Divyani Mondal: ‘এত যখন খোলার ভয়…’! পোশাক টানছেন উপরে, অফ শোল্ডার গাউনে অস্বস্তিতে ‘ফুলকি’ দিব্যানী, পড়তে হল ট্রোলে

Divyani Mondal: ‘এত যখন খোলার ভয়…’! পোশাক টানছেন উপরে, অফ শোল্ডার গাউনে অস্বস্তিতে ‘ফুলকি’ দিব্যানী, পড়তে হল ট্রোলে
ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে যে, হাত দিয়ে বারংবার পোশাক উপরের দিকে টানছেন দিব্যাণী মণ্ডল। যার ফলে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে পড়তে হয় ট্রোলে।
বুধবার রাতে বাংলা মিডিয়ার এক অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন টলিপাড়ার তারকারা। তাদের নানা ধরনের ফ্যাশনেবল পোশাকের ভিডিয়ো এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। তবে দর্শকদের নজর বিশেষভাবে টেনেছেন ‘ফুলকি’ নায়িকা দিব্যাণী মণ্ডল। আইভরি হোয়াইট রঙের একটি অফ শোল্ডার গাউন পরেছিলেন দিব্যানী।
একাধিক ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে যে, হাত দিয়ে বারংবার পোশাক উপরের দিকে টানছেন নায়িকা। শুধু তাই নয়, হাতে থাকা মোবাইল বুকের সামনে। চোখেমুখে, শারীরি ভঙ্গিমায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, পোশাকে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব বোধ করছেন তিনি।
আর এই নিয়েই ভরে গিয়েছে কমেন্ট বক্স। একজন লেখেন, ‘যে পোশাক পরে স্বস্তি পায় না, সে পোশাক পরে কেন রে ভাই’! আরেকটি কমেন্টে লেখা, ‘এটা এমন কী ড্রেস, যা এভাবে টেনে ধরে থাকতে হচ্ছে। কী দরকারই বা এমন পোশাক পরার।’ অন্য আরেকটি কমেন্টে লেখা, ‘এরা শুধু হলিউডকে নকল করতেই ব্যস্ত, বিশেষ করে পোশাকের ব্যাপারে। কি টলিউড, কি বলিউড সবাই এখন হলিউডের পোশাক ছাড়া কিছু বোঝে না। এদিকে হলিউড তারকারা কিন্তু ভারতীয় পোশাকের পিছনে ছুটছে না। তারা তাদের নিজস্বতা বজায় রেখেছে। আর এরা ভারতীয় ঐতিহ্যকে ধীরে ধীরে শেষ করে দিচ্ছে।’ অন্য আরেকজন লেখেন, ‘এত খুলে যাওয়ার ভয় থাকলে, এসব পরার কী দরকার ভাই।’
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে করতেই ফুলকি ধারাবাহিকে কাজের সুযোগ আসে দিব্যাণীর। আর তারপর যেন খুলতে থাকে একের পর এক সুযোগ। ধারাবাহিক থেকে সোজা সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের সেটে। ‘এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র’ ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। সঙ্গে শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের নাতনির চরিত্রে এক ওয়েব সিরিজেও দেখা যাবে তাঁকে। এটি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন অয়ন চক্রবর্তী।
যদিও দিব্যাণীর হাতে বড় পর্দা বা ওয়েব সিরিজের কাজ থাকলেও, ছোট পর্দাকে ভুলতে রাজি নন টেলিপাড়ার এই জনপ্রিয় মুখ। অকপটে জানিয়েছেন, ‘কেন ফিরব না! আমার তো এটাই শিকড়।’