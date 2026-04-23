Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Divyanka Sirohi: 'শিব, আমাকে তোমার সাথে নিয়ে যাও' মৃত্যুর আগে এটাই ছিল দিব্যাঙ্কার শেষ পোস্ট

    Divyanka Sirohi last post: হরিয়ানার অভিনেত্রী দিব্যাঙ্কা সিরোহির আকস্মিক মৃত্যুতে সবাই স্তম্ভিত। এই সময়ে, তার শেষ পোস্টটিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে।

    Apr 23, 2026, 20:36:36 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Divyanka Sirohi last post: হরিয়ানা এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রির অভিনেত্রী দিব্যাঙ্কা সিরোহি হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছেন। অভিনেত্রীর মৃত্যুতে তার লক্ষ লক্ষ ভক্ত শোকাহত। এসবের মধ্যে অভিনেত্রীর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলি ভাইরাল হচ্ছে। মৃত্যুর আগে তিনি তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি পিন করা পোস্ট করেছিলেন, যার ক্যাপশন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। ভক্তরা এই পোস্টে RIP লিখে অভিনেত্রীকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন।

    'শিব, আমাকে তোমার সাথে নিয়ে যাও' মৃত্যুর আগে এটাই ছিল দিব্যাঙ্কার শেষ পোস্ট

    শেষ পোস্টে কী লেখা ছিল?

    এই পোস্টটি জুন ২০২৩ সালের। এই ছবিতে তাকে নীল রঙের জ্যাকেট এবং মেরুন রঙের পাগড়ি পরা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। তিনি এর ক্যাপশন লিখেছিলেন, 'POC: শিব আমাকে নিজের সাথে নিয়ে যাও'। তার এই পোস্টটি মৃত্যুর পর থেকে বেশ ভাইরাল হচ্ছে। এই পোস্ট থেকে জানা যায় যে তিনি ভগবান শিবের একজন বড় ভক্ত ছিলেন।

    মানুষের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে

    এই পোস্টে একজন ব্যবহারকারী অভিনেত্রীর মৃত্যুর উপর শোক প্রকাশ করে লিখেছেন RIP। আরেকজন লিখেছেন, ‘আজকাল এত অল্প বয়স্কদের কেন হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে।’ আরেকজন লেখেন, ‘তিনি খুব তাড়াতাড়ি চলে গেছেন। ওকে কখনও ভুলতে পারব না। এছাড়াও, ব্যবহারকারীরা ওম শান্তি এবং অন্যান্য অনেক মন্তব্যও করেছেন।

    দিব্যাঙ্কা প্রসঙ্গে

    দিব্যাঙ্কা মূলত উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ইনস্টাগ্রামে খুব বিখ্যাত ছিলেন এবং তার দুই কোটিরও বেশি ফলোয়ার ছিল। তিনি বর্তমানে গাজিয়াবাদের রাজনগর এক্সটেনশনে থাকতেন।

    দিব্যাঙ্কার কী হয়েছিল

    অভিনেত্রীর হঠাৎ শরীর খারাপ হয়ে যায়, যার পরে তাকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। দিব্যাঙ্কা অনেক প্রজেক্টে কাজ করেছেন। এমনকি তিনি গায়ক মাসুম শর্মার সাথেও কাজ করেছেন। তিনি হরিয়ানভি সঙ্গীত ইন্ডাস্ট্রির একজন উদীয়মান অভিনেত্রী ছিলেন।দিব্যাঙ্কার শেষকৃত্য ২৩শে এপ্রিল গাজিয়াবাদে অনুষ্ঠিত হবে।

    কে ছিলেন দিব্যাঙ্কা?

    দিব্যাঙ্কার জন্ম ১৯৯৬ সালে বুলন্দশহরে এবং তিনি চৌধুরী চরণ সিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি সিকিম থেকে এমবিএ করেন। তিনি এ পর্যন্ত ৫০টি হরিয়ানভি গানে অভিনয় করেছেন এবং মাসুম শর্মা, কেডি, অমিত সাইনির মতো অনেক জনপ্রিয় শিল্পীর সাথে কাজ করেছেন। অভিনয়ের পাশাপাশি নাচ এবং অভিনয় পছন্দ করতেন দিব্যাঙ্কা।

    News/Entertainment/Divyanka Sirohi: 'শিব, আমাকে তোমার সাথে নিয়ে যাও' মৃত্যুর আগে এটাই ছিল দিব্যাঙ্কার শেষ পোস্ট
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes