দিব্যাঙ্কার বেবিবাম্প আগলে বিবেক! বিয়ের ১০ বছর পর গর্ভে সন্তান, কবে ডেলিভারি?

দিব্যাঙ্কার বেবিবাম্প আগলে বিবেক! বিয়ের ১০ বছর পর গর্ভে সন্তান, কবে ডেলিভারি?
ছয় মাস ধরে গর্ভাবস্থার খবরটি গোপন রেখেছিলেন দিব্যাঙ্কা ও বিবেক। বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীবারে প্রেগন্যান্সির খবর ভাগ করে নিলেন দম্পতি।
অবশেষে জল্পনা-কল্পনায় পড়ল সিলমোহর। অভিনেত্রী দিব্যাঙ্কা ত্রিপাঠি ঘোষণা করেছেন যে, তিনি স্বামী বিবেক দহিয়ার সঙ্গে তাদের প্রথম সন্তানের প্রত্যাশা করছেন এবং জানিয়েছেন যে, তাঁরা ছয় মাস ধরে গর্ভাবস্থার খবরটি গোপন রেখেছিলেন। এই ঘোষণাটি ভক্তদের জন্য একটি চমক হিসেবে এসেছে।
একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টে তাঁরা লিখেছেন, ‘১০ বছর পর গল্পের মোড়। কিছু যাত্রা তাড়াহুড়ো করার জন্য নয়। সেগুলো হলো একসঙ্গে প্রস্তুত হওয়ার জন্য।’
সম্প্রতি ভিকি লালওয়ানির সঙ্গে এক কথোপকথনে দিব্যাঙ্কা ত্রিপাঠি তাঁর গর্ভধারণের বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন। তিনি প্রকাশ করেছেন যে, জুনের মাঝামাঝি সময়ে তাঁদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে এবং এই দম্পতি সম্প্রতিই সংসার শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘বিবেক আর আমি ঠিক এই সময়েই সন্তান চেয়েছিলাম। আমরা চেষ্টা করেছি এবং তা কার্যকর হয়। আমরা সৌভাগ্যবতী।’ তিনি আরও যোগ করেন যে, এই খবরে উভয় পরিবারই ‘উচ্ছ্বসিত’।
দিব্যাঙ্কা আরও জানান যে, জনসমক্ষ থেকে নিজেকে আড়ালে রাখার কারণেই গর্ভাবস্থার খবর গোপন রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি জানান যে, গত ছয় মাসে তিনি ‘খুব কমই বাইরে বেরিয়েছেন’। জুনের মাঝামাঝি সময়ে মুম্বইতেই খুদে দাহিয়ার জন্ম হবে। তিনি আরও বলেন যে, পরিবারটি এখনও কোনো নাম চূড়ান্ত করেনি। তবে ছেলে হবে না মেয়ে, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। যদিও দিব্যাঙ্কা আরও জানান যে, ‘আমাদের কোনো বিশেষ পছন্দ নেই’!
‘ইয়ে হ্যায় মহাব্বতেঁ’ -এর সেটে পরিচয়ের পর ২০১৬ সালের ৮ জুলাই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন দিব্যাঙ্কা ও বিবেক। ২০১৬ সালের ৮ জুলাই ভোপালে তাঁদের বিয়ে হয় এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে, যেখানে উপস্থিত ছিলেন টেলিভিশন জগতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মীরা। জানা গিয়েছে, প্রসবের তারিখ ঘনিয়ে আসায় একটি ছোট সাধের অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।
কাজের ক্ষেত্রে, দিব্যাঙ্কা ত্রিপাঠি ২০০৪ সালের রিয়েলিটি শো ইন্ডিয়াজ বেস্ট সিনেস্টার কি খোঁজ-এ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও, ২০০৬ সালের ধারাবাহিক বানু ম্যায় তেরি দুলহন-এ তিনি ‘বিদ্যা’ চরিত্রে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেন।
দিব্যাঙ্কা অংশ নিয়েছিলেন একাধিক রিয়েলিটি শো-তে, যেমন— খানা খাজানা, নাচলে ভে উইথ সরোজ খান, জোর কা ঝটকা: টোটাল ওয়াইপআউট, কমেডি সার্কাস, নাচ বলিয়ে ৮ এবং ফিয়ার ফ্যাক্টর খতরো কে খিলাড়ি ১১। সিজনটি জেতেন তিনি।
সম্প্রতি তাঁকে অদৃশ্যম সিরিজে ইন্সপেক্টর পার্বতী সেহগালের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে, যেখানে তাঁর সঙ্গে রবি ভার্মার চরিত্রে অভিনয় করেছেন এজাজ খান। সিরিজটি সোনি লিভে স্ট্রিমিং হচ্ছে।