকে সকলের ধাঁচে তৈরি করে নেওয়াই শ্রেয়।
অভিনেত্রী বলেন, ‘একবার একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম সেখানে নারী-পুরুষের অধিকার নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। কিন্তু আমার মনে হয়, একটা বিষয় নিয়ে আমার আপত্তি না থাকলে অন্যজনের থাকতেই পারে। আমি চাইলেই যে অন্য কেউ চাইবে এমন কথা নেই। সকলের পরিস্থিতি আলাদা। তাই কারও পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করার আমি কেউ নই।’
দিব্যা আরও বলেন, ‘এই বিষয়টি একজন অভিনেত্রী এবং প্রযোজকের একান্তই নিজেদের ব্যাপার। আমার পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে আমাকে আগে বেরিয়ে যেতে হবে, তাতে যদি পরিচালক রাজি হন তাহলে ঠিক আছে। যদি রাজি না হন তাহলে একসঙ্গে কাজ করব না। ব্যাপারটা এতটাই সহজ।’
প্রসঙ্গত, ‘বীর-জারা’ থেকে শুরু করে ‘ভাগ মিলকা ভাগ’, বহু ছবিতে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে অভিনেত্রীকে। গত বছর ছাভা সিনেমাতেও একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি।
