    ৪১-এ হচ্ছেন মা, সাধের অনুষ্ঠানে বেবি বাম্প আগলে দিব্যাঙ্কা! মুখ জুড়ে মাতৃত্বের লাবণ্য

    'ইয়ে হ্যায় মহব্বতে' খ্যাত অভিনেত্রী দিব্যাঙ্কা ত্রিপাঠী মা হতে চলেছেন। ৪১-এ মা হচ্ছেন তিনি। কিছুদিন আগেই সামনে এসেছিল সেই খবর। সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বামী বিবেকের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে বেবি বাম্পের ছবি দিয়ে মা হওয়ার জল্পনায় সিলমোহর দিয়েছিলেন নায়িকা। এবার সামনে এল তাঁর সাধের অনুষ্ঠানের ছবি।

    Mar 23, 2026, 17:15:58 IST
    By Sayani Rana
    ‘ইয়ে হ্যায় মহব্বতে’ খ্যাত অভিনেত্রী দিব্যাঙ্কা ত্রিপাঠী মা হতে চলেছেন। ৪১-এ মা হচ্ছেন তিনি। কিছুদিন আগেই সামনে এসেছিল সেই খবর। বেশ কিছুদিন ধরে এই নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা শোনা যাচ্ছিল। তারপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বামী বিবেকের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে বেবি বাম্পের ছবি দিয়ে মা হওয়ার জল্পনায় সিলমোহর দিয়েছিলেন নায়িকা। এবার সামনে এল তাঁর সাধের অনুষ্ঠানের ছবি।

    ৪১-এ হচ্ছেন মা, সাধের অনুষ্ঠানে বেবি বাম্প আগলে দিব্যাঙ্কা! মুখ জুড়ে মাতৃত্বের লাবণ্য
    ৪১-এ হচ্ছেন মা, সাধের অনুষ্ঠানে বেবি বাম্প আগলে দিব্যাঙ্কা! মুখ জুড়ে মাতৃত্বের লাবণ্য

    বিয়ের ১০ বছর পর তাঁরা বাবা-মা হতে চলেছেন। কিছুদিন আগে বিবেক ও দিব্যাঙ্কা সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের ভক্তদের সঙ্গে বাবা-মা হওয়ার সুখবরটি শেয়ার করেছিলেন। এই খবরে ভক্তরাও অত্যন্ত আনন্দিত হন।

    সম্প্রতি দিব্যাঙ্কার সাধের অনুষ্ঠান হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানের নানা ছবি এই মুহূর্তে স্যোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল। এই ছবিগুলোতে দিব্যাঙ্কার মুখে মা হওয়ার আনন্দ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। মাতৃত্বের লাবণ্য ছিল তাঁর মুখ জুড়ে। সাধের ছবিগুলোতে দিব্যাঙ্কাকে লাল সালোয়ার স্যুট ও লাল ওড়নায় দেখা গিয়েছে। মাথায় ফুলের মালাও পরেছিলেন নায়িকা। তাঁকে ভারী মিষ্টি দেখাচ্ছিল। অন্যদিকে, হবু বাবা বিবেককে নীল শার্ট ও ধূসর টাউজারে বেশ সুন্দর লাগছিল।

    ছবিতে কখন বেবি বাম্প আগলে হাসি মুখে ধরা দিয়েছেন নায়িকা। আবার কখন স্বামীর সঙ্গে দিয়েছেন পোজ। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে দিব্যাঙ্কা ও বিবেককে তাঁদের পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে মজা করতে দেখা গিয়েছে। তবে কেবল উদযাপন নয়, দিব্যাঙ্কার সাধের অনুষ্ঠানের কেকও ছিল বিশেষ ভাবে নজরকাড়া। চকোলেটের টেডি বিয়ার দেওয়া কেকটিতে লেখা ছিল ‘অভিনন্দন দিভ এবং ভিভ’। তাছাড়াও আর কেটি কেক ছিল সেখানে দিব্যাঙ্কা ও বিবেকের একটি সুন্দর ছবি ছিল। কেকটি গোলাপি ও আকাশী রঙের মিশেলে সেজে উঠেছিল।

    প্রসঙ্গত, দিব্যাঙ্কা তাঁদের সন্তান আসার খবরটি সবাইকে জানিয়ে পোস্ট করে লিখেছিলেন, ‘১০ বছর পর গল্পের মোড়। কিছু যাত্রা তাড়াহুড়ো করে হয় না বরং একসঙ্গে প্রস্তুত হতে হয়। আর ঠিক যখন আপনি ভাবেন আপনার গল্পটা সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে জীবন যোগ করে দেয় সবচেয়ে সুন্দর একটি অধ্যায়। এখনও সেই আবেশে মগ্ন… এখনও অকারণে হাসছি। কৃতজ্ঞতায় ভরা হৃদয়ে,আমরা অপেক্ষায় আছি।’

