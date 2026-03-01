Edit Profile
    Diya Boyfriend: মুখ ঢেকে রেখেছিলেন প্রেমিকের! অভিষেক অতীত, জলসা অ্যাওয়ার্ডে এসে মিস্ট্রি ম্যানকে নিয়ে কী বললেন দিয়া?

    প্রেম দিবস কাটতেই ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে ছবি দিয়েছিলেন। কিন্তু ঢেকে রেখেছিলেন মুখ। এবার স্টার জলসা পরিবার অ্যাওয়ার্ডে এসে করলেন কি সেই রহস্য পুরুষের পরিচয় ফাঁস?

    Published on: Mar 01, 2026 2:34 PM IST
    By Tulika Samadder
    অনেকেরই দাবি, বেশি ভালো কিছু হলেই নাকি নজর লাগে! টলিউডের ছোট পর্দার পরিচিত মুখ দিয়া মুখোপাধ্যায়ও কিছুদিন আগে তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। প্রেমিকের সঙ্গে ছবি পোস্ট করেছিলেন, তবে ঢেকে রেখেছিলেন মুখ। সম্প্রতি স্টার জলসা পরিবার অ্যাওয়ার্ডে এসে প্রেমিককে নিয়ে কথা বললেন! পরিচয় ফাঁস কী করলেন?

    নতুন প্রেমিককে নিয়ে কী বললেন দিয়া?
    স্টার জলসা পরিবার অ্যাওয়ার্ডে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতেই, অভিনেত্রীকে প্রশংসায় ভরালেন তাঁর অনুরাগীরা। আর স্বভাবতই প্রেমিকের পরিচয় জানার চেষ্টা। তবে দিয়া এবারও বেশ সুন্দর করেই কাটিয়ে গেলেন সবটা। বললেন, ‘সুখবর তো শুনতে পেয়েই গিয়েছ, আর কী শোনাব। যতটা বলার ছিল বলে দিয়েছি, আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বলব অবশ্যই’!

    দিয়ার অতীত নিয়ে কম কাঁটাছেড়া হয়নি। অভিনেতা অভিষেক বসুর ('ফুলকি’ ধারাবাহিকের নায়ক) সঙ্গে দিয়ার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল একসময় টলিপাড়ার ‘টক অফ দ্য টাউন’। তবে এরপর ধারাবাহিকের সহ-অভিনেত্রীর প্রেমে পড়েন অভিষেক। টুক করে বিয়েটাও সেরে নেন। শোনা যায়, প্রেম ভাঙার পর বেশ ভেঙে পড়েছিলেন দিয়া। ‘সীমারেখা’-য় কাজ করার সময় হয়েছিল এই প্রেমটা।

    আরও পড়ুন: মুক্তির আগেই বাজেটের ৭০ শতাংশ তুলে নিল অক্ষয়ের হাইওয়ান! কোন মন্ত্রে হল এই ম্যাজিক?

    সে যাই হোক, দিয়া আনন্দবাজারকে জানিয়েছেন যে, দুই বাড়িই জনে তাঁদের সম্পর্কের ব্যাপারটা। এমনকী মধ্যমগ্রামে বাড়ি হলেও, কাজের সূত্রে থাকেন টলিগঞ্জে। আর কোনো বিপদে বা অসুস্থতায় দিয়াকে আগলে রাখেন প্রেমিক। তাই অভিনেত্রীর মা-বাবাও এখন অনেকটাই নিশ্চিন্ত। মাসখানেক হয়ে গিয়েছে সম্পর্কের বয়স, তবে এখনই বিয়ের ব্যাপারে ভাবছেন না।

    এত লুকোছাপার কারণ কী? দিয়া জানিয়েছিলে, তিনি ‘নজর’-এ বিশ্বাসী। তাই এখনই চান না তাঁর প্রেমিক সম্পর্কে বেশি কিছু জানাজানি হোক। তাই ছবি দিলেও ভালোবাসার মানুষকে পুরোপুরি প্রকাশ্যে আনিনি। স্টিকার দিয়ে কারুকার্য করেছে মুখের উপর।

    ‘মিঠাই’ সিরিয়ালে ‘শ্রী’ এবং ‘সীমারেখা’ সিরিয়ালে ‘বিন্দি’ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত দিয়া। ‘নজর’ এবং ‘নেতাজি’ সিরিয়ালেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। যদিও কেরিয়ারের শুরুটা হয় শিশুশিল্পী হিসেবে। আর শেষ কাজ ছিল ‘কথা’। খুব জলদিই তাঁকে নতুন মেগা ‘গঙ্গা’য় দেখা যাবে।

