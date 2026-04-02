২০টি ছবিতে সই করেও ফেরান টাকা! দিব্যাকে কী এমন বলেছিলেন আদিত্য চোপড়া?

২০টি ছবিতে সই করেও ফেরান টাকা! দিব্যাকে কী এমন বলেছিলেন আদিত্য চোপড়া?
দিব্যা দত্ত এইচটি-কে তাঁর অভিনয় জীবনের যাত্রা, কেন তিনি এখন পরিমাণের চেয়ে গুণমানকে বেশি গুরুত্ব দেন এবং আদিত্য চোপড়ার কোন পরামর্শ তাঁর জীবন বদলে দিয়েছিল, তা নিয়ে কথা বলেছেন।
দিব্যা দত্ত কিশোরী বয়সেই বলিউডে তাঁর অভিনয় জীবন শুরু করেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে 'ইশক মে জিনা ইশক মে মরনা' ছবিতে তাঁর অভিষেক হয়। এরপর ১৯৯৯ সালের পাঞ্জাবি ছবি 'শহীদ-এ-মোহাব্বত বুটা সিং'-এর মাধ্যমে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন যে বছরের পর বছর ধরে তাঁর কাজ পাওয়া কঠিন ছিল।
এই সময়ে 'বীর জারা' ছবির পর তাঁর সাফল্য আসে এবং দিব্যা প্রচুর ছবির প্রস্তাব পান। তিনি একসঙ্গে প্রায় ২০টি ছবিতে সই করেছিলেন, কিন্তু আদিত্য চোপড়ার সঙ্গে কথা বলার পর সেগুলির মধ্যে অনেকগুলির টাকা ফেরত দিয়ে দেন। হিন্দুস্থান টাইমস-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে দিব্যা তাঁর ক্যারিয়ার এবং কেন তিনি এখন পরিমাণের চেয়ে গুণমানকে বেশি গুরুত্ব দেন, তা নিয়ে কথা বলেছেন।
দিব্যা নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর অভিনয় জীবনের শুরুর দিনগুলির কথা স্মরণ করতে গিয়ে বলেন, ‘আমার মনে হত আমি মানানসই নই। নিজের জায়গা খুঁজে বের করাটা আমার কাছে একটা যাত্রা ছিল। এই চলার পথে, আপনি বুঝতে পারেন আপনি কী চান। জীবনে চলতে চলতেই সেই স্পষ্টতা আসে যে আমার কী চাই। আপনি আপনার নিজস্ব ক্ষেত্র, আপনার ডাক খুঁজে পান এবং আপনি জানেন আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হওয়া উচিত।’
২০০৭ সালের কাছাকাছি সময়ের কথা স্মরণ করে দিব্যা বলেন, ‘আমার মনে আছে আমি ২০টির বেশি ছবিতে কাজ নিয়েছিলাম কারণ এমন একটা সময় ছিল যখন আমার কোনও কাজ ছিল না। হঠাৎ, আমি এত প্রস্তাব পেয়েছিলাম, তাই আমি সবগুলিই গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু পরে প্রায় সবকটির টাকা ফেরত দিয়ে দি।
কেন টাকা ফেরত দেন দিব্যা?
দিব্যা বলেন, 'একদিন, আমি আদিত্য চোপড়ার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমরা সবেমাত্র 'আজ নচলে' শেষ করেছিলাম। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে আমি ২০টি ছবিতে সই করেছি। তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাননি, তাই আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, ‘তুমি কি আমার সিনেমায় কাজ করে খুশি নও? তোমার কি কাজের অভাব আছে বা আর্থিক সমস্যা?’ আমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম ‘না’। তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, কেন আমি এত ছবি সই করছি।
অভিনেত্রী বলেন, “এটা আমাকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। আমি এভাবে ভাবিনি। এটা আমার পছন্দ ছিল যে আমি তাঁর কথা শুনব নাকি ওই ২০টি ছবি থেকে টাকা উপার্জন চালিয়ে যাব। অনেক কিছু বাজি ছিল। কিন্তু আমি ফিরে গিয়ে যে ছবিগুলিতে কাজ শুরু করিনি সেগুলির অগ্রিম টাকা ফেরত দিয়েছিলাম। তারপর থেকে, আমি কেবল সেই কাজগুলিই করেছি যা আমি উপভোগ করেছি। এটাই ছিল আমার সেই সময়, যখন থেকে আমি অনেক ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ নি।'
২০১৭ সালে 'ইরাদা' ছবির জন্য সেরা সহ-অভিনেত্রীর জাতীয় পুরস্কার জিতেছিলেন দিব্যা। পাশাপাশি 'ভাগ মিলকা ভাগ', 'বদলাপুর' এবং 'ছাওয়া'-এর মতো বাণিজ্যিকভাবে সফল ছবিতেও অভিনয় করেছিলেন। অভিনেত্রী সম্প্রতি JioHotstar-এ স্ট্রিমিং হওয়া ওয়েব সিরিজ ‘চিরিয়া’-তে অভিনয় করেছেন।